Theo trang TechCrunch, Meta (công ty mẹ của Facebook) vừa ra mắt công cụ bảo vệ nội dung Facebook, giúp nhà sáng tạo phát hiện video ngắn gốc của họ bị sao chép trên Facebook và Instagram.

Khi video ngắn bị sử dụng trái phép, nhà sáng tạo có thể chặn việc này. Ngoài ra, có thể theo dõi hiệu quả hiển thị, thêm ghi nguồn hoặc cho phép tiếp tục xuất hiện.

Hệ thống này sử dụng công nghệ so khớp nội dung, hiển thị mức độ trùng, lượt xem và khả năng kiếm tiền của video bị sao chép.

Nhà sáng tạo cũng có thể thêm tài khoản được phép sử dụng nội dung để tránh báo cáo nhầm.

Tính năng này được triển khai cho các tài khoản đủ điều kiện tham gia chương trình kiếm tiền và những người đang dùng công cụ quản lý quyền.

Nếu bị người khác đòi quyền trái phép, nhà sáng tạo có thể gửi yêu cầu gỡ bản quyền.

Hiện công cụ mới hỗ trợ trên di động và Meta đang thử nghiệm bản dành cho máy tính.

Về tình trạng lừa đảo trên nền tảng, theo báo cáo ngày 18-11 của Meta, 6 tháng đầu năm nay, công ty đã phát hiện và xử lý gần 12 triệu tài khoản liên kết với các trung tâm lừa đảo trên Facebook, Instagram và WhatsApp ở toàn cầu.

Tại Việt Nam, nửa đầu năm 2025, Meta đã gỡ bỏ hơn 5,4 triệu nội dung trên Facebook và 14.000 nội dung trên Instagram do vi phạm chính sách về gian lận, lừa đảo và hành vi gây hiểu lầm.

Trong đó, hơn 94% nội dung vi phạm trên Facebook và 76% nội dung trên Instagram được hệ thống tự động phát hiện và xử lý trước khi người dùng báo cáo.



