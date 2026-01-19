HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chủ tịch FIFA lên án Senegal sau chức vô địch AFCON

Quốc An

(NLĐO) - Chức vô địch AFCON của Senegal đã bị lu mờ bởi hành động thiếu chuẩn mực và bị Chủ tịch FIFA gọi là "không thể chấp nhận".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên án “một số cầu thủ Senegal” vì những hành động được gọi là không thể chấp nhận được trong trận chung kết AFCON, khi họ rời sân để phản đối quả phạt đền được trao cho Morocco, làm lu mờ chiến thắng 1-0 chung cuộc.

Infantino khẳng định việc bỏ sân và các hành vi bạo lực là không thể dung thứ, đồng thời nhấn mạnh các đội bóng phải tôn trọng quyết định của trọng tài và tuân thủ Luật thi đấu. Ông cho rằng những hình ảnh này đã gửi đi thông điệp tiêu cực tới người hâm mộ toàn cầu.

"Chúng tôi kiên quyết lên án hành vi của một số ‘cổ động viên’, cũng như một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Senegal. Việc rời sân theo cách như vậy là không thể chấp nhận được” tuyên bố của ông Infantino được AFP dẫn lời.

Chủ tịch FIFA lên án Senegal sau chức vô địch AFCON - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA cho rằng hành vi này tương tự như bạo lực thể thao và không thể được dung thứ: “Việc rời khỏi sân thi đấu theo cách này là không thể chấp nhận, và tương tự, bạo lực không thể được dung thứ trong thể thao của chúng ta. Điều đó đơn giản là sai trái.”

Trận chung kết AFCON bị phủ bóng bởi sự cố khi phần lớn cầu thủ Senegal rời sân ở những phút bù giờ cuối, trong lúc tỉ số vẫn là 0-0, để phản đối quả phạt đền Morocco được hưởng sau tình huống VAR xác định Brahim Diaz bị phạm lỗi.

Sadio Mané là người hiếm hoi ở lại sân, liên tục kêu gọi đồng đội quay trở lại thi đấu. Trước đó, các cầu thủ Senegal đã phản ứng dữ dội khi một bàn thắng của họ bị từ chối vì pha phạm lỗi bị cho là nhẹ.

Chủ tịch FIFA lên án Senegal sau chức vô địch AFCON - Ảnh 2.

Căng thẳng còn lan lên khán đài khi một số CĐV Senegal tìm cách tràn xuống sân và xô xát với lực lượng an ninh. Trận đấu bị gián đoạn gần 20 phút, trước khi Brahim Diaz thực hiện cú panenka nhưng không thắng được thủ môn Edouard Mendy.

Dù vậy, với chiến thắng 1-0 trước Morocco, Senegal trở thành đội đầu tiên kể từ năm 1982 đánh bại đội chủ nhà trong trận chung kết AFCON, nối dài kỷ nguyên vàng sau chức vô địch năm 2021. 

Trong khi đó, Morocco ngậm ngùi lỡ hẹn với danh hiệu châu Phi mà họ đã chờ đợi kể từ năm 1976.

