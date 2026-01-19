HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Senegal quật ngã chủ nhà Morocco, đăng quang Cúp châu Phi

Đông Linh (theo cafonline)

(NLĐO) – Bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nhưng cũng thoát hiểm kịch tính trong giờ đấu chính thức, Senegal đánh bại Morocco ở hiệp phụ để lên ngôi vô địch châu Phi.

Trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi 2025 (AFCON) đã khép lại theo kịch bản đầy tranh cãi và cảm xúc, khi Senegal đánh bại chủ nhà Morocco với tỉ số 1-0 ở hiệp phụ, qua đó giành chức vô địch lần thứ nhì trong ba kỳ giải gần nhất, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu bóng đá châu Phi.

Senegal quật ngã chủ nhà Morocco, đăng quang Cúp châu Phi - Ảnh 1.

Trận chung kết AFCON khép lại một kỳ Cúp châu Phi sôi động và hấp dẫn

Cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển xếp hạng cao nhất Lục địa đen diễn ra trên sân vận động ở Rabat trong bầu không khí cuồng nhiệt. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán đài giúp chủ nhà Morocco nhập cuộc đầy hưng phấn.

Tuy nhiên, Senegal mới là đội tạo ra những cơ hội rõ nét hơn trong hiệp một. Thủ thành Yassine Bounou liên tiếp trổ tài cứu thua, đáng chú ý là pha cản phá cú đánh đầu của Pape Gueye và tình huống dùng chân ngăn cú dứt điểm hiểm hóc của Iliman Ndiaye ngay trước giờ nghỉ.

Senegal quật ngã chủ nhà Morocco, đăng quang Cúp châu Phi - Ảnh 2.

"Người nhện" Bounou làm nản lòng các chân sút Senegal

Sang hiệp hai, Morocco đẩy cao đội hình và có thời điểm làm chủ thế trận. Ayoub El Kaabi bỏ lỡ hai cơ hội đáng tiếc, trong đó có pha dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc sau đường kiến tạo của Bilal El Khannouss. Thế trận của đội chủ nhà bị ngắt quãng bởi quãng dừng dài do chấn thương của Neil El Aynaoui, khiến nhịp độ trận đấu phần nào bị phá vỡ.

Senegal quật ngã chủ nhà Morocco, đăng quang Cúp châu Phi - Ảnh 3.

Trận chung kết sôi động và giàu kịch tính ở những phút cuối giờ đấu chính thức

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút cuối. HLV Pape Thiaw tung thêm cầu thủ tấn công với mục tiêu giải quyết trận đấu trong 90 phút, nhưng Senegal bị từ chối bàn thắng khi trọng tài Jean-Jacques Ndala thổi còi sớm, không công nhận pha đánh đầu đưa bóng vào lưới của Idrissa Gueye.

Senegal quật ngã chủ nhà Morocco, đăng quang Cúp châu Phi - Ảnh 4.

Cổ động viên Senrgal xô xát với lực lượng an ninh trong khi cầu thủ Senegal định hủy bỏ trận đấu

Chưa dừng lại ở đó, VAR sau đó xác định El Hadji Malick Diouf phạm lỗi với Brahim Díaz trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Morocco ở phút bù giờ. 

Trận đấu bị gián đoạn khá lâu do các cầu thủ Senegal phản ứng quyết liệt, định hủy bỏ trận đấu khi đã quay vào phòng thay đồ. Được thủ quân Sadio Mane động viên, toàn đội Senegal quay lại sân, chấp nhận quyết định của trọng tài.

Senegal quật ngã chủ nhà Morocco, đăng quang Cúp châu Phi - Ảnh 5.

Brahim Diaz sút phạt đền đưa bóng thẳng vào tay thủ môn Mendy

Trên chấm 11m, Brahim Díaz thực hiện cú sút phạt quá hiền, bấm bóng theo kiểu Panenka vào thẳng vào tay thủ thành Édouard Mendy, đưa trận chung kết vào hiệp phụ. Bước ngoặt đến ngay ở hiệp phụ thứ nhất. Từ pha phản công nhanh, Pape Gueye vượt qua Achraf Hakimi rồi tung cú sút chân trái tuyệt đẹp, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Senegal quật ngã chủ nhà Morocco, đăng quang Cúp châu Phi - Ảnh 6.

Pape Gueye ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu

Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực tuyệt vọng của Morocco. Nayef Aguerd đánh đầu trúng xà ngang, còn thủ môn Bounou tiếp tục dâng cao hỗ trợ tấn công trong vô vọng.

Senegal quật ngã chủ nhà Morocco, đăng quang Cúp châu Phi - Ảnh 7.

Senegal vô địch châu Phi lần thứ nhì trong vòng 5 năm

Chung cuộc, Senegal trở thành đội đầu tiên kể từ năm 1982 đánh bại đội chủ nhà trong trận chung kết AFCON, nối dài kỷ nguyên vàng sau chức vô địch năm 2021. Trong khi đó, Morocco ngậm ngùi lỡ hẹn với danh hiệu châu Phi mà họ đã chờ đợi kể từ năm 1976.

Senegal quật ngã chủ nhà Morocco, đăng quang Cúp châu Phi - Ảnh 8.

Thủ quân Sadio Mane giương cao cúp vô địch châu Phi

Morocco Senegal Cúp châu PHi AFCON Senegal 1-0 Morocco
