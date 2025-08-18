HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Nhà thiết kế Tommy Lê tái hiện khu rừng nhiệt đới

Thùy Trang

(NLĐO) - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo cùng trình diễn mẫu thiết kế mới của nhà thiết kế Tommy Lê.

Destination runway fashion week - Tropical Jungle: 3 ngày bùng nổ thời trang trẻ em Việt!

Nhà thiết kế Tommy Lê tái hiện khu rừng nhiệt đới - Ảnh 1.

Hai bố con ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng trình diễn thời trang

Tuần lễ thời trang "Destination Runway Fashion Week - Tropical Jungle" - sự kiện do siêu mẫu Xuân Lan sáng lập và tổ chức, đã diễn ra từ ngày 15 đến 17-8 tại Trung tâm thương mại Parc Mall (TP HCM). Được xem là chương trình thời trang trẻ em lớn nhất Việt Nam, sự kiện quy tụ đông đảo các nhà thiết kế nổi tiếng, chuyên gia trong ngành và giới mộ điệu mang đến những màn trình diễn đặc sắc và để lại nhiều dấu ấn.

Trong ngày khai mạc, nhà thiết kế Tommy Lê đã thu hút sự chú ý đặc biệt khi giới thiệu bộ sưu tập "Tropical Jungle" - một hành trình nghệ thuật tái hiện khu rừng nhiệt đới rực rỡ và đầy cảm hứng.

Với tinh thần phóng khoáng, bộ sưu tập khắc họa vẻ đẹp sống động của thiên nhiên qua những gam màu tươi sáng như xanh ngọc lục bảo, vàng hoàng hôn cùng các họa tiết tinh xảo gợi nhớ đến đôi cánh chim nhiệt đới và nhịp điệu đung đưa của tán lá cọ.

Destination runway fashion week 2025 với bộ sưu tập màn kết đáng nhớ!

Nhà thiết kế Tommy Lê tái hiện khu rừng nhiệt đới - Ảnh 2.

Nhà thiết kế Tommy Lê với bộ sưu tập nhiệt đới

Bộ sưu tập được chọn làm màn kết cho ngày khai mạc "Destination Runway Fashion Week 2025" -  với sự tham gia của dàn người mẫu gồm: Nhã Tâm, Tuấn Khải, Tuấn Kiệt, Nhật Lâm, Trọng Phương, Mina Lê, Anh Thư, Khánh Linh, Pun Trần… Trong đó, Polo Huỳnh được giao vai trò first face, mở màn cho toàn bộ bộ sưu tập và model Tuấn Khải đảm nhận vị trí vedette. Bộ sưu tập khép lại show diễn trong những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả.

Nhà thiết kế Tommy Lê tái hiện khu rừng nhiệt đới - Ảnh 3.

Nhà thiết kế Tommy Lê tái hiện khu rừng nhiệt đới - Ảnh 4.

Nhà thiết kế Tommy Lê tái hiện khu rừng nhiệt đới - Ảnh 5.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo cùng trình diễn mẫu thiết kế mới của nhà thiết kế Tommy Lê.

Ngay sau màn trình diễn, "Tropical Jungle" đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và giới chuyên môn. Bộ sưu tập không chỉ thể hiện tư duy sáng tạo và kỹ thuật thiết kế tinh tế của Tommy Lê, mà còn được đánh giá là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của "Destination Runway Fashion Week" năm nay, góp phần khẳng định vị thế của anh trong làng thời trang Việt.

Tin liên quan

Siêu mẫu Xuân Lan thành lập CLB người mẫu Hải Phòng

Siêu mẫu Xuân Lan thành lập CLB người mẫu Hải Phòng

(NLĐO)- Siêu mẫu Xuân Lan vừa nhận quyết định thành lập CLB người mẫu tại Hải Phòng.

Trà Ngọc Hằng khoe vóc dáng quyến rũ

(NLĐO) – Nữ ca sĩ, doanh nhân, người mẫu Trà Ngọc Hằng gây chú ý khi xuất hiện tại ngày đầu của "Vietnam Wedding Week: Evermore"

Anh trai Đỗ Phú Quí trở lại cùng Kai Đinh, kỳ vọng "vượt mức Pickleball"

(NLĐO)- Anh trai Đỗ Phú Quí tái xuất, từ "Pickleball" đến ballad cùng Kai Đinh, khẳng định dấu ấn trưởng thành.

Xuân Lan Tommy Lê bộ sưu tập của Tommy Lê Đàm Vĩnh Hưng
