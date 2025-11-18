Nha Trang lũ chồng lũ, ngập nặng trong đêm

Từ chiều 18-11, cơ quan chức năng đã phát thông báo lũ lên nhanh ở các xã, phường hạ du sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều hộ dân vùng ngập lụt ở phường Tây Nha Trang chưa hết bàng hoàng thì chiều cùng ngày, nhiều cán bộ đến hỗ trợ lương thực, thực phẩm để chuẩn bị cho đợt lũ mới.

Đến khoảng 18 giờ, nước bắt đầu dâng lên trở lại. Đến 20 giờ 30, nước dâng nhanh, có nơi lên khoảng 0,8 - 1m.

Nước lũ lên nhanh ở phường Tây Nha Trang

Nhiều hộ dân nước đã ngập vào nhà

Dữ liệu quan trắc cho thấy từ chiều 18 đến hết ngày 20-11, tỉnh Khánh Hòa sẽ hứng thêm đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến 80–280 mm, có nơi vượt 300 mm, tập trung tại các địa bàn: Vạn Ninh, Đại Lãnh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh và Khánh Sơn. Trong mưa dông còn tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cái Phan Rang sẽ tiếp tục dâng nhanh, đạt đỉnh trong ngày 19-11 ở mức báo động 3 (mực nước từ 1,5 - 2 m). Lũ tại các sông khác trong tỉnh cũng tăng trở lại, nhiều khả năng chạm ngưỡng báo động 2–3, thậm chí một số nơi vượt báo động 3.

Nguy cơ ngập lụt diện rộng được cảnh báo tại các xã ven lưu vực sông, cùng nguy cơ sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng đô thị và đe dọa an toàn các hồ chứa.

Đến khoảng 20 giờ 40, nhiều khu dân cư ở phường Tây Nha Trang đã ngập nặng, điện đã bị cắt

Nhiều hộ dân đã được thông báo từ chiều nên đã chuẩn bị tinh thần đối phó với lũ

Lực lượng chức năng chốt chặn ở các nơi xung yếu

Đợt lũ ngày 17-11 chưa qua, đợt lũ đêm 18-11 đã đến. Từ chiều, lực lượng chức năng đã đến vận động người dân tích trữ lương thực, sẵn sàng đối phó với lũ

Khánh Hòa: 10 người chết, 2 mất tích Dù đã chủ động ứng phó, mưa lũ cực đoan vẫn gây ra thiệt hại nặng nề về người. Toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 10 người chết, 2 người mất tích và 19 người bị thương. Đèo Khánh Sơn (xã Cam An) xảy ra sạt lở lớn khiến 1 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 1 người bị thương. Nguy hiểm nhất là khu vực đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh, nơi sạt lở đất đá ập xuống bất ngờ làm 6 người tử vong (3 nam, 3 nữ) và 18 người khác bị thương. Ngoài ra, xã Phước Hậu ghi nhận 1 trường hợp nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua cầu ngập sâu; thi thể đã được tìm thấy. Tại phường Tây Nha Trang, 1 người đàn ông cũng tử vong do bị lũ cuốn, thi thể được phát hiện lúc 11 giờ 30 phút trên đoạn đại lộ Võ Nguyên Giáp qua thôn Võ Dõng. Sơ bộ thống kê cho thấy khoảng 9.000 căn nhà tại 14 xã, phường đang bị ngập với mức nước trung bình từ 0,3–0,7 m, nhiều nơi nước dâng nhanh gây chia cắt cục bộ. Thiệt hại về tài sản ước tính hơn 286 tỉ đồng.



