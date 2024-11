Nhạc cover cuốn hút người nghe

Clip ca sĩ Quang Linh thể hiện ca khúc "Bật tình yêu lên" cùng ca sĩ Phạm Anh Duy tại chương trình "Our Song - Bài hát của chúng ta" đang thu hút nhiều người xem trên mạng xã hội. Khán giả vừa phấn khích vừa bất ngờ khi giọng ca ngôi sao này cover (hát lại) nhạc trẻ.

Mới mẻ, sáng tạo

Tại "Our Song - Bài hát của chúng ta", khán giả được thưởng thức những bản hit cũ với tinh thần mới. Thế hệ ca sĩ kế thừa trong "Our Song - Bài hát của chúng ta" là những gương mặt trẻ, tài năng, được đánh giá cao với giọng hát đầy nội lực và đang được đông đảo khán giả yêu thích. Thông qua sự kết hợp của những giọng ca thực lực đến từ 2 thế hệ, "Our Song" mang những ca khúc quen thuộc trở lại một cách đầy mới mẻ, sáng tạo.

Những bài hát vang bóng một thời, mang đậm dấu ấn của thế hệ ca sĩ trước được "khoác áo mới" để hòa nhịp, đồng điệu cùng dòng chảy của âm nhạc hiện đại. Những câu chuyện âm nhạc cũ được kể lại bằng màu sắc trẻ trung, tươi mới. Tinh thần dấn thân của các ca sĩ "tiền bối" cũng bồi đắp giúp thế hệ ca sĩ đi sau, tạo nên những sản phẩm âm nhạc chất lượng, thời thượng, đón đầu xu hướng.

Ca sĩ Quang Linh (phải) “gây sốt” mạng xã hội khi cover bản hit nhạc trẻ cùng ca sĩ Phạm Anh Duy. (Ảnh: THU HIỀN)

Phương Linh và Lệ Quyên là những ca sĩ quen thuộc của làng nhạc Việt. Họ có cách hát, cách xử lý mang đậm dấu ấn cá nhân khi thể hiện tác phẩm âm nhạc nào đó. Với ca khúc "Mưa tuyết", Lệ Quyên và Phương Linh đã mang đến những cảm xúc rất riêng và tròn trịa.

Ca sĩ Hà Trần cũng thu hút người nghe qua tác phẩm "Đông Tây Nam Bắc" với phần sân khấu dàn dựng đầy nghệ thuật. "Đông Tây Nam Bắc" là bản pop ballad mang âm hưởng dân gian Bắc Bộ, do nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ viết cho Ái Phương. Ca khúc này kể câu chuyện người con gái trốn chạy những bộn bề trong cuộc sống và những tổn thương của cuộc tình đổ vỡ.

Nếu như ca sĩ Ái Phương chọn thể hiện "Đông Tây Nam Bắc" một cách nhẹ nhàng, dịu dàng và có nhiều chỗ đầy da diết thì Hà Trần chọn cách hát mạnh mẽ. Nhiều đoạn Hà Trần "phiêu" độc đáo, khiến phiên bản của "Phượng Hoàng Lửa" khác biệt so với bản gốc.

Sôi động, náo nhiệt

Việc ca sĩ nổi tiếng cover (hát lại) bản hit nhạc Việt không hiếm và cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả không ít lần chứng kiến ca sĩ trẻ cover nhạc xưa hay ca sĩ ngôi sao hát lại nhạc trẻ khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Làng nhạc Việt vốn không thiếu hiện tượng bản cover vượt qua thành tích bản gốc gây tranh cãi. Chính điều này đã giúp thị trường biểu diễn nhạc Việt thêm phần sôi động và náo nhiệt.

Video cover "Cẩm Tú Cầu" với giọng hát Kiều Chi vừa gây "bão", được ca sĩ này đăng tải lên cả 2 nền tảng YouTube và TikTok. Không gian quay đơn giản với góc máy duy nhất, trang phục cũng không cầu kỳ. Người nghe chỉ tập trung vào giọng ca ấm áp, trong trẻo của ca sĩ.

"Cẩm Tú Cầu" của Kiều Chi nhanh chóng trở thành xu hướng trên TikTok, được nhiều người sử dụng trong các video "sống ảo so deep" hoặc remix lại thành những phiên bản sôi động đi kèm với vũ đạo. Ca khúc này cũng xuất hiện trên Top trending của YouTube với gần 10 triệu lượt xem - điều mà bất kỳ ca sĩ nào cũng khao khát khi ra mắt sản phẩm mới.

Trong khi đó, "Trước khi em tồn tại" của Thắng lại gây tranh cãi. Với những fan indie (nhạc độc lập), Thắng là cái tên "bảo chứng chất lượng" nhưng khán giả đại chúng vẫn còn khá xa lạ với ca sĩ đầy chất riêng này.

"Trước khi em tồn tại" và "Xin lỗi" là 2 ca khúc "viral" (lan truyền nhanh) nhất trong album "Cái đầu tiên" của Thắng. Đến nay, bản cover "Trước khi em tồn tại" của Thắng đã thu hút 20 triệu lượt xem trên YouTube và hàng trăm ngàn clip sử dụng âm thanh trên TikTok. Sự viral của bản cover này đã khiến nhiều người phải tìm lại bản gốc nhưng đa số chỉ "nghe qua một lần cho biết".

Ở thời điểm này, Hồ Văn Cường là giọng ca trẻ được săn đón từ các phòng trà cho đến sân khấu ca nhạc lớn. Nhiều khán giả vốn biết đến Hồ Văn Cường qua những ca khúc dân ca trữ tình, bolero sâu lắng. Gần đây, ca sĩ này đã tạo dấu ấn khi hát lại những ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Trong đó, "Tình xưa nghĩa cũ" (bản hit của Jimmii Nguyễn) do Hồ Văn Cường thể hiện đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người nghe.

Thị trường nhạc Việt đã tiếp nhận thêm nhiều cái mới khi lứa ca sĩ gen Z liên tục bứt phá với nhiều thể loại, chất liệu âm nhạc được "nhập khẩu" nhưng ballad nhẹ nhàng vẫn luôn được khán giả dành nhiều tình cảm. Nhiều người vẫn chuộng dòng nhạc này và đó là lý do hàng loạt phiên bản cover lấn lướt bản gốc, đồng thời nhiều ca sĩ chọn con đường an toàn là thực hiện nhạc tình ballad để dễ đến gần khán giả.

"Vấn đề không phải là người nghe có chuộng nhạc cover hay không, mà chủ yếu là họ thích giai điệu nhẹ nhàng của ballad" - nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận nhìn nhận.

Theo nhạc sĩ Quốc An, những ca khúc quen thuộc được hát lại sẽ khơi gợi nhiều ký ức, cảm xúc của người nghe. Với nhạc Việt, những sáng tạo mới mẻ vẫn được khuyến khích. Nếu việc cover kèm theo sáng tạo phù hợp sẽ giúp ca khúc cuốn hút hơn.