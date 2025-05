Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc được chào đón tại suất diễn vở "Bạn bè, bè bạn"

Nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc (người thứ hai từ trái sang) giao lưu với khán giả sau suất diễn

Tối 30-4, tại Sân khấu Xóm Kịch – Công ty Khang Entertainment, vở kịch "Bạn bè, bè bạn" đã tái diễn, để lại dư âm sâu lắng trong lòng khán giả.

Vở kịch được chuyển thể từ tác phẩm kinh điển "Tomodachi" (Friends) của nhà viết kịch lừng danh người Nhật Kobo Abe, do nhà văn – đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc chuyển ngữ, cùng NSƯT Vũ Xuân Trang và Nguyễn Thị Minh Ngọc biên tập, đồng đạo diễn.

Từ trái sang: Diễn viên Hoàng Thy, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc và đạo diễn NSƯT Vũ Xuân Trang. Cả hai là học trò của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc.

Vở kịch đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả, đánh dấu một bước đi chắc chắn và đầy kỳ vọng trong hành trình đưa kịch nghệ hàn lâm đến gần hơn với công chúng đương đại.

Đặc biệt, vở kịch diễn ra dưới sự bảo trợ chính thức của The Japan Foundation for Cultural Exchange in Viet Nam – Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam.

Đây không chỉ là một sự kiện sân khấu, mà còn là dịp giao lưu văn hóa nghệ thuật sâu sắc giữa hai nền văn hóa Việt – Nhật, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần người yêu nghệ thuật.

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc trong vở "Bạn bè, bè bạn" - vở sẽ tái diễn tối 9-5 cũng tại sân khấu Trường Múa TP HCM

Với câu chuyện xoáy sâu vào bản chất con người, phản ánh sự biến dạng tâm lý trong đời sống hiện đại, "Bạn bè, bè bạn" không chỉ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật độc đáo. Vở kịch còn khơi gợi nhiều suy ngẫm về các mối quan hệ và giá trị sống.

Sự xuất hiện của nhà văn – đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc trong vai bà quản lý chung cư cùng NSƯT Vũ Xuân Trang trong vai một kẻ biến chất, đã tạo nên hai tuyến nhân vật đối lập nhưng đầy ám ảnh, giúp vở diễn chạm được vào cảm xúc sâu kín nhất của người xem.

Vở kịch sẽ tiếp tục được tái diễn vào tối 9-5 tại Sân khấu Thực nghiệm Trường Múa TP HCM – hứa hẹn là điểm hẹn nghệ thuật không thể bỏ lỡ cho những ai quan tâm đến kịch nghệ đương đại và chiều sâu tâm lý con người.

Các diễn viên của vở "Bạn bè, bè bạn" tối 30-4 tại sân khấu thực nghiệm Trường Múa TP HCM

Vở kịch "Bạn bè, bè bạn" đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và khán giả khi được công diễn tại Sân khấu Xóm Kịch (TP HCM). Câu chuyện kịch kể về chàng diễn viên trẻ Hoài Nam - người bị một gia đình bảy thành viên can thiệp vào cuộc sống với danh nghĩa giúp anh thoát khỏi cô đơn.

Tuy nhiên, sự "tử tế" đó dần lộ rõ bản chất thao túng và lợi dụng. Vở diễn đặt ra nhiều suy tư về hạnh phúc, bản chất của tình bạn và lương tâm trong mỗi con người. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận từ các diễn viên trẻ của "Xóm kịch" trong dự án giao lưu sân khấu Việt - Nhật.

Thông điệp chính của vở kịch: Những kẻ nhân danh bạn bè có khi lại dìm chết ước mơ của người khác, nếu không thận trọng quan sát, tìm hiểu và trực tiếp đối mặt với khó khăn của chính cuộc đời mình.

Vở diễn không bám sát kịch bản gốc từ Nhật Bản mà phóng tác với nhiều sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thời điểm hiện tại và bối cảnh Việt Nam.

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc chia sẻ: Thông điệp của vở nói về sự tỉnh táo trong các mối quan hệ và khát vọng sống chân chính của khán giả khi xem kịch. Bà nhấn mạnh: "Dù hạnh phúc với bạn là đoàn tụ, thành công, tình yêu, bè bạn, tiền, danh hay sự cho đi…, nó chỉ chân chính và bền vững khi xuất phát từ thiện tâm".

Với sự kết hợp giữa văn hóa Nhật Bản và Việt Nam, cùng thông điệp nhân văn sâu sắc, "Bạn bè, bè bạn" đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ giới chuyên môn và khán giả.