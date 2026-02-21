HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nhà vô địch AFCON Senegal mơ vượt tầm châu Phi

Đông Linh (theo cafonline)

(NLĐO) - Senegal đã khẳng định vị thế số 1 châu Phi khi đăng quang AFCON 2026 theo cách rất châu Phi: Khốc liệt, kịch tính với những khoảnh khắc hỗn loạn.

Sự quan tâm vốn rất hời hợt của dư luận người hâm mộ khắp thế giới dành cho Cúp bóng đá châu Phi 2026 (AFCON 2026) chỉ được "hâm nóng" phần nào khi tất cả chứng kiến trận chung kết Senegal - Morocco với tất cả sự hoang dã của bóng đá lục địa Đen. Senegal đã làm tất cả, từ suýt khiến trận đấu đổ vỡ cho đến sự trở lại của "Những chú sư tử Teranga" trên bục chiến thắng cao nhất.

Senegal khởi đầu chắc chắn

Chiến thắng 1-0 trước Morocco sau 120 phút nghẹt thở trận chung kết tại Rabat không chỉ mang về danh hiệu châu lục thứ hai qua ba giải đấu gần nhất mà còn cho thấy bản lĩnh của "Những chú sư tử Teranga" Senegal trên hành trình đầy thử thách.

Nhà vô địch AFCON Senegal mơ vượt tầm châu Phi - Ảnh 1.

Senegal sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp, lực lượng đồng đều

Ngay từ vòng bảng, Senegal đã thể hiện hình ảnh của một ứng viên vô địch thực thụ. Đội bóng Tây Phi không chơi quá bùng nổ nhưng luôn kiểm soát thế trận bằng lối đá kỷ luật, thực dụng và giàu thể lực. Dàn cầu thủ đang tha hương chinh chiến từ Âu sang Á - từ Premier League, Ligue 1 cho đến Saudi Pro-League - giúp Senegal duy trì chất lượng đội hình đồng đều. Họ vượt qua vòng bảng với thành tích ổn định, ít bàn thua và phong độ ngày một tăng cao.

Bước vào vòng đấu loại trực tiếp, Senegal bắt đầu tăng tốc đúng thời điểm - dấu hiệu quen thuộc của một nhà vô địch. Họ vượt qua các đối thủ bằng sự lì lợm hơn là hoa mỹ. Hàng thủ do thủ môn Edouard Mendy chỉ huy tiếp tục là điểm tựa vững chắc, trong khi tuyến giữa với những cái tên giàu thể lực như Pape Gueye giúp đội bóng duy trì nhịp độ cao suốt 90 phút.

Nhà vô địch AFCON Senegal mơ vượt tầm châu Phi - Ảnh 2.

Thủ môn Edouard Mendy là điểm tựa hàng thủ của Senegal

Ở các nhánh đấu khác, Cameroon gặp muôn vàn khó khăn từ khâu chuẩn bị đến thi đấu. Nigeria gây thất vọng vì những vấn đề nội bộ và việc sở hữu dàn sao cá tính nhưng lối chơi thiếu kỷ luật khiến họ thi đấu phập phù.

Nhà vô địch AFCON Senegal mơ vượt tầm châu Phi - Ảnh 3.

Nigeria đánh mất chính mình dù có trong tay dàn cầu thủ cá tính

Đương kim vô địch Bờ Biển Ngà không còn duy trì được sự bùng nổ như giải đấu cách đây 2 năm còn Ai Cập dù giàu kinh nghiệm lại bắt đầu cho thấy dấu hiệu hụt hơi. Chủ nhà Morocco nổi lên như đối trọng lớn nhất của Senegal khi lần lượt vượt qua các vòng đấu với phong độ thuyết phục, lại được hậu thuẫn bởi khán giả nhà cuồng nhiệt.

Chung kết nghẹt thở: 120 phút định mệnh

Trận chung kết tại Rabat diễn ra đúng với kỳ vọng về một màn so tài đỉnh cao của bóng đá châu Phi - căng thẳng, giàu thể lực và đầy tranh cãi. Hai đội hòa 0-0 sau 90 phút chính thức trong thế trận giằng co quyết liệt.

Nhà vô địch AFCON Senegal mơ vượt tầm châu Phi - Ảnh 4.

Tranh cãi nổ ra dữ dội

Senegal cho rằng họ bị từ chối một bàn thắng hợp lệ. Ít phút sau, VAR được tham vấn và lần này, trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng lợi thế cực lớn khi tỉ số vẫn là 0-0. Khoảnh khắc trọng tài chỉ tay vào chấm 11 m trong vòng cấm địa Senegal phút bù giờ 90+8 biến sân Prince Moulay Abdellah thành tâm điểm của sự hỗn loạn chưa từng thấy trong lịch sử.

Nhà vô địch AFCON Senegal mơ vượt tầm châu Phi - Ảnh 5.

Khoảnh khắc khiến trận chung kết suýt đổ bể

Sự đối lập về cảm xúc đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm: Khán đài như nổ tung, cầu thủ đôi bên mất kiên nhẫn… Các cầu thủ Senegal phản đối quyết liệt, tụ tập quanh trọng tài rồi rời sân trong sự bất bình. Trận đấu chỉ được nối lại sau 17 phút khi Ban tổ chức can thiệp mạnh kèm cảnh báo về án phạt nghiêm khắc nếu trận đấu đổ bể.

