Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ngồi "ghế nóng"

Nguyễn Văn Chung - "Người thợ mài đá" tìm kiếm tài năng trẻ

Sau ba mùa giải ấn tượng, chương trình âm nhạc dành cho sinh viên "Tỏa sáng ước mơ" đã chính thức trở lại với mùa thứ 4, hứa hẹn mang đến một sân khấu trẻ trung, bùng nổ cảm xúc cùng nhiều gương mặt triển vọng.

Vòng casting diễn ra từ đầu tháng 8 đã thu hút sự tham gia đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Trong số đó, 20 gương mặt xuất sắc nhất đã bước vào vòng tranh tài đầu tiên, mang theo niềm đam mê ca hát cùng khát vọng khẳng định bản thân.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Hải Yến Idol là bộ đôi giám khảo quen thuộc của chương trình

Chương trình năm nay tiếp tục chào đón sự đồng hành của MC Hoàng Rapper cùng dàn giám khảo : nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Hải Yến Idol và ca sĩ Thiên Vương.

Trở lại ghế nóng với tâm thế hứng khởi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh xem mỗi thí sinh như một "viên ngọc quý". "Tôi kỳ vọng tìm thấy những gương mặt có nội lực, bản lĩnh và khả năng đi đường dài, không ngại thử sức ở nhiều thể loại âm nhạc", nam nhạc sĩ chia sẻ.

Nếu như ở các mùa trước, anh chú trọng nhiều vào giọng hát nổi bật, thì ở mùa 4, tiêu chí được mở rộng hơn. Theo anh, một nghệ sĩ thực thụ không chỉ cần giọng ca hay mà còn phải có sự linh hoạt, thích nghi với dòng chảy không ngừng của âm nhạc hiện đại.

Mùa giải hứa hẹn bùng nổ

Tiếp tục đồng hành từ mùa 3, ca sĩ Hải Yến Idol cho rằng "Tỏa Sáng Ước Mơ" năm nay sẽ trẻ trung và bùng nổ hơn. Nữ giám khảo nhấn mạnh bên cạnh giọng hát, yếu tố trình diễn và cá tính âm nhạc cũng vô cùng quan trọng. "Đây là sân chơi của sinh viên, nên năng lượng tuổi trẻ sẽ là điểm cộng lớn trong phần chấm điểm," cô chia sẻ.

Cùng với đó, sự xuất hiện của Thanh Thanh - quán quân mùa 3 trong buổi ghi hình tập 1 đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Cô bày tỏ xúc động khi chứng kiến thế hệ thí sinh mới tiếp nối hành trình mà mình từng trải qua, đồng thời gửi lời chúc các bạn giữ vững nhiệt huyết, tự tin để tỏa sáng.

"Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 hứa hẹn mang lại một mùa giải bùng nổ

"Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 mang đến format mới, tập trung khai thác hành trình trưởng thành của từng thí sinh, từ đó tôn vinh bản lĩnh và sự sáng tạo của người trẻ. Với dàn thí sinh tiềm năng cùng sự đồng hành của giám khảo giàu kinh nghiệm, chương trình hứa hẹn đem lại nhiều tiết mục ấn tượng, lan tỏa cảm hứng đến khán giả.

Tập 1 của "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 sẽ lên sóng vào 21 giờ ngày 6-9 trên HTV9.