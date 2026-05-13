Dấu ấn DTAP

DTAP và cách tiếp cận âm nhạc đại chúng bằng tư duy producer hiện đại

DTAP với nhiều dấu ấn đặc biệt

Trong bối cảnh các concert và chương trình giải trí ngày càng chú trọng trải nghiệm tổng thể, vai trò Giám đốc Âm nhạc không còn chỉ dừng ở việc sản xuất ca khúc hay phối khí cho từng tiết mục riêng lẻ. Đây là vị trí tham gia vào quá trình định hình màu sắc âm nhạc, xây dựng mạch cảm xúc xuyên suốt và kết nối nhiều yếu tố như nghệ sĩ, concept chương trình lẫn thị hiếu khán giả.

Những năm gần đây, DTAP là một trong những tập thể producer xuất hiện thường xuyên ở vai trò này tại nhiều chương trình quy mô như "Không độ Chill 2022", "Miss World Vietnam 2022", "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023", "Vietnam Idol 2023", "Làn sóng xanh", "V Concert" hay gần nhất là "Sao nhập ngũ Concert 2026"…

Qua nhiều format khác nhau, từ concert thương mại, chương trình truyền hình thực tế đến các sân khấu mang màu sắc chính luận, DTAP cho thấy khả năng thích nghi với tính chất riêng của từng chương trình thay vì áp dụng một công thức âm nhạc cố định.

Một trong những điểm thường thấy trong các chương trình do DTAP đảm nhận vai trò Giám đốc Âm nhạc là cách đội ngũ này xử lý sự cân bằng giữa tinh thần chương trình và yếu tố đại chúng.

DTAP với cách cân bằng giữa tinh thần chương trình và yếu tố đại chúng khi đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc

Với những chương trình đậm đà tinh thần yêu nước, quân đội hay chính luận như "V Concert" hoặc "Sao nhập ngũ Concert 2026", âm nhạc cần khơi gợi được sự tự hào, giữ được tinh thần hào hùng, nhưng đồng thời cũng phải tạo được kết nối với khán giả trẻ.

Trong "Sao nhập ngũ Concert 2026", DTAP lựa chọn cách tiếp cận bằng cấu trúc mashup, hòa âm hiện đại và tư duy sân khấu mang màu sắc cinematic để làm mới các chất liệu âm nhạc cách mạng quen thuộc.

Nhiều tiết mục tạo được hiệu ứng thảo luận trên mạng xã hội nhờ sự kết hợp đặc biệt giữa các ca khúc cách mạng huyền thoại, và khoác lên một bản phối mới đầy khí thế như "Đoàn vệ quốc quân - Lá xanh - Lên Đàng", "Cô gái mở đường - Bài ca may áo - Cô gái Sài Gòn đi tải đạn" do Đông Nhi và Phương Mỹ Chi thể hiện, hay "Cô gái vót chông - Người miền núi chất", "Năm anh em trên một chiếc xe tăng - Tiểu đoàn 307 - Tiến về Sài Gòn".

DTAP là thương hiệu hiện nay trên thị trường nhạc Việt

Phần kết chương trình với mashup"Hát mãi khúc quân hành - Đất nước trọn niềm vui - Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" được xem là một trong những điểm nhấn cảm xúc lớn nhất của concert khi giữ được năng lượng tự hào và khí thế hào hùng đến phút cuối cùng.

Mọi chất liệu âm nhạc đặc thù đều có thể trở thành âm nhạc đại chúng

Một điểm đáng chú ý trong cách làm âm nhạc của DTAP là việc lựa chọn tiếp cận nhiều chất liệu vốn có tệp khán giả riêng, sau đó xử lý lại bằng cấu trúc và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại hơn để mở rộng khả năng tiếp cận với công chúng.

Trong "Wrapped Miền Tây" hay "Rock Thiệp Hồng", các bài hát mang màu sắc miền Tây Nam Bộ hoặc những ca khúc chỉ phổ biến trên nền tảng TikTok vốn không được xem là chất liệu mainstream đại chúng. Tuy nhiên sau khi được xử lý lại, hòa âm phối khí với cấu trúc mới, tối ưu màu giọng của các nghệ sĩ mainstream đã tạo được cảm giác gần gũi và nhận được lượt nghe lớn hơn với đại chúng.

Hình ảnh thường thấy của DTAP

Tương tự, tại "Sao nhập ngũ Concert 2026", các ca khúc cách mạng cũng được hòa âm phối khí hướng hiện đại hơn, sử dụng các yếu tố cinematic, electronic hoặc world music để tăng tính kết nối với khán giả trẻ trên các nền tảng số.

Ở một hướng khác, DTAP cũng tham gia xử lý các chất liệu dân ca trong School Tour "Vũ trụ cò bay" của Phương Mỹ Chi. Những mashup như "Lý cò Style" kết hợp "Lý đất giồng", "Lý chim quyên", "Lý cây bông", "Lý quạ kêu", "Lý ngựa ô" hay "Lý miền Trung" với "Lý mười thương", "Giận mà thương"; ca khúc "Hành trình trên đất phù sa" cũng trở nên phổ biến với giới trẻ, nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội và đi vào môi trường học đường.

Từ các concert thương mại, chương trình truyền hình thực tế, sân khấu sắc đẹp cho đến các chương trình mang màu sắc chính luận, DTAP cho thấy họ là đội ngũ producer có khả năng thích nghi với nhiều format nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng, hiểu bản chất từng format, hiểu thị hiếu khán giả và tìm ra ngôn ngữ âm nhạc phù hợp nhất cho từng sân khấu.