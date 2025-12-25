HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nhạc sĩ Dương Thụ và TS Nguyễn Lê Tuyên với cuộc trò chuyện "Đường về phương Nam"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Nhạc sĩ Dương Thụ sẽ chủ trì cuộc tọa đàm với tiến sĩ Nguyễn Lê Tuyên với chủ đề "Đường về phương nam".

Nhạc sĩ Dương Thụ và Tiến sĩ Nguyễn Lê Tuyên với cuộc trò chuyện "Đường về phương Nam" - Ảnh 1.

Tiến sĩ Nguyễn Lê Tuyên

Sáng 28-12, tại Salon văn hóa cà phê thứ Bảy (79A Phan Kế Bính, phường Tân Định) sẽ diễn ra chương trình không gian đối thoại - nơi quen thuộc của giới trí thức – nghệ sĩ TP HCM trong một chủ đề đặc biệt: "Đường về phương Nam - Những phát hiện mới về di sản âm nhạc đờn ca tài tử và cải lương". Tiến sĩ Nguyễn Lê Tuyên trình bày dưới sự chủ trì của nhạc sĩ Dương Thụ.

Nguyễn Lê Tuyên với tâm thế nghiên cứu đậm tình quê hương

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là chuỗi phát hiện mới cho thấy đờn ca tài tử và cải lương không hề khép kín trong không gian làng quê hay sân khấu bản địa, mà đã sớm có mặt trên bản đồ giao lưu văn hóa quốc tế từ đầu thế kỷ XX.

Lần đầu tiên, khán giả sẽ được nghe giới thiệu một cách hệ thống về sự kiện đờn ca tài tử "xuất ngoại" và bản thu âm đầu tiên của âm nhạc Nam bộ tại Triển lãm Toàn cầu Paris năm 1900 – một dấu mốc cho thấy người Việt đã mang tiếng đờn, câu ca của mình bước vào không gian trưng bày văn minh nhân loại từ rất sớm. 

Không dừng lại ở đó, những tư liệu về buổi trình diễn cải lương đầu tiên tại Paris năm 1931, hay việc Radio Sài Gòn phát sóng đờn ca tài tử – cải lương ra thế giới trong thập niên 1930, mở ra một góc nhìn hoàn toàn khác: cải lương không chỉ là sân khấu giải trí, mà là một thực thể văn hóa sống động, có khả năng thích ứng, lan tỏa và đối thoại với các nền văn hóa khác.

Nhạc sĩ Dương Thụ và Tiến sĩ Nguyễn Lê Tuyên với cuộc trò chuyện "Đường về phương Nam" - Ảnh 2.

Chương trình "Đường về phương nam"

Nguyễn Lê Tuyên - Khi đờn ca tài tử bước ra thế giới

Những phát hiện mà tiến sĩ Nguyễn Lê Tuyên sẽ trình bày góp phần khẳng định: di sản âm nhạc Nam bộ không hề "ở bên lề" dòng chảy hiện đại, mà từng bước đi song hành cùng lịch sử giao lưu Đông – Tây, được thế giới lắng nghe và ghi nhận.

Nhân dịp 12 năm đờn ca tài tử được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại (2013–2025), Tiến sĩ Nguyễn Lê Tuyên dành một phần trình bày đặc biệt để luận giải khái niệm "tài tử". Theo cách tiếp cận của diễn giả, đây là một khái niệm tổng hợp, phản ánh cả bối cảnh lịch sử – xã hội, lối sống, mỹ cảm và nhân sinh quan của cư dân Nam bộ: phóng khoáng mà tinh tế, ngẫu hứng mà kỷ luật, dân dã nhưng không thiếu chiều sâu học thuật.

Việc hiểu đúng "tài tử" chính là chìa khóa để hiểu đúng bản chất của đờn ca tài tử và cải lương – hai hình thái nghệ thuật vừa mang tính bác học, vừa thấm đẫm đời sống.

Nhạc sĩ Dương Thụ và Tiến sĩ Nguyễn Lê Tuyên với cuộc trò chuyện "Đường về phương Nam" - Ảnh 3.

Tiến sĩ Nguyễn Lê Tuyên

Một học giả Úc gốc Việt và mạch nguồn không đứt đoạn

Là học giả thỉnh giảng của Đại học Quốc gia Úc, tốt nghiệp và trưởng thành trong môi trường học thuật phương Tây, Tiến sĩ Nguyễn Lê Tuyên mang đến cho "Đường về phương Nam" một góc nhìn liên ngành hiếm có: kết hợp nghiên cứu âm nhạc, lịch sử văn hóa và thực hành sáng tạo. 

Ông là nhà nghiên cứu, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ ghi-ta được quốc tế biết đến với phát minh kỹ thuật đồng song âm họa ba ngắt - phương pháp cho phép chỉ đánh một dây đàn nhưng phát ra hai âm nốt cùng lúc.

Phát minh này từng được trình bày tại Lễ hội Ghi-ta Quốc tế Darwin (2007) và sau đó kết hợp với kỹ thuật hát đồng song thanh trong nghiên cứu hợp tác cùng Tiến sĩ Trần Quang Hải (2010), tạo nên một cột mốc độc đáo trong âm nhạc đương đại.

Điều đáng trân trọng là, dù chịu ảnh hưởng sâu sắc từ âm nhạc phương Tây, trong hành trình sáng tạo của Nguyễn Lê Tuyên luôn hiện diện một nỗi vấn vương cải lương, một tình yêu bền bỉ dành cho những thanh âm réo rắt của nhạc cụ dân tộc.

Ông không ngừng tìm cách chuyển hóa chất liệu cổ truyền vào ghi-ta, piano, để tiếng đàn phương Tây cũng có thể ngân lên hồn cốt phương Nam.

Trong bối cảnh đờn ca tài tử và cải lương đang đứng trước nhiều thách thức của đời sống đương đại, những phát hiện mới từ kho tư liệu quốc tế chính là lời nhắc nhở rằng: di sản này từng đi rất xa, và hoàn toàn có thể tiếp tục đi xa - nếu chúng ta hiểu đúng, trân trọng đúng và nuôi dưỡng đúng cách.


Tin liên quan

Nhạc sĩ Bảo Chấn, Dương Thụ nhận giải Thành tựu Làn sóng xanh lần thứ 27

Nhạc sĩ Bảo Chấn, Dương Thụ nhận giải Thành tựu Làn sóng xanh lần thứ 27

(NLĐO) - BTC "Làn sóng xanh 2024" công bố Giải thưởng "Thành tựu Làn sóng xanh 2024" được trao tặng cho nhạc sĩ Dương Thụ và Bảo Chấn.

Dương Thụ thích chất "bụi đời" ở Bằng Kiều

(NLĐO) - Nhạc sĩ Dương Thụ bảo ông thích Bằng Kiều vì "ông cháu" của mình cứ bụi đời thế nào ấy.

Giải Mai Vàng 2025 - Hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất": Cuộc đua khó đoán định

Ai chiến thắng cũng xứng đáng, bởi năng lực của mỗi người đã được giới chuyên môn thừa nhận và khán giả yêu mến

học giả Dương Thụ Nguyễn Lê Tuyên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo