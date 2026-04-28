Giải trí

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa lên tiếng về tranh cãi quanh bài hát "Người Việt mình thương nhau"

Thùy Trang

(NLĐO)- Nhiều ý kiến cho rằng "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" trong bài "Người Việt mình thương nhau" - Hòa Minzy, Cẩm Ly hát - sai kiến thức, vô nghĩa.

Ca khúc gây tranh cãi vì "Lúa chín không cúi đầu"

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa lên tiếng về tranh cãi quanh bài hát "Người Việt mình thương nhau" - Ảnh 1.

Hòa Minzy và Cẩm Ly lần đầu song ca trong Người Việt mình thương nhau của Châu Đăng Khoa

Những ngày qua, ca khúc "Người Việt mình thương nhau" của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa do hai giọng ca Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện trở thành dấu ấn trong vệt ca khúc ra mắt dịp kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4.

Sau 4 ngày ra mắt, ca khúc đạt gần 2 triệu lượt xem trên Youtube. Ca khúc cũng nhận được nhiều lời khen ngợi khi MV được dàn dựng công phu, giai điệu bắt tai và sự kết hợp tuyệt vời của hai giọng ca Hòa Minzy và Cẩm Ly. 

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi thì ca khúc cũng vấp phải tranh cãi khi bài hát có câu "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu. Từ một hình ảnh giàu tính biểu tượng trong âm nhạc, câu lyric này lại làm dấy lên nhiều cách hiểu trái chiều, thậm chí gây tranh cãi về ý nghĩa văn hóa và thông điệp mà tác giả muốn truyền tải. 

Nhiều ý kiến cho rằng, câu hát này xuất phát từ câu nói "sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu" nói về người tài cao học rộng nhưng vẫn khiêm nhường, thâm trầm. Do đó, việc chỉnh sửa khiến câu trong bài hát không còn mang hàm ý cũ, ngược lại còn cho thấy sắc thái kiêu ngạo. Nhiều người đánh giá câu hát còn sai về kiến thức.

Không ít ý kiến cho rằng hình ảnh "lúa chín cúi đầu" vốn là một ẩn dụ quen thuộc trong văn hóa Á Đông, tượng trưng cho sự khiêm nhường – một phẩm chất được đề cao trong đời sống và đạo lý người Việt. 

Vì vậy, việc đảo ngược hình ảnh này thành "lúa chín không cúi đầu" bị cho là đi ngược với giá trị truyền thống, dễ gây hiểu nhầm như cổ vũ sự tự cao hoặc thiếu khiêm tốn. Một số người nghe còn tách riêng câu hát khỏi tổng thể bài để phân tích, từ đó cho rằng thông điệp trở nên "lệch chuẩn" so với hình ảnh quen thuộc đã ăn sâu trong nhận thức xã hội.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa lên tiếng

Trước những ý kiến trái chiều, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa - tác giả ca khúc - cho biết bản thân dùng câu trên ở một tầng nghĩa mở rộng hơn. Khi viết đoạn điệp khúc, anh xoáy vào thông điệp "niềm tự hào khi được làm người Việt Nam". "Câu hát này không được viết để phủ nhận sự khiêm nhường, cũng không phải để cổ vũ cho sự kiêu ngạo. Ở đây, 'chẳng hề cúi đầu' không có nghĩa là ngạo mạn, mà là không khuất phục, cúi đầu trước nghịch cảnh -  Châu Đăng Khoa giải thích.

Người Việt mình thương nhau của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa 

Theo tác giả, "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" là hình ảnh rất đẹp của người Việt Nam: Đi qua bão giông nhưng không gục ngã, chịu nhiều mất mát nhưng không mất lòng tự tôn, trưởng thành trong đau thương nhưng vẫn ngẩng cao đầu mà sống. "Nếu tách riêng câu hát này ra, có thể sẽ có những cách hiểu khác nhau. Nhưng nếu đặt nó trong ngữ cảnh của bài hát, câu này nói về khí phách" - anh cho biết. 

Tác giả nói trân trọng những lời góp ý, cảm ơn sự quan tâm của khán giả dành cho bài hát mới.

Theo nam nhạc sĩ, nếu đặt câu hát trong tổng thể bài như "người con của nước Nam", "thương nhau từ bom đạn" hay chính tên bài hát, thì thông điệp không nằm ở sự ngạo mạn mà ở khí phách. 

Anh lý giải rằng hình ảnh "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" tượng trưng cho một dân tộc đã trải qua nhiều biến động lịch sử nhưng vẫn giữ được lòng tự tôn, không khuất phục trước nghịch cảnh.

Châu Đăng Khoa cũng phân biệt rõ hai khái niệm dễ bị đánh đồng: "một bên là cái cúi đầu của sự khiêm nhường, một bên là sự không cúi đầu của khí phách". Theo anh, người Việt có thể khiêm nhường trong cách sống và ứng xử, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đánh mất bản lĩnh hay sự kiêu hãnh dân tộc. Thông điệp cốt lõi mà anh muốn gửi gắm là: "Người Việt mình có thể khiêm nhường, nhưng chưa bao giờ là một dân tộc cúi đầu".

Phản hồi này phần nào giúp làm rõ hơn góc nhìn sáng tác của tác giả, đồng thời mở ra một cách tiếp cận rộng hơn đối với các biểu tượng văn hóa trong nghệ thuật đương đại. 

Dù vậy, tranh luận xung quanh câu hát vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của âm nhạc cũng như sự nhạy cảm của công chúng đối với những giá trị truyền thống.

