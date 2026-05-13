Thiều Bảo Trâm "hóa thỏ", gởi thông điệp về cách yêu chủ động đến phái nữ

Tối ngày 12-5, Thiều Bảo Trâm chính thức ra mắt "Thỏ săn mồi", ca khúc mang màu sắc Pop R&B hiện đại. MV "Thỏ săn mồi" tập trung vào yếu tố trình diễn và vũ đạo, giúp Thiều Bảo Trâm khoe trọn phong cách quyến rũ, trưởng thành. Đây cũng là sản phẩm mở màn cho dự án mini album thứ 2 sẽ ra mắt trong năm 2026 của Thiều Bảo Trâm.

Thông qua "Thỏ săn mồi", Thiều Bảo Trâm gửi gắm thông điệp về sự tỉnh táo và chủ động trong tình yêu hiện đại. Bài hát đề cao việc không vội trao đi cảm xúc khi chưa đủ niềm tin, không đánh đổi tiêu chuẩn cá nhân để giữ một mối quan hệ, đồng thời trân trọng sự kiên trì và chân thành từ đối phương.

Hình ảnh "thỏ săn mồi" không phải kiểm soát người khác, mà là kiểm soát cách mình yêu, nghĩa là biết khi nào nên tiến, khi nào nên dừng, biết quan sát và lựa chọn trước khi bước sâu hơn vào một mối quan hệ. Ở nghĩa rộng hơn, ca khúc còn phản ánh tâm lý tình yêu tự do, tỉnh táo mong muốn một kết nối tình cảm chân thành.

Một Thiều Bảo Trâm rất đỗi ấn tượng

"Tôi muốn dùng hình ảnh này để nói về việc làm chủ cảm xúc của chính mình. Khi trưởng thành hơn, mình sẽ biết chậm lại, quan sát kỹ hơn và hiểu rõ giá trị bản thân thay vì bị cuốn theo cảm xúc hay sự chú ý từ người khác.

Với tôi, đây không phải câu chuyện ai thắng ai trong tình yêu, mà là việc mình không đánh mất bản thân trong một mối quan hệ. Tôi nghĩ phụ nữ hiện đại cũng vậy, mình có thể dịu dàng nhưng vẫn rất chủ động và mạnh mẽ trong cách yêu cũng như cách bảo vệ cảm xúc của mình" - Thiều Bảo Trâm chia sẻ.

Một Thiều Bảo Trâm rất khác

Nếu "Không lời" ra mắt vào năm 2025 và gặt hái nhiều thành tích trên các bảng xếp hạng nhạc số, có màu sắc nhẹ nhàng đượm buồn, thì "Thỏ săn mồi" lại mang tinh thần mạnh mẽ hơn.

Lý giải về bước chuyển này, nữ ca sĩ cho biết: "Sau "Không lời", tôi muốn mang đến một năng lượng đối lập hơn. Tôi mong khán giả khi nghe "Thỏ săn mồi" sẽ có cảm giác muốn chuyển động, muốn bước vào không khí tiệc đêm mùa hè nhưng vẫn nhận ra thông điệp cảm xúc rõ ràng. Tôi vẫn luôn là một người giàu cảm xúc, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi muốn thể hiện phiên bản trưởng thành hơn, cá tính hơn trong âm nhạc. "Thỏ săn mồi" mở ra một màu sắc mới mà tôi muốn tiếp tục khai thác ở bản thân trong tương lai, mang một năng lượng trình diễn dồi dào và yêu đời".

Trở lại đường đua nhạc Việt với nhạc dance, Thiều Bảo Trâm đang cho thấy bản thân đang có những tính toán kỹ lưỡng

Yếu tố trình diễn và vũ đạo được xem là "linh hồn" của MV "Thỏ săn mồi". Thông qua những cú máy dài bám sát chuyển động, kỹ thuật cắt dựng linh hoạt theo nhịp beat cùng các hiệu ứng thị giác như gương đối xứng, kính mờ, kỹ thuật quay ngược sáng và hiệu ứng mờ ảo ... MV tạo nên một trải nghiệm thị giác dồn dập nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Tông màu nóng như cam, đỏ được sử dụng xuyên suốt nhằm gợi cảm giác nhiệt huyết, quyến rũ và nguồn năng lượng âm ỉ chờ bùng nổ. Đằng sau lớp hình ảnh gợi cảm ấy là ẩn ý về sự tự chủ của phái đẹp: nữ tính và mong manh không đồng nghĩa với yếu đuối.

Ẩn sâu trong vẻ ngoài mềm mại của mỗi cô gái vẫn có thể là một cái tôi sắc sảo, mạnh mẽ và sẵn sàng xoay chuyển tình thế - từ người bị săn trở thành người đi săn, làm chủ thế giới của chính mình.