



Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương

Thông tin này khiến giới nghệ sĩ và người yêu nhạc không khỏi bàng hoàng. Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương đang được điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu hồi sức – Bệnh viện Quân y 175, sau thời gian dài chống chọi nhiều căn bệnh nền: viêm phổi, tiểu đường nặng, suy đa tạng, phải mở khí quản.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương sụt cân nhiều

Ca sĩ Đông Quân – người em thân thiết trong nghề – không giấu được xúc động khi chia sẻ: "Tôi thật sự lo lắng. Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương là người anh tinh thần đã truyền cho thế hệ chúng tôi tinh thần làm nghề nghiêm túc, đầy trách nhiệm. Nghe tin anh bệnh nặng, ai cũng xót xa".

Còn MC Quỳnh Hoa, sau khi vào thăm hôm 7-11, nghẹn ngào kể lại hình ảnh nhạc sĩ nằm hôn mê, cơ thể tiều tụy, cân nặng chỉ còn 30 kg. "Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương từng là người tràn đầy năng lượng, lạc quan, yêu đời, vậy mà giờ yếu đến mức không còn nhận ra" – MC Quỳnh Hoa chia sẻ.

Người nhà cho biết bệnh tình của ông trở nặng từ tháng 6, sau khi trải qua ba ngày cấp cứu ở Mỹ vì viêm phổi, rồi về nước tiếp tục điều trị.

Từ trái sang: Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, PGS TS Trần Thế Bảo và Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương

Dù sức khỏe suy giảm, ông vẫn miệt mài làm việc, sáng tác, dựng video, hòa âm cho các dự án âm nhạc yêu thích – để rồi kiệt sức.

Phạm Đăng Khương - nhạc sĩ của những giai điệu sôi nổi

Sinh năm 1957 tại Quảng Ngãi, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương là một gương mặt quen thuộc của âm nhạc TP HCM. Từ năm 1977, khi còn là sinh viên khoa Toán Trường Đại học Sư phạm TP HCM, ông đã theo học lớp sáng tác ca khúc ở Nhà Văn hóa Thanh Niên, nơi ông gắn bó suốt sự nghiệp, từ người thầy giáo yêu âm nhạc trở thành Phó giám đốc Nhà Văn hóa Thanh Niên trước khi nghỉ hưu năm 2017.

Ông từng chia sẻ trong một lần trả lời phỏng vấn: "Tôi trưởng thành từ thành phố này. Ở bất cứ mặt trận nào, người dân TP HCM cũng tiên phong, sáng tạo và đầy nhân ái. Tự hào ấy tôi muốn gửi gắm qua từng giai điệu".

Với ông, Sài Gòn – TP HCM không chỉ là nơi sinh sống mà là nguồn cảm hứng bất tận. Trong cuộc vận động sáng tác "Đất nước trọn niềm vui" của Báo Người Lao Động, ông đã gửi gắm niềm tự hào ấy qua hai ca khúc phổ thơ, với lời ca đượm nỗi nhớ và khát vọng xây dựng thành phố trẻ trung, hiện đại từ đường hoa Nguyễn Huệ đến Phú Mỹ Hưng – Nam Sài Gòn.

"Con đường đến trường" – khúc ca của bao thế hệ

Ca khúc "Con đường đến trường", sáng tác năm 1984, là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Chỉ từ kỷ niệm một buổi chiều trở lại mái trường cũ, ông đã viết nên giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng, gợi nhớ ký ức học trò. Đến nay, bài hát vẫn vang lên mỗi mùa tựu trường, trở thành một phần ký ức của bao thế hệ sinh viên, học sinh.

Ông cũng là tác giả của nhiều ca khúc được yêu thích như "Khung trời mơ ước," "Như cơn gió vô tình," "Mãi mãi tuổi hai mươi" – ca khúc lấy cảm hứng từ nhật ký liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, từng đoạt giải của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2005.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương

Ngoài sáng tác, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương còn là người đa tài: ông thiết kế phòng thu, quay phim, dựng video, chụp ảnh, đạo diễn các MV ca nhạc, viết sách, thiết kế mỹ thuật – như thể trong ông có một "đội ngũ sáng tạo" luôn hoạt động không ngơi nghỉ.

"Hồng Bàng đất mẹ Văn Lang" – di sản tinh thần đầy tâm huyết

Năm 2024, trước khi ngã bệnh nặng, ông tổ chức buổi ra mắt tập nhạc "Hồng Bàng đất mẹ Văn Lang" tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM. Dự án gồm 50 ca khúc nhạc sử, viết về lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến phong trào Duy Tân, được thể hiện bởi nhiều ca sĩ trẻ như Nhã Trúc, Kim Duyên, Hạnh Nguyên, Trọng Thưởng…

Khán giả trẻ hôm đó đã vỗ tay hòa nhịp theo từng giai điệu, như thể đang cùng ông đi ngược dòng thời gian về nguồn cội dân tộc.

Ông từng xúc động chia sẻ: "Tôi muốn qua âm nhạc giúp các bạn trẻ nhớ lại từng tên phố, từng nhân vật lịch sử. Mỗi con đường ở Sài Gòn đều mang tên một anh hùng, một người có công với đất nước và âm nhạc là cách để họ được sống lại trong tâm thức người Việt".

Cầu mong điều kỳ diệu đến với nhạc sĩ Phạm Đăng Khương

Hơn bốn mươi năm gắn bó với âm nhạc, với thanh niên và với thành phố, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương đã để lại một gia tài sáng tác đồ sộ, một nhân cách nghệ sĩ tận hiến. Hôm nay, khi ông đang giành giật sự sống từng phút trong bệnh viện, bạn bè, đồng nghiệp và học trò đều hướng về ông với niềm thương nhớ và lời cầu nguyện.

Ca sĩ Đông Quân nói trong nghẹn ngào: "Anh Khương luôn tin rằng âm nhạc có thể chữa lành. Giờ đây, chúng tôi chỉ mong những giai điệu của anh sẽ tiếp tục chạm đến trái tim mọi người như một lời cầu chúc bình an gửi lại cho chính anh".

NSƯT ca sĩ Hồng Vân nói: "Xin được cầu nguyện nhạc sĩ sẽ vượt qua cơn bạo bệnh, để tiếp tục hát lên những giai điệu của lòng nhân ái, của niềm tự hào và của một trái tim không bao giờ tắt lửa".