Nhà vô địch AFCON Senegal mơ vượt tầm châu Phi - Ảnh 6.

Pape Gueye khiến cả cầu trường Prince Moulay Abdellah chết lặng với pha ghi bàn phút 94

Áp lực khủng khiếp đổ dồn lên vai Brahim Diaz và cú sút phạt theo kiểu Panenka của tiền đạo Morocco không thắng được thủ môn Edouard Mendy phía Senegal từ khoảng cách 11 m. Khoảnh khắc này được xem là bước ngoặt của trận chung kết, bởi ở hiệp phụ, Pape Gueye tung cú dứt điểm quyết đoán ghi bàn thắng duy nhất cho Senegal. Tỉ số mong manh được duy trì đến phút cuối và Sadio Mane cùng đồng đội lên ngôi vô địch sau 120 phút so tài nghẹt thở.

Mong manh bóng đá châu Phi

Phản ứng của báo chí quốc tế phản ánh rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Truyền thông Ý với các tờ Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, và Bồ Đào Nha, với tờ Bola, dùng những từ khóa nặng nề như "hỗn loạn", "bê bối", "bỏ sân". Báo chí Pháp, cụ thể là tờ L'Equipe mô tả trận đấu "hoàn toàn điên rồ", nhấn mạnh quãng dừng kéo dài và cảm giác bất an bao trùm.

Nhà vô địch AFCON Senegal mơ vượt tầm châu Phi - Ảnh 7.

Cổ động viên Senegal suýt làm hỏng trận chung kết

Tại Đức, các tờ báo tập trung vào khoảng thời gian trận chung kết tạm dừng vì sự phản đối của Senegal và "cú Panenka thất bại" đi vào lịch sử giải đấu. Ở Anh, giọng điệu báo chí thận trọng hơn, song tất cả vẫn phải khẳng định chiếc cúp vô địch của Senegal bị phủ bóng bởi sự tranh cãi.

Nhà vô địch AFCON Senegal mơ vượt tầm châu Phi - Ảnh 8.

Cảnh ăn mừng chưa từng có tại Senegal khi nhà vô địch trở về nước

Về phía Senegal, chiến thắng là minh chứng cho bản lĩnh và khả năng chịu áp lực. Họ vượt qua một bối cảnh bất lợi, giữ được kỷ luật chiến thuật sau biến cố tâm lý, rồi trừng phạt sai lầm của đối thủ trong hiệp phụ. Morocco hẳn sẽ còn phải nuối tiếc cơ hội vàng trôi qua trên chấm phạt đền, đồng thời đối mặt với những câu hỏi về công tác trọng tài và cách điều hành trận đấu, kể cả giải đấu với sự thiên vị rõ ràng, nhiều lần dành cho đội chủ nhà.

Danh hiệu xứng đáng cho Senegal

Chức vô địch AFCON lần thứ hai trong lịch sử - và là lần thứ hai trong ba giải đấu gần nhất - khẳng định Senegal đã trở thành thế lực hàng đầu hiện tại của bóng đá châu Phi. Phần thưởng kỷ lục 10 triệu USD cùng bước tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA chỉ là phần nổi. Điều quan trọng hơn là họ đã xây dựng được một thế hệ cầu thủ vừa có kỹ thuật, vừa có thể lực, lại tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại châu Âu và châu Á.

Nhà vô địch AFCON Senegal mơ vượt tầm châu Phi - Ảnh 9.

Senegal vô địch ở hai trong ba giải AFCON gần nhất


Trong bức tranh đầy biến động của bóng đá châu Phi, Senegal nổi bật nhờ sự ổn định hiếm có. Tuy nhiên, AFCON một lần nữa cũng phơi bày "căn bệnh kinh niên" của bóng đá châu Phi: Thi đấu bằng cảm xúc thay vì lý trí và tính kỷ luật chưa thật sự ổn định.

Nếu những khoảnh khắc hỗn loạn như ở trận chung kết tiếp tục lặp lại tại World Cup 2026, các đại diện châu Phi - kể cả Senegal - hoàn toàn có thể phải dừng bước sớm trước những đối thủ châu Âu hoặc Nam Mỹ lạnh lùng và thực dụng hơn.

Nhà vô địch AFCON Senegal mơ vượt tầm châu Phi - Ảnh 10.

Thủ quân Sadio Mane, người hùng đầy bản lĩnh của trận chung kết, giương cao cúp vô địch

Morocco, đội á quân AFCON và cũng là đồng chủ nhà World Cup 2030, chắc chắn sẽ rút ra nhiều bài học sau thất bại đau đớn này. Nigeria, Ai Cập hay Cameroon cũng vẫn sở hữu tiềm năng lớn nếu giải quyết được bài toán kỷ luật.

Riêng Senegal, với bộ khung đang ở độ chín và tinh thần chiến thắng đã được tôi luyện, họ có quyền mơ về việc tiến sâu tại World Cup 2026. Tất nhiên để biến giấc mơ thành hiện thực, "Những chú sư tử Teranga" cần giữ được sự lạnh lùng và kỷ luật - bởi ở sân chơi thế giới, chỉ "sức mạnh hoang dã" thôi là chưa đủ.


