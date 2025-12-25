HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 31-2025: Lựa chọn không dễ dàng

KIM NGÂN

Bốn chương trình với màu sắc, thế mạnh riêng đang khiến khán giả "đau đầu" lựa chọn

Các chương trình "Chiến sĩ quả cảm", "Gia đình Haha", "Running Man Vietnam" và "Em xinh say hi" đều nỗ lực mở rộng không gian tương tác với khán giả, vượt ra ngoài sóng truyền hình truyền thống.

Xu hướng chữa lành

Trong số các ứng viên, "Chiến sĩ quả cảm" gây chú ý khi lần đầu tiên đưa 12 nghệ sĩ Việt hóa thân thành chiến sĩ Công an Nhân dân, trải nghiệm môi trường huấn luyện nghiêm ngặt, đề cao kỷ luật, tinh thần tập thể và bản lĩnh cá nhân. Dù định hướng nội dung chung là chương trình tuyên truyền, nhưng chương trình đã tiếp cận khán giả bằng phong cách nhẹ nhàng, gần gũi, giúp họ dễ tiếp nhận và đồng cảm hơn.

Lựa chọn không dễ dàng - Ảnh 1.

Chương trình “Chiến sĩ quả cảm”

Chị Đào Vân An, quản lý truyền thông của một công ty đại diện quản lý nghệ sĩ, đánh giá "Chiến sĩ quả cảm" là chương trình sở hữu đề tài mới mẻ, giàu ý nghĩa khi tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ, tinh thần yêu nước và sự tận tâm với công việc.

"Tôi nghĩ cả 4 chương trình đều hay và giá trị, nhưng khán giả sẽ có những lựa chọn riêng tùy vào "gu" của họ. Riêng tôi bình chọn cho "Gia đình Haha" và "Chiến sĩ quả cảm", đơn giản vì đây là 2 format thuần Việt" - chị Vân An chia sẻ.

Cùng mang tinh thần chữa lành, "Gia đình Haha - Những ngày trời bao la" theo chân 5 nghệ sĩ trong hành trình trải nghiệm đời sống làm nông, khám phá văn hóa và phong tục địa phương. Chương trình không chọn lối kể chuyện ồn ào hay kịch tính hóa tình huống, mà xây dựng nhịp điệu chậm rãi, những khuôn hình an tĩnh, giàu cảm xúc.

Trên các diễn đàn, "Gia đình Haha" được khán giả đánh giá cao nhờ khả năng kết hợp hài hòa giữa văn hóa bản địa và đời sống thường nhật, lan tỏa tinh thần sống tích cực. Cách tiếp cận nhân văn giúp chương trình xóa nhòa ranh giới giữa một sản phẩm giải trí và đời sống, tạo nên sự gắn kết tự nhiên với người xem.

Lựa chọn không dễ dàng - Ảnh 2.

Chương trình “Gia đình Haha”

"Trong bối cảnh khán giả có xu hướng tìm kiếm nội dung "chữa lành" và thư giãn nhanh chóng trên các nền tảng số, "Gia đình Haha" đã đáp ứng hoàn hảo nhu cầu giải trí ngắn gọn, đề cao yếu tố cảm xúc gia đình và sự hài hước tự nhiên. Với lẽ đó, "Gia đình Haha" chắc chắn sẽ có cơ hội cao để được xướng tên ở hạng mục cao nhất" - nhà báo Hồng Hạnh (Báo Văn hóa) bày tỏ.

Mở rộng nền tảng số

Bên cạnh yếu tố giải trí, các chương trình khẳng định "đời sống thứ hai" mạnh mẽ trên không gian mạng. Những trích đoạn ngắn, video hậu trường, nội dung độc quyền trên nền tảng số... giúp chương trình tiếp cận khán giả trẻ.

"Em xinh say hi" được xem là chương trình mang "tinh thần số" rõ nét nhất. Ngay từ cách xây dựng nội dung, nhịp điệu, ngôn ngữ đến hình thức lan tỏa, chương trình đã định vị khán giả trẻ là lực lượng chủ yếu tiêu thụ nội dung trên mạng xã hội. Chương trình ghi nhận thành công ấy với hơn 22 tỉ lượt xem và nghe trên toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở tập phát sóng, "Em xinh say hi" còn được "kéo dài tuổi thọ" bằng hàng loạt nội dung phụ như clip ngắn, trích đoạn... giúp chương trình liên tục xuất hiện trên bản tin của người dùng. 

Điều này cho thấy truyền hình thực tế ngày nay không chỉ làm chương trình, mà còn làm hệ sinh thái nội dung số.

Lựa chọn không dễ dàng - Ảnh 3.

Chương trình “Em xinh say hi”

Quay trở lại sau nhiều năm vắng bóng, "Running Man Vietnam" mùa 3 tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những chương trình giải trí ăn khách của Việt Nam, nơi dàn sao không chỉ chơi hết mình mà còn cống hiến cho khán giả những phút giây giải trí trọn vẹn.

Mỗi tập của chương trình được xây dựng như một "cuốn phim" với cốt truyện liền mạch, có phản diện, có tình cảm, có sự hài hước, kịch tính. Đặc biệt, trò chơi xé bảng tên, còn gọi là "linh hồn" của Running Man tiếp tục xuất hiện trong mỗi tập, nhưng sẽ được lồng ghép vào nhiều tình huống bất ngờ, mang đến những trận đối đầu nảy lửa.

Lựa chọn không dễ dàng - Ảnh 4.

Chương trình “Running Man Vietnam”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Nhà báo Hồng Hạnh nhận định các ứng viên hạng mục Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất đều đi theo mô hình giải trí ngắn gọn, tiết tấu nhanh, dễ dàng tiếp cận và tạo tương tác cao trên các nền tảng trực tuyến. Sự thành công của các format này cho thấy chương trình truyền hình đang ngày càng linh hoạt, thích ứng với thói quen, nhu cầu giải trí của khán giả hiện nay. 

Theo giới chuyên môn, dù phần lớn là những "tân binh", các ứng viên hạng mục "Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất" hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong bảng xếp hạng, đồng thời cho thấy những lựa chọn chính xác và công bằng của Giải Mai Vàng năm nay.

Lựa chọn không dễ dàng - Ảnh 5.

 

