Thể thao

Nhà thi đấu hình kim cương xanh 340 tỉ đồng gây chú ý ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị đang vào giai đoạn hoàn thiện, nổi bật là nhà thi đấu đa năng hình kim cương xanh, quy mô 2.500 chỗ ngồi.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 1.

Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị (trước đây là Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình) được xây dựng trên khu đất rộng hơn 14 ha ở phường Đồng Thuận - cách trung tâm tỉnh lỵ khoảng 2km về phía bắc. Công trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, khởi công từ đầu tháng 1-2023 và dự kiến hoàn thành vào quý 1-2026. Nhà thầu chính là Liên danh Công ty TNHH XD Đức Thắng - Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng E-Power.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 2.

Toàn bộ mặt kính phẳng đứng phản chiếu bầu trời xanh, kết hợp cùng các tấm nhôm đục lỗ thông gió ghép lại ở các góc cạnh, vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 3.

Nhà thi đấu đa năng là hạng mục nổi bật nhất của dự án. Công trình cao gần 27m, gồm 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 9.200 m², được thiết kế theo hình khối viên kim cương với lớp kính Low-E bao phủ xung quanh, tạo nên diện mạo hiện đại, khác biệt.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 4.

Bên trong nhà thi đấu đa năng, hệ thống khán đài 2.500 chỗ ngồi đã cơ bản hoàn thiện, công nhân đang dọn dẹp, vệ sinh trước ngày bàn giao.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 5.

Hệ thống cầu thang lên nhà thi đấu được đầu tư hoàn thiện, đảm bảo an toàn và mỹ quan.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 6.

Các dãy ghế khán giả đã lắp đặt hoàn chỉnh, chờ ngày bàn giao công trình và ghế khán đài được bọc nilon để tránh bụi trong giai đoạn hoàn thiện.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 8.

Theo anh Võ Tấn Hiếu, đại diện đơn vị thi công, toàn bộ ghế khán giả đã được lắp đặt xong, hiện chỉ còn hoàn thiện khu vực bàn ghế VIP. Các dãy ghế sau khi lắp vẫn được bọc túi nilon để tránh bụi bẩn trong quá trình hoàn thiện công trình.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 9.

Mặt sân thi đấu đa năng đang được vệ sinh, hoàn thiện trước khi nghiệm thu.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 10.

Công nhân đang vệ sinh, dọn dẹp bên trong nhà thi đấu trước khi hoàn thiện các hạng mục cuối.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 11.

Nội thất nhà thi đấu sẵn sàng cho các giải đấu thể thao và sự kiện văn hóa.

Nhà thi đấu hình kim cương xanh 340 tỉ đồng gây chú ý ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Kết cấu khán đài và trần nhà thi đấu được thiết kế phục vụ các sự kiện lớn.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 12.

Không gian công viên, đường dạo bao quanh trung tâm thể dục thể thao rộng hơn 6,6ha.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 13.

Ánh sáng tự nhiên xuyên qua lớp kính Low-E tạo hiệu ứng không gian bên trong.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 14.

Nhà thi đấu hình “kim cương xanh” 340 tỉ đồng nổi bật ở Quảng Trị

Nhà thi đấu hình kim cương xanh 340 tỉ đồng gây chú ý ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Bên ngoài nhà thi đấu, công nhân đang thi công ốp đá các bậc cầu thang dẫn vào và hoàn thiện cảnh quan xung quanh. Khuôn viên quanh nhà thi đấu được lát đá tự nhiên, trồng cây xanh đồng bộ.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 18.

Ngoài chức năng phục vụ thể thao, khu vực này còn được quy hoạch thành không gian công viên, đường dạo với diện tích khoảng 66.100 m², tạo điểm sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 19.

Khuôn viên quanh nhà thi đấu được lát đá tự nhiên, trồng cây xanh đồng bộ.

Nhà thi đấu hình kim cương xanh 340 tỉ đồng gây chú ý ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Cùng với nhà thi đấu, các hạng mục khác của trung tâm thể dục thể thao cũng đang dần hoàn thiện. Sân bóng đá có diện tích khoảng 10.000 m², đạt tiêu chuẩn thi đấu, kết hợp đường chạy điền kinh 8 làn.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 21.

Trước đây, sân vận động của Quảng Bình nằm ở khu vực trung tâm tỉnh nhưng đã được chuyển đổi công năng để xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh, vì vậy sân bóng mới được đầu tư xây dựng tập trung tại trung tâm thể dục thể thao này.

Nhà thi đấu hình kim cương xanh 340 tỉ đồng gây chú ý ở Quảng Trị - Ảnh 4.

Mặt sân cỏ nhân tạo đã hoàn thành, khu vực khán đài VIP đang được thi công các hạng mục cuối.

Nhà thi đấu hình kim cương xanh 340 tỉ đồng gây chú ý ở Quảng Trị - Ảnh 5.

Sân bóng đá đạt chuẩn kết hợp đường chạy điền kinh tại trung tâm thể thao. Trong đó, đường piste điền kinh 8 làn chạy bao quanh sân bóng đá.

Nhà thi đấu kim cương xanh 340 tỉ đồng tại Quảng Trị thu hút sự chú ý - Ảnh 22.

Dự án Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư ban đầu 290 tỉ đồng, gồm các hạng mục nhà thi đấu, sân bóng đá, sân bóng rổ, hồ bơi và các công trình phụ trợ. Đến kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Quảng Bình (cũ) vào đầu tháng 11-2024, tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên 340 tỉ đồng nhằm nâng cao mức độ hoàn thiện, nhưng không làm thay đổi quy mô và mục tiêu của dự án.

Nhà thi đấu hình kim cương xanh 340 tỉ đồng gây chú ý ở Quảng Trị - Ảnh 6.

Khi hoàn thành, trung tâm thể dục thể thao với nhà thi đấu hình “kim cương xanh” được kỳ vọng sẽ trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao lớn, mang tầm khu vực và quốc gia, góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc và thúc đẩy đời sống thể thao của tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

Tin liên quan

Nghịch lý nhân sự cấp xã tại Quảng Trị

Nghịch lý nhân sự cấp xã tại Quảng Trị

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Trị đang dư 166 công chức cấp xã so với định mức, song vẫn thiếu 311 người do phân bổ không đều, buộc phải tính phương án tuyển bổ sung.

Bị Thủ tướng phê bình vì chậm sửa 12 nhà dân, Chủ tịch Quảng Trị báo cáo lý do

(NLĐO) – Bị phê bình vì chậm sửa 12 nhà dân hư hỏng do sạt lở, Chủ tịch Quảng Trị đã báo cáo Thủ tướng về nguyên nhân chậm trễ và đề xuất công trình kè kiên cố.

Tuyến kênh gần 30 năm tuổi xuống cấp, dân vùng quê ở Quảng Trị "kêu cứu"

(NLĐO) - Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, đoạn kênh kết hợp đường giao thông bị sạt lở khiến việc đi lại của người dân nguy hiểm hơn

