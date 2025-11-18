Tiếp tục có mưa to, nguy cơ sạt lở tái diễn, Nha Trang lại ngập

Sáng 18-11, tỉnh Khánh Hòa họp khẩn để triển khai các biện phòng chống mưa lũ, sạt lở.

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết các hồ chứa trên địa bàn đã đón hơn 30 triệu m³ nước lũ. Lưu vực sông Cái Nha Trang tiếp nhận lượng nước rất lớn, gây ngập tại phường Tây Nha Trang, xã Diên Điền và nhiều vùng hạ lưu.

Đặc biệt, mưa lũ gây các vụ sạt lở nghiêm trọng tại đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn. Chỉ trong 2 ngày, mưa lũ đã khiến 7 người chết, 2 người mất tích, 19 người bị thương; 7.000ha lúa, 117ha cây hàng năm (bắp, khoai lang), 404ha rau màu bị ngập sâu; một số công trình bị hư hại…

Các lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 người còn mất tích và khắc phục hàng loạt điểm sạt trượt.

Cơ quan chức năng đang khắc phục sạt lở trên đèo Khánh Lê

Sáng cùng ngày, các hộ dân ở các khu vực Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp (cũ) thuộc phường Tây Nha Trang vẫn còn ngập cao. Tình hình chung ở Nha Trang là nước rút chậm, các gia đình tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Nhiều khu vực khác trong tỉnh vẫn trong tình trạng ngập sâu.

Chỉ trong ngày 17-11 vừa qua, toàn tỉnh đã sơ tán 1.890 hộ với 6.507 người, trong đó khu vực phía Nam 1.324 hộ, phía Bắc 566 hộ.

Khoảng 11 giờ ngày 18-11, lực lượng chức năng kiểm tra khu vực ngập sâu ở thôn Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang

Nhiều người dân tranh thủ mua đồ ăn, nước uống

Nhiều nơi nước vẫn còn ngập sâu

Tuy nhiên, dự báo từ nay đến hết ngày 20-11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu ở vùng trũng. Nguy cơ sạt lở tại miền núi và ven sông đang ở mức rất cao.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị địa phương rà soát toàn bộ điểm có nguy cơ sạt lở, đặc biệt tại khu dân cư ven núi, ven sông; kiểm tra an toàn hồ đập, kịp thời phát hiện nguy cơ vỡ đập, sụt trượt.

Ngành giao thông được yêu cầu khơi thông tuyến khi nước rút, đồng thời hạn chế xe khách và xe du lịch lưu thông ban đêm qua các đèo xung yếu.

Ngập lụt ở Nha Trang khiến nhiều tài sản của người dân hư hại

Nguy cơ ngập lụt ở khu vực ven Sông Cái Nha Trang vẫn còn trong những ngày tới

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng.

Bí thư tỉnh Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành thăm hỏi các nạn nhân vụ sạt lở

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có người chết và 2 triệu đồng cho người bị thương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân trong vụ sạt lở đèo Khánh Sơn, hỗ trợ mỗi trường hợp 1 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thăm 18 người bị thương (17 người tại đèo Khánh Lê và 1 người tại đèo Khánh Sơn), hỗ trợ mỗi trường hợp 1 triệu đồng; các nạn nhân tử vong được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Bí thư Nghiêm Xuân Thành yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương khắc phục tại các điểm sạt lở, khôi phục giao thông, chuẩn bị phương án cho học sinh trở lại trường và tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong cứu hộ, cứu nạn để giảm thiểu tối đa thiệt hại trong đợt mưa lũ này.