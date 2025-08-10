Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao chương trình nghệ thuật "Vó ngựa nước Nam"





Nhà sử học Dương Trung Quốc phát biểu trong chương trình

Tối 10-8, tại Nhà hát Thành phố đông khán giả, văn nghệ sĩ, đối tác và những người yêu mến thương hiệu DOHA đã đến thưởng thức chương trình nghệ thuật "Vó ngựa nước Nam" do Trung tâm Nghệ thuật TP HCM thực hiện.

Đêm nghệ thuật đặc biệt "Vó ngựa nước Nam"

Đêm diễn nô nức hội tụ tiếng cười, những lời chúc mừng, những bức ảnh lưu niệm rộn ràng khiến không khí như một ngày hội. Khán giả chờ đợi khoảnh khắc được bước vào khán phòng cổ kính, nơi một đêm nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Vó ngựa nước Nam – Âm vang son sắt".

Dù trời mưa lớn nhưng rất đông khán giả vẫn đến và chúc mừng thành công của chương trình, trong đó có Nhà sử học Dương Trung Quốc. Ông đánh giá cao chương trình nghệ thuật và ý nghĩa bám chặt cội nguồn văn hóa thông qua những sản phẩm giàu trí tuệ, mang trong mình giá trị, thông điệp bảo tồn văn hóa dân tộc. Từng tiết mục nghệ thuật đã đưa ông cũng như số đông khán giả đi qua hành trình 15 năm đầy tự hào của DOHA.

Giám đốc Công ty DOHA là bà Trịnh Thị Phi Đoàn. Bà là người sáng lập và điều hành công ty DOHA JSC, doanh nghiệp nổi tiếng với việc gìn giữ và phát triển văn hóa Việt, đặc biệt trong lĩnh vực quà tặng và sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao nỗ lực của bà với vai trò đưa tinh hoa Việt Nam ra thế giới

Giám đốc công ty DOHA là bà Trịnh Thị Phi Đoàn và nhà sử học Dương Trung Quốc

Từ bao đời, ngựa không chỉ là phương tiện chinh phục không gian, mà còn là biểu tượng của hành trình, tốc độ và ý chí bất khuất. Trong văn hóa Việt, hình tượng chiến mã gắn liền với những trang sử oai hùng từ vó ngựa Thánh Gióng đến những đoàn quân ra trận, ngựa đã trở thành ẩn dụ sống động cho sức mạnh, khí chất và tinh thần vươn lên của dân tộc.

Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao chất lượng "Vó ngựa nước Nam"

Lấy cảm hứng từ giá trị ấy, chương trình được dàn dựng công phu với năm hồi.

Những vũ điệu được dàn dựng sinh động trong chương trình nghệ thuật "Vó ngựa trời Nam:

Nghệ sĩ Trí Đức tạo dấu ấn đậm nét trong chương trình nghệ thuật "Vó ngựa trời Nam:

Đặc biệt, nghệ sĩ tranh cát Trí Đức đã kể câu chuyện hành trình vươn lên trở thành thương hiệu được tín nhiệm của DOHA bằng nét vẽ độc đáo trên tranh cát.

"Trong không gian kiến trúc cổ kính hòa quyện cùng kỹ thuật sân khấu hiện đại, các nghệ sĩ đã khéo léo kết hợp âm nhạc, vũ điệu và võ thuật, tạo nên một tổng thể vừa mạnh mẽ vừa giàu cảm xúc. Tôi rất vui khi được góp một phần công sức vào chương trình" – nghệ sĩ Trí Đức nói.

Nhà sử học Dương Trung Quốc kỳ vọng vào sản phẩm vươn tầm của DOHA

Nhà sử học Dương Trung Quốc, người theo dõi và quan sát nhiều sự kiện văn hóa – nghệ thuật trong nước, đã bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước chương trình. Ông nhận định rằng "Vó ngựa nước Nam – Âm vang son sắt" không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật, mà còn là một minh chứng sống động cho cách doanh nghiệp Việt có thể gắn thương hiệu của mình với bản sắc dân tộc mà không gượng ép. Theo ông, việc chọn hình tượng ngựa vốn đã in đậm trong tâm thức lịch sử và văn hóa đã giúp chương trình có một thông điệp xuyên suốt, vừa gần gũi vừa giàu sức lay động.

Phần biểu diễn võ thuật đẹp mắt trong chương trình nghệ thuật "Vó ngựa trời Nam:

Ông cũng nhấn mạnh rằng thành công của đêm diễn không nằm ở sự hoành tráng đơn thuần, mà ở chỗ nó khơi gợi niềm tự hào, tạo sự cộng hưởng giữa khán giả với những giá trị Việt Nam bất biến qua thời gian. "Ở đây, chúng ta thấy một doanh nghiệp không chỉ nghĩ về sản phẩm, mà còn ý thức về di sản văn hóa và trách nhiệm xã hội. Điều này rất đáng trân trọng" - nhà sử học chia sẻ.

Quả thật, ở mỗi khoảnh khắc, tiếng vó ngựa trên sân khấu như vang vọng tinh thần Việt: mạnh mẽ, kiên cường, bền bỉ. Khi kết thúc, dư âm của "Khúc tình ca dâng đất nước" không chỉ ở giai điệu mà còn ở cảm giác được đồng hành trong một hành trình – nơi thương hiệu, nghệ thuật và lịch sử cùng chung nhịp đập.