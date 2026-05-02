Nha Trang làm việc với người bán kem 100.000 đồng/cây cho du khách Thái Lan

Chiều 2-5, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, xác nhận lực lượng công an phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã mời người bán kem dạo liên quan đến vụ việc lên làm việc.

Trước đó, ngày 2-5, một du khách Thái Lan cho biết đã mua một cây kem từ người bán dạo tại khu vực bờ biển với giá 100.000 đồng/cây.

Sau khi thanh toán, du khách bày tỏ bức xúc vì cho rằng mức giá không tương xứng với chất lượng sản phẩm.

Người đàn ông bị du khách phản ánh bán cây kem 100.000 đồng

Khi hỏi giá, người bán không trả lời rõ ràng mà đưa kem trước, sau đó chỉ vào tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng.

Nhóm du khách cho biết "rất sốc vì quá đắt", đồng thời quay video lại sự việc. Khi đưa tiền mệnh giá thấp hơn như 20.000 đồng, người bán không đồng ý.

Sau một hồi tranh cãi, hai bên thống nhất mức giá 50.000 đồng/cây.

Phản ánh của du khách Thái Lan về người bán kem 100.000 đồng/cây

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, người bán kem nói trên thường đạp xe bán hàng rong tại nhiều khu vực trên địa bàn, trong đó có các tuyến ven biển – nơi tập trung đông du khách.

Sáng cùng ngày, khi người này di chuyển từ khu vực bờ biển thuộc phường Bắc Nha Trang sang địa bàn phường Nha Trang, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, mời về làm việc để xác minh nội dung phản ánh.

Cơ quan chức năng mời người đàn ông bán kem lên làm rõ

Trưa cùng ngày, ông Ngô Khắc Thinh, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang, cho biết tổ kiểm tra liên ngành đã xác định người bán kem là P.T.D. (trú tỉnh Gia Lai).

Theo ông Thinh, khu vực công viên bờ biển Nha Trang là nơi cấm bán hàng rong, do đó việc ông D. bán kem tại đây là trái quy định. Lực lượng chức năng đã tạm giữ xe bán kem để phục vụ công tác xác minh.

Chiếc xe bán kem cũng được tạm giữ phục vụ công tác kiểm tra. Hiện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang đang tiếp tục làm rõ vụ việc, xác định hành vi vi phạm (nếu có) để xử lý theo quy định.