Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao chương trình nghệ thuật "Vó ngựa nước Nam"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao chương trình nghệ thuật "Vó ngựa nước Nam"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định sản phẩm văn hóa luôn được đón nhận và trân quý, như chương trình "Vó ngựa nước Nam"


Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao chương trình nghệ thuật "Vó ngựa nước Nam" - Ảnh 1.

Nhà sử học Dương Trung Quốc phát biểu trong chương trình

Tối 10-8, tại Nhà hát Thành phố đông khán giả, văn nghệ sĩ, đối tác và những người yêu mến thương hiệu DOHA đã đến thưởng thức chương trình nghệ thuật "Vó ngựa nước Nam" do Trung tâm Nghệ thuật TP HCM thực hiện.

Đêm nghệ thuật đặc biệt "Vó ngựa nước Nam"

Đêm diễn nô nức hội tụ tiếng cười, những lời chúc mừng, những bức ảnh lưu niệm rộn ràng khiến không khí như một ngày hội. Khán giả chờ đợi khoảnh khắc được bước vào khán phòng cổ kính, nơi một đêm nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Vó ngựa nước Nam – Âm vang son sắt". 

Dù trời mưa lớn nhưng rất đông khán giả vẫn đến và chúc mừng thành công của chương trình, trong đó có Nhà sử học Dương Trung Quốc. Ông đánh giá cao chương trình nghệ thuật và ý nghĩa bám chặt cội nguồn văn hóa thông qua những sản phẩm giàu trí tuệ, mang trong mình giá trị, thông điệp bảo tồn văn hóa dân tộc. Từng tiết mục nghệ thuật đã đưa ông cũng như số đông khán giả đi qua hành trình 15 năm đầy tự hào của DOHA.

Giám đốc Công ty DOHA là bà Trịnh Thị Phi Đoàn. Bà là người sáng lập và điều hành công ty DOHA JSC, doanh nghiệp nổi tiếng với việc gìn giữ và phát triển văn hóa Việt, đặc biệt trong lĩnh vực quà tặng và sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao nỗ lực của bà với vai trò đưa tinh hoa Việt Nam ra thế giới

Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao chương trình nghệ thuật "Vó ngựa nước Nam" - Ảnh 2.

Giám đốc công ty DOHA là bà Trịnh Thị Phi Đoàn và nhà sử học Dương Trung Quốc

Từ bao đời, ngựa không chỉ là phương tiện chinh phục không gian, mà còn là biểu tượng của hành trình, tốc độ và ý chí bất khuất. Trong văn hóa Việt, hình tượng chiến mã gắn liền với những trang sử oai hùng từ vó ngựa Thánh Gióng đến những đoàn quân ra trận, ngựa đã trở thành ẩn dụ sống động cho sức mạnh, khí chất và tinh thần vươn lên của dân tộc.

Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao chất lượng "Vó ngựa nước Nam"

Lấy cảm hứng từ giá trị ấy, chương trình được dàn dựng công phu với năm hồi.

Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao chương trình nghệ thuật "Vó ngựa nước Nam" - Ảnh 3.

Những vũ điệu được dàn dựng sinh động trong chương trình nghệ thuật "Vó ngựa trời Nam:

Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao chương trình nghệ thuật "Vó ngựa nước Nam" - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Trí Đức tạo dấu ấn đậm nét trong chương trình nghệ thuật "Vó ngựa trời Nam:

Đặc biệt, nghệ sĩ tranh cát Trí Đức đã kể câu chuyện hành trình vươn lên trở thành thương hiệu được tín nhiệm của DOHA bằng nét vẽ độc đáo trên tranh cát. 

"Trong không gian kiến trúc cổ kính hòa quyện cùng kỹ thuật sân khấu hiện đại, các nghệ sĩ đã khéo léo kết hợp âm nhạc, vũ điệu và võ thuật, tạo nên một tổng thể vừa mạnh mẽ vừa giàu cảm xúc. Tôi rất vui khi được góp một phần công sức vào chương trình" – nghệ sĩ Trí Đức nói.

Nhà sử học Dương Trung Quốc kỳ vọng vào sản phẩm vươn tầm của DOHA

Nhà sử học Dương Trung Quốc, người theo dõi và quan sát nhiều sự kiện văn hóa – nghệ thuật trong nước, đã bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước chương trình. Ông nhận định rằng "Vó ngựa nước Nam – Âm vang son sắt" không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật, mà còn là một minh chứng sống động cho cách doanh nghiệp Việt có thể gắn thương hiệu của mình với bản sắc dân tộc mà không gượng ép. Theo ông, việc chọn hình tượng ngựa vốn đã in đậm trong tâm thức lịch sử và văn hóa đã giúp chương trình có một thông điệp xuyên suốt, vừa gần gũi vừa giàu sức lay động.

Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao chương trình nghệ thuật "Vó ngựa nước Nam" - Ảnh 5.

Phần biểu diễn võ thuật đẹp mắt trong chương trình nghệ thuật "Vó ngựa trời Nam:

Ông cũng nhấn mạnh rằng thành công của đêm diễn không nằm ở sự hoành tráng đơn thuần, mà ở chỗ nó khơi gợi niềm tự hào, tạo sự cộng hưởng giữa khán giả với những giá trị Việt Nam bất biến qua thời gian. "Ở đây, chúng ta thấy một doanh nghiệp không chỉ nghĩ về sản phẩm, mà còn ý thức về di sản văn hóa và trách nhiệm xã hội. Điều này rất đáng trân trọng" - nhà sử học chia sẻ.

Quả thật, ở mỗi khoảnh khắc, tiếng vó ngựa trên sân khấu như vang vọng tinh thần Việt: mạnh mẽ, kiên cường, bền bỉ. Khi kết thúc, dư âm của "Khúc tình ca dâng đất nước" không chỉ ở giai điệu mà còn ở cảm giác được đồng hành trong một hành trình – nơi thương hiệu, nghệ thuật và lịch sử cùng chung nhịp đập.

Tin liên quan

"Tiên Sa" - sản phẩm văn hóa du lịch mới của Đà Nẵng

"Tiên Sa" - sản phẩm văn hóa du lịch mới của Đà Nẵng

Tối 19-2, tác phẩm nhạc kịch "Tiên Sa" sẽ biểu diễn tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, kéo dài đến ngày 28-2.

Sản phẩm văn hóa tồi gây tác hại không lường!

Không ít ca khúc có vấn đề về ca từ, được dư luận xã hội phê phán nhưng vì sao chúng vẫn xuất hiện ngày càng nhiều

nhà sử học dương trung quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo