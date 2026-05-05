HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Nha Trang: Quy hoạch phía Đông đường Trần Phú có gì?

Kỳ Nam

(NLĐO) - UBND phường Nha Trang vừa hoàn thiện chi tiết quy hoạch 1/500 khu vực phía Đông đường Trần Phú trở thành "bộ mặt" đô thị biển mang tầm quốc tế

Theo đó, UBND phường Nha Trang vừa hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía Đông đường Trần Phú, với mục tiêu tái cấu trúc toàn bộ dải ven biển theo hướng hiện đại, đồng bộ, trở thành "bộ mặt" đô thị biển mang tầm quốc tế.

Theo đồ án, khu vực quy hoạch có diện tích hơn 80,6 ha, kéo dài từ cầu Trần Phú đến khu vực cảng Nha Trang, tiếp giáp trực tiếp với vịnh biển. Đây được xác định là trục cảnh quan quan trọng bậc nhất của thành phố, nơi tập trung các không gian công cộng quy mô lớn như công viên, quảng trường và các hoạt động dịch vụ, du lịch đặc thù.

Đáng chú ý, dải công viên ven biển sẽ được tổ chức liên tục, tăng cường không gian mở và hạn chế tối đa bê tông hóa. Mật độ xây dựng trong khu vực công viên được khống chế không quá 5%, nhằm ưu tiên phục vụ cộng đồng và đảm bảo tầm nhìn thông thoáng ra biển.

Quy hoạch phía Đông đường Trần Phú có gì? - Ảnh 1.

Khu vực phía Đông đường Trần Phú được quy hoạch là bộ mặt của đô thị biển Nha Trang

Một điểm mới đáng chú ý là định hướng phát triển khu vực thành không gian hoạt động 24/7, hướng tới hình thành "thành phố không ngủ" ven biển. Các không gian được kết nối liên hoàn từ công viên ven biển, quảng trường trung tâm đến các tuyến đi bộ, xe đạp và khu vực tổ chức sự kiện, lễ hội. Hệ thống trục kết nối Đông – Tây cũng được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tiếp cận biển dễ dàng hơn.

Đồ án cũng xác định hàng loạt điểm nhấn kiến trúc – cảnh quan nhằm tạo bản sắc riêng cho dải ven biển. Khu vực Quảng trường 2/4 và tháp Trầm Hương tiếp tục giữ vai trò trung tâm tổ chức các sự kiện lớn.

Quy hoạch phía Đông đường Trần Phú có gì? - Ảnh 2.

Quang trường 2/4

Các công viên hiện hữu như Thanh Niên, Phù Đổng, Tuệ Tĩnh sẽ được nâng cấp theo hướng đa chức năng. Bên cạnh đó, không gian "Làng biển Nha Trang" được đề xuất nhằm tái hiện văn hóa biển, kết hợp với công viên di sản để vừa bảo tồn vừa khai thác giá trị lịch sử địa phương.

Các trục cảnh quan và điểm nhìn ra biển cũng được chú trọng mở rộng, tránh tình trạng che chắn tầm nhìn. Đáng lưu ý, quy hoạch còn đặt ra ý tưởng xây dựng một công trình biểu tượng mới, góp phần định vị hình ảnh đô thị biển trong tương lai.

Quy hoạch phía Đông đường Trần Phú có gì? - Ảnh 3.

Phía Đông đường Trần Phú

Về hạ tầng, giao thông khu vực sẽ được tổ chức lại theo hướng ưu tiên người đi bộ và xe đạp, đồng thời tăng cường kết nối liên tục giữa các không gian công cộng.

Hệ thống bãi đỗ xe nổi và ngầm được bổ sung nhằm giảm áp lực lên hạ tầng hiện hữu. Song song đó, phương án phát triển giao thông đường thủy gắn với cảng du lịch và các tuyến tham quan vịnh cũng đang được nghiên cứu để đa dạng hóa trải nghiệm.

Theo đánh giá, khu vực phía Đông đường Trần Phú hiện vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, thiếu các sản phẩm du lịch đặc sắc và hoạt động về đêm.

Do đó, quy hoạch lần này tập trung đa dạng hóa dịch vụ biển, phát triển các loại hình thể thao, giải trí, trải nghiệm và thương mại chất lượng cao nhằm tăng sức hút đối với du khách quốc tế và giới trẻ.

Quy hoạch phía Đông đường Trần Phú có gì? - Ảnh 4.

Bố trí các điểm dịch vụ ở phía biển Nha Trang

Quy hoạch phía Đông đường Trần Phú có gì? - Ảnh 5.

Phối cảnh khu vực phía Nam cầu Trần Phú trở thành Công viên di sản văn hóa

Quy hoạch phía Đông đường Trần Phú có gì? - Ảnh 6.

Ngôi làng biển Nha Trang ở khu vực khu nghỉ dưỡng Ana Mandara cũ sẽ có chức năng không gian F&B (ẩm thực) và giải trí, quảng trường, khu nhạc nước, bãi xe

Tuy nhiên, yêu cầu bảo tồn cảnh quan tự nhiên, hạn chế tác động đến môi trường biển và hệ sinh thái vẫn được đặt lên hàng đầu.

Việc hoàn thiện quy hoạch chi tiết khu vực phía Đông đường Trần Phú được xem là bước đi chiến lược trong lộ trình xây dựng Nha Trang trở thành đô thị biển hiện đại, thông minh và giàu bản sắc.

Khi được triển khai đồng bộ, khu vực này không chỉ đóng vai trò là không gian công cộng quy mô lớn mà còn là biểu tượng phát triển mới, góp phần nâng tầm vị thế của Nha Trang trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tin liên quan

Dự án Khu đô thị ven Sông Tắc Nha Trang được "tháo khóa"

Dự án Khu đô thị ven Sông Tắc Nha Trang được "tháo khóa"

(NLĐO) - Thanh tra Chính phủ kiến nghị tỉnh Khánh Hòa xử lý vướng mắc cho dự án Khu đô thị ven Sông Tắc, phường Nam Nha Trang sau nhiều năm trễ tiến độ

Số phận loạt dự án "đất vàng" ven biển Nha Trang

(NLĐO)- Hàng loạt đất vàng ven đường biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với nhiều sai phạm đang được đề nghị xử lý, tháo gỡ nhằm tránh lãng phí

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Nha Trang

(NLĐO)- Tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Nha Trang (trước sáp nhập) đến năm 2040 với 7 khu vực

Nha Trang quy hoạch chi tiết không gian công cộng Quy hoạch phía Đông đường Trần Phú
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo