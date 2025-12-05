Tuyến kênh gần 30 năm tuổi xuống cấp, dân vùng quê ở Quảng Trị "kêu cứu"

VIDEO: Dân vùng quê "kêu cứu" vì tuyến kênh gần 30 năm tuổi hư hỏng ở Quảng Trị - Hoàng Phúc thực hiện

Tuyến kênh thủy lợi N3 đi qua xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị - công trình tưới tiêu chính cho vùng sản xuất gần 200 ha lúa nối từ hệ thống kênh mương liên hợp hồ Vực Tròn về cánh Đồng Vạn của 2 thôn Trung Minh và Tiền Tiến, xã Quảng Châu (cũ) - đang xuống cấp trầm trọng sau gần 30 năm sử dụng.

Đây là tuyến kênh huyết mạch này có chiều dài khoảng 2,5km - được xây dựng từ năm 1999, đảm nhiệm tưới tiêu cho diện tích lúa hai vụ mùa của hàng trăm hộ nông dân địa phương, đồng thời là lối đi lại hàng ngày của người dân.

Tuy nhiên sau gần 30 năm vận hành, đặc biệt trải qua nhiều đợt mưa lũ lớn vào các năm 2016, bão số 10 năm 2017 và liên tiếp các trận lũ năm 2020-2023, tuyến kênh hiện đã bị hư hỏng nặng.

Tuyến kênh N3 ở xã Hòa Trạch hư hỏng nặng sau gần 30 năm vận hành

Theo ghi nhận, miệng cống, nắp cống dẫn nước ra ruộng ở hàng chục vị trí đã nứt toác, xi măng rơi từng mảng. Hầu hết tuyến kênh bị xói lở sâu, xuất hiện hố lớn ngay sát mép đường, đe dọa an toàn người dân mỗi khi đi qua.

Trong kênh, nhiều đoạn gãy, lún, vỡ; lớp bê tông hai bên thành kênh bị bong tróc, mặt đáy kênh thủng lỗ chằng chịt dọc tuyến; các thanh giằng bị mục gãy, khiến nước rò rỉ gần như toàn tuyến.

Đoạn đáy kênh bị khoét sâu, nước chảy thất thoát gần như toàn bộ

Nhiều đoạn kênh nứt vỡ, làm thất thoát lớn nguồn nước tưới

Ông Đàm Văn Ngọc (61 tuổi, ở thôn Trung Minh) cho biết cứ sau mỗi mùa mưa lũ, tình trạng hư hỏng lại nghiêm trọng thêm, nhà có 3 sào ruộng ở Đồng Vạn thì thường xuyên cháy khô vì thiếu nước vụ lúa hè thu. "Những đoạn đã xuống cấp thì tiếp tục bị xói lở, hư hỏng từ nhiều năm nay, có điểm còn bị cuốn trôi, người dân phải chắp vá tạm thời để dẫn nước về ruộng" – ông Ngọc nói.

Theo người dân địa phương, tuyến kênh hư hỏng nên nước tưới thường xuyên thất thoát lớn trước khi về đến ruộng. Tình trạng thiếu nước kéo dài khiến nhiều diện tích lúa ở khu vực Đồng Vạn - nhiều năm liền bị cháy rụi vào vụ hè thu. Một số ruộng phải bỏ hoang vì không có nước tưới.

Ông Đàm Công Tịnh - Phó thôn Trung Minh, cho biết tuyến kênh dài khoảng 2,5 km, trong đó có 1,5 km kiêm luôn đường giao thông nội thôn. "Khoảng 5 năm trở lại đây kênh xuống cấp nặng chưa từng thấy. Nhiều đoạn vỡ toác, nước chảy ồ ạt ra ngoài khiến gần 200 ha lúa ở cuối nguồn gần như không đảm bảo nước tưới. Bà con rất lo lắng vì nếu không được đầu tư xây dựng thì vụa mùa coi như mất trắng" - ông Tịnh nói.

Kênh N3 từng là tuyến tưới tiêu chính cho cả vùng xã Quảng Châu (cũ), nay là xã Hòa Trạch

Kênh mương bị sạt lở khiến nước thoát ra đồng, gây lãng phí lớn

Người dân địa phương nhiều lần kiến nghị sửa chữa nhưng chưa được khắc phục

Đặc biệt, khoảng 5 năm về trước, một số đoạn kênh dài hơn 20m bị cuốn trôi hoàn toàn, chính quyền xã Quảng Châu khi đó phải trích 3 triệu đồng và vận động dân đóng góp thêm 6 triệu để sửa chữa tạm. Trong nhiều thời điểm, người dân phải tự bỏ tiền mua xi măng trét vào những vị trí thủng lớn hoặc dùng bao bì, túi nylon để bịt tạm nhằm hạn chế nước thất thoát ra ngoài.

Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, đoạn kênh kết hợp đường giao thông bị sạt lở khiến việc đi lại của người dân nguy hiểm hơn. Mặt đường nứt gãy, nhiều xe máy qua lại vào mùa mưa phải đi sát mép ruộng để tránh sụt lún.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Phạm Đức Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Trạch, thừa nhận tuyến kênh N3 phục vụ tưới tiêu cho khoảng 200 ha lúa người dân xã Quảng Châu (cũ) trên cánh Đồng Vạn đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay, đây là công trình rất cấp bách cần được đầu tư xây mới để giúp ổn định nguồn nước tưới, cũng là niềm mong mỏi của bà con nông dân bấy lâu. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đều kiến nghị phải đầu tư nâng cấp tuyến kênh càng sớm càng tốt. Tuy nhiên do địa phương kinh phí hạn hẹp, vượt quá khả năng. "Mới đây, UBND xã đã gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị và Sở Tài chính xem xét bố trí nguồn vốn để đầu tư dự án nâng cấp kênh N3. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 15 tỉ đồng" - ông Hùng nói.



