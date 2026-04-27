Ca sĩ Felix Tiến Quang khuấy động sân khấu trường Đại học Tôn Đức Thắng

Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 Felix Tiến Quang được sinh viên yêu thích

Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 Felix Tiến Quang của hiện tại

Ca sĩ Felix Tiến Quang - Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 đã có buổi diễn ấn tượng tại trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM) trong đêm thi chung kết Tìm kiếm gương mặt Đại diện của Trường.

Ca sĩ Felix Tiến Quang là cái tên gần đây ghi dấu ấn trong rất nhiều các chương trình của các bạn sinh viên, với nhiệt huyết, tinh thần hết mình vì tuổi trẻ, anh luôn nhận lời mời tham gia trong các hoạt động của sinh viên, hoạt động thiện nguyện...

Cuộc thi tìm kiếm Gương mặt đại diện trường Đại học Tôn Đức Thắng được tổ chức từ năm 2023, "Gương mặt đại diện TDTU Destination" lan tỏa hình ảnh năng động, sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Không chỉ dừng lại ở một sân chơi sinh viên, cuộc thi đang góp phần hình thành thế hệ trẻ bản lĩnh, chuyên nghiệp.

Felix Tiến Quang khuấy động cuộc thi Gương mặt đại diện của trường đại học Tôn Đức Thắng

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Hoàng Gia Bảo và Đoàn Trần Ngọc Hân là hai thí sinh được chọn cho danh hiệu "Gương mặt đại diện xuất sắc nhất" không chỉ ghi nhận phần thể hiện trong đêm thi mà còn phản ánh quá trình nỗ lực xuyên suốt hành trình của hai sinh viên.

Ban Tổ chức cũng trao danh hiệu "Gương mặt đại diện Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2026" cho 32 sinh viên đến từ nhiều khoa, ngành. Đây sẽ là lực lượng đại diện hình ảnh sinh viên nhà trường trong các hoạt động truyền thông và đối ngoại thời gian tới.