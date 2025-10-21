HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nhà vô địch V-League quyết thắng đội bóng Nhật Bản

Tường Phước

(NLĐO) - CLB Nam Định sẽ chạm trán chủ nhà Gamba Osaka ở vòng 3 bảng F AFC Champions League Two lúc 17 giờ ngày 22-10.

Kết quả của màn so tài giữa nhà vô địch V-League với đội bóng Nhật Bản có thể phân định ngôi đầu bảng F và suất đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League Two 2025-2026.

Nhà vô địch V-League quyết thắng đội bóng Nhật Bản - Ảnh 1.

Nhà vô địch V-League quyết thắng đội bóng Nhật Bản - Ảnh 2.

Nam Định FC sở hữu dàn ngoại binh đẳng cấp cao

CLB Nam Định có phong độ kém ổn định ở V-League mùa này song khởi sắc tại đấu trường quốc tế. Qua 2 lượt trận vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026, đội bóng thành Nam toàn thắng, có cùng 6 điểm với Gamba Osaka nhưng tạm xếp thứ 2 vì kém hơn về chỉ số phụ.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định CLB Nam Định sẽ nỗ lực để tạo nên bất ngờ trong chuyến làm khách trên sân Gamba Osaka ở lượt trận thứ ba vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026.

Nhà vô địch V-League quyết thắng đội bóng Nhật Bản - Ảnh 3.

HLV Vũ Hồng Việt

HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: “Đây là trận đấu quan trọng bởi cả hai đội đều đang cạnh tranh vị trí đầu bảng khi cùng có hai chiến thắng trước đó. Tôi rất ấn tượng với tuyến giữa của Gamba Osaka – họ sở hữu hai tiền vệ trung tâm vô cùng chất lượng. Ngoài ra, tiền đạo nội mang áo số 7 của họ cũng rất nguy hiểm. Đó là những cái tên mà chúng tôi cần đặc biệt lưu ý ở trận đấu này”.

Nhà vô địch V-League quyết thắng đội bóng Nhật Bản - Ảnh 4.

Trung vệ Lucas Alves cùng HLV Hồng Việt trong buổi họp báo trước trận

Trung vệ Lucas Alves - đội trưởng CLB Nam Định - cho biết thêm: “Những đội bóng đến từ J-League luôn rất mạnh và Gamba Osaka là một trong số đó. Tuy nhiên, chúng tôi có một chút kinh nghiệm khi từng đối đầu với Hiroshima ở mùa giải trước. Sẽ không dễ dàng nhưng toàn đội Nam Định quyết tâm thi đấu hết mình trong trận đấu ngày mai”.

Trước đó, Nam Định FC có khởi đầu thuận lợi khi lần lượt đánh bại Ratchaburi (Thái Lan) 3-1 trên sân nhà và vượt qua chủ nhà Eastern FC (Hồng Kông - Trung Quốc) 1-0.

CLB Nam Định HLV Vũ Hồng Việt Nhà vô địch V-League Trung vệ Lucas Alves AFC Champions League Two 2025-2026
    Thông báo