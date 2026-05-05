Nha Trang: Quy hoạch phía Đông đường Trần Phú có gì?

Theo đó, UBND phường Nha Trang vừa hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía Đông đường Trần Phú, với mục tiêu tái cấu trúc toàn bộ dải ven biển theo hướng hiện đại, đồng bộ, trở thành "bộ mặt" đô thị biển mang tầm quốc tế.

Theo đồ án, khu vực quy hoạch có diện tích hơn 80,6 ha, kéo dài từ cầu Trần Phú đến khu vực cảng Nha Trang, tiếp giáp trực tiếp với vịnh biển. Đây được xác định là trục cảnh quan quan trọng bậc nhất của thành phố, nơi tập trung các không gian công cộng quy mô lớn như công viên, quảng trường và các hoạt động dịch vụ, du lịch đặc thù.

Đáng chú ý, dải công viên ven biển sẽ được tổ chức liên tục, tăng cường không gian mở và hạn chế tối đa bê tông hóa. Mật độ xây dựng trong khu vực công viên được khống chế không quá 5%, nhằm ưu tiên phục vụ cộng đồng và đảm bảo tầm nhìn thông thoáng ra biển.

Một điểm mới đáng chú ý là định hướng phát triển khu vực thành không gian hoạt động 24/7, hướng tới hình thành "thành phố không ngủ" ven biển. Các không gian được kết nối liên hoàn từ công viên ven biển, quảng trường trung tâm đến các tuyến đi bộ, xe đạp và khu vực tổ chức sự kiện, lễ hội. Hệ thống trục kết nối Đông – Tây cũng được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tiếp cận biển dễ dàng hơn.

Đồ án cũng xác định hàng loạt điểm nhấn kiến trúc – cảnh quan nhằm tạo bản sắc riêng cho dải ven biển. Khu vực Quảng trường 2/4 và tháp Trầm Hương tiếp tục giữ vai trò trung tâm tổ chức các sự kiện lớn.

Các công viên hiện hữu như Thanh Niên, Phù Đổng, Tuệ Tĩnh sẽ được nâng cấp theo hướng đa chức năng. Bên cạnh đó, không gian "Làng biển Nha Trang" được đề xuất nhằm tái hiện văn hóa biển, kết hợp với công viên di sản để vừa bảo tồn vừa khai thác giá trị lịch sử địa phương.

Các trục cảnh quan và điểm nhìn ra biển cũng được chú trọng mở rộng, tránh tình trạng che chắn tầm nhìn. Đáng lưu ý, quy hoạch còn đặt ra ý tưởng xây dựng một công trình biểu tượng mới, góp phần định vị hình ảnh đô thị biển trong tương lai.

Về hạ tầng, giao thông khu vực sẽ được tổ chức lại theo hướng ưu tiên người đi bộ và xe đạp, đồng thời tăng cường kết nối liên tục giữa các không gian công cộng.

Hệ thống bãi đỗ xe nổi và ngầm được bổ sung nhằm giảm áp lực lên hạ tầng hiện hữu. Song song đó, phương án phát triển giao thông đường thủy gắn với cảng du lịch và các tuyến tham quan vịnh cũng đang được nghiên cứu để đa dạng hóa trải nghiệm.

Theo đánh giá, khu vực phía Đông đường Trần Phú hiện vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, thiếu các sản phẩm du lịch đặc sắc và hoạt động về đêm.

Do đó, quy hoạch lần này tập trung đa dạng hóa dịch vụ biển, phát triển các loại hình thể thao, giải trí, trải nghiệm và thương mại chất lượng cao nhằm tăng sức hút đối với du khách quốc tế và giới trẻ.

Bố trí các điểm dịch vụ ở phía biển Nha Trang

Phối cảnh khu vực phía Nam cầu Trần Phú trở thành Công viên di sản văn hóa

Ngôi làng biển Nha Trang ở khu vực khu nghỉ dưỡng Ana Mandara cũ sẽ có chức năng không gian F&B (ẩm thực) và giải trí, quảng trường, khu nhạc nước, bãi xe

Tuy nhiên, yêu cầu bảo tồn cảnh quan tự nhiên, hạn chế tác động đến môi trường biển và hệ sinh thái vẫn được đặt lên hàng đầu.

Việc hoàn thiện quy hoạch chi tiết khu vực phía Đông đường Trần Phú được xem là bước đi chiến lược trong lộ trình xây dựng Nha Trang trở thành đô thị biển hiện đại, thông minh và giàu bản sắc.

Khi được triển khai đồng bộ, khu vực này không chỉ đóng vai trò là không gian công cộng quy mô lớn mà còn là biểu tượng phát triển mới, góp phần nâng tầm vị thế của Nha Trang trên bản đồ du lịch quốc tế.