Nhạc AI "chiếm sóng" playlist thịnh hành, fan thích mê

Nhạc AI dần “lên ngôi” tại Việt Nam

Những ngày gần đây, mạng xã hội TikTok rần rần chia sẻ một bài hát do AI sáng tác với giai điệu tích cực: "80 năm hay 100 năm cuộc đời". Nhiều người dùng mạng xã hội, thậm chí cả các cụ già, cũng đăng tải những điệu nhảy vui nhộn của chính mình trên nền bản nhạc này.

Một "hiện tượng mạng" khác là ca khúc làm từ AI "Say một đời vì em". Sau hơn 3 tháng đăng tải, kênh Youtube Ken Quach Official đã nhận về hơn 13 triệu lượt xem cho bài hát này.

Không chỉ trên các nền tảng mạng xã hội, nhạc do AI tạo ra đang trở thành hiện tượng trên các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến.

Ngoài nhạc làm hoàn toàn bằng AI, một số ca khúc nổi tiếng cũng được “cover” bằng AI, như Giã từ (Tô Thanh Tùng), Phía sau một cô gái (Soobin Hoàng Sơn) hay Chiều nay không có mưa bay (Châu Minh Tuấn)...

Sau hơn 3 tháng đăng tải, ca khúc làm từ AI "Say một đời vì em" của kênh Youtube Ken Quach Official đã nhận về hơn 13 triệu lượt xem. Ảnh: Ken Quach Official

Trong các playlist thịnh hành, nhạc AI hiện diện ở hầu hết thể loại, từ Lo-fi thư giãn, Pop, EDM, Rap, Phonk đến nhạc "chế" hài hước.

Nhiều người nghe nhận xét các bản nhạc do AI tạo ra có âm thanh “sạch”, hòa âm ít lỗi và tổng thể đạt độ chỉn chu cao. Tuy vậy, không ít ý kiến cho rằng các ca khúc này thường thiếu độ “nặng” về cảm xúc, khiến trải nghiệm nghe nghiêng về kỹ thuật nhiều hơn là sự rung động thường thấy trong âm nhạc do con người sáng tác.

Tuy nhiên, một bộ phận người nghe, bao gồm cả khán giả lớn tuổi, lại bày tỏ sự thích thú với âm nhạc AI. Họ cho biết bị thu hút bởi giai điệu dễ nghe, tiết tấu nhẹ nhàng và cách AI tái tạo những bài hát cũ theo phong cách mới.

Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ coi AI là công cụ hỗ trợ sản xuất âm nhạc, giúp thử nghiệm phong cách nhanh, tạo bản phối trong vài giây và mở rộng khả năng làm nhạc cá nhân. Với các nền tảng như Suno AI hay Loudly, chỉ cần vài dòng mô tả là người dùng có thể tạo ra một ca khúc hoàn chỉnh.

Khán giả để lại nhiều bình luận tích cực trong các sản phẩm âm nhạc làm từ AI của kênh Youtube TRO-MUSIC. Ảnh: TRO-MUSIC

Người nghe bối rối, tranh cãi vì không nhận ra đây là sản phẩm của AI. Ảnh: TRO-MUSIC

Tuy nhiên, vấn đề bản quyền và đạo đức sáng tạo vẫn là thách thức lớn. Nhiều chuyên gia cảnh báo việc sử dụng dữ liệu nhạc có bản quyền để huấn luyện AI mà không xin phép là xâm phạm quyền tác giả.

Người nghe không nhận ra nhạc AI Theo khảo sát mới của Công ty Ipsos trên nền tảng phát nhạc trực tuyến Deezer với 9.000 người tại 8 quốc gia, 97% người nghe không thể phân biệt giữa nhạc do AI tạo và nhạc do con người sáng tác. Trong thử nghiệm nghe “blind test” (tạm dịch: kiểm tra mù) gồm 2 bài AI và 1 bài do người làm, phần lớn người nghe bày tỏ sự ngạc nhiên, hơn một nửa cảm thấy khó chịu khi không xác định được nguồn gốc bài hát. Người nghe cũng mong muốn sự minh bạch khi có đến 80% đồng ý rằng các bài nhạc tạo bằng AI 100% nên được gắn nhãn rõ ràng, 45% muốn có bộ lọc để loại nhạc AI ra khỏi đề xuất và 52% nghĩ các bản AI nên tách khỏi bảng xếp hạng chung với nhạc do con người sáng tạo.











