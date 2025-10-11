Nhạc sĩ Trần Tiến sợ vã mồ hôi khi gặp nhạc sĩ Văn Cao

18 tuổi, Trần Tiến và bài hát “Tiến về Hà Nội”: chuyện gì đã xảy ra?

Nhạc sĩ Trần Tiến tuổi 78 vẫn hát ca

18 tuổi, nhạc sĩ Trần Tiến còn đang theo đuổi nghiệp hát. Ông được cử đạp xe đến nhà nhạc sĩ Văn Cao xin bài "Tiến về Hà Nội" để phối khí. Nhạc sĩ Trần Tiến kể: "Đứng trước bậc tiền bối nổi danh, tôi bị át vía. Tôi thì còn trẻ quá, mới 18 tuổi mà. Chân thì run, người thì vã cả mồ hôi ra vì sợ".

Nhạc sĩ Trần Tiến kể: "Ông Văn Cao hỏi tôi cậu làm gì nhỉ? Tôi đề nghị được hát cho ông ấy nghe bài tôi sáng tác. Tôi hát từ "Thanh niên ra tiền tuyến" đến "Cô gái Sầm Nưa". Ông Văn Cao chả nói gì, chỉ im lặng nghe rồi lâu lâu lại hớp một ngụm rượu. Tôi thì run vì sợ. Mãi sau, ông ấy bảo "Thôi cậu đừng đi hát nữa mà học sáng tác đi".

Ngày đám cưới tôi, nhạc sĩ Văn Cao đến muộn nhất. 10 giờ đêm, khi tiệc đã tàn ông ấy mới đến. Ông tặng tôi món quà cưới là tập chép tay tất cả kinh nghiệm của nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn organ người Pháp - Olivier Messiaen. Thằng Cường (nhạc sĩ Nguyễn Cường) nói: "Sao mày sướng thế".

Lúc ấy, tôi là người trẻ mà nên thích cái gì mới mẻ lắm. Ngày vào Nam, tôi vẫn cứ cặm cụi sống theo cách của mình. Lúc gặp anh Sơn (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) anh hỏi: "Dạo này mi làm gì, sao không viết nhạc nữa?". Tôi khoe đang học giao hưởng. Anh Sơn nói: "Mười bản giao hưởng tồi sao bằng câu hò hay. Tiến viết hay, đừng theo hí nhạc nữa. Chưa làm lính đòi làm quan". Nghe thế xong tôi cũng tự nghĩ "Tiếng (ca) con người hay như thế, chục bản giao hưởng cũng không bằng". Và thế là tôi nghe theo các thầy của tôi.

The Legend Live Concert: 4 nhạc sĩ huyền thoại hội ngộ!

Vợ chồng nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Hà Trần

Những mẩu chuyện vui của nhạc sĩ Trần Tiến là sự mở đầu cho chương trình "Về đây bốn cánh chim trời - chủ đề của The Legend Live Concert", diễn ra vào ngày 28-12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh 4 nhạc sĩ Văn Cao - Phạm Duy - Trịnh Công Sơn - Trần Tiến với phần thể hiện của các ca sĩ Hồng Nhung, Bằng Kiều, Hà Trần, Tấn Minh, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Tuấn Anh cùng các giọng hát trẻ giàu nội lực như Lâm Bảo Ngọc, và Thanh Thụy. Mỗi người sẽ bằng tài năng và phong cách riêng của mình, tham gia phác thảo chân dung của các nhạc sĩ đại thụ - những tác giả, tác phẩm đã trở thành dấu mốc thời gian, là điểm chạm ký ức, là kỷ niệm ấm áp của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.

"The Legend Live Concert - Về đây bốn cánh chim trời" là chương trình âm nhạc đặc biệt lần đầu tiên kết hợp 4 tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam, đại diện tiêu biểu cho các thế hệ trong dòng chảy nhạc Việt từ buổi bình minh của nền tân nhạc cho đến tận hôm nay.

Âm nhạc của họ đã đi cùng thời gian, cùng tâm hồn khán giả yêu nhạc Việt suốt gần một thế kỷ qua, đó là 4 nhạc sĩ: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến.

Chú cháu ca sĩ Hà Trần

Tên chương trình lấy ý tưởng từ một câu hát trong bài "Đàn chim Việt" (Văn Cao) - Về đây khi gió mùa thơm ngát, ôi lũ chim giang hồ… 4 nhạc sĩ, mỗi người đều có một gia tài âm nhạc đồ sộ cả về quy mô và tầm vóc tác phẩm, cùng cuộc đời đầy kỳ thú, và những giai thoại văn nghệ được lưu truyền qua nhiều thập niên, trở thành một phần quan trọng trong đời sống âm nhạc nói riêng và nghệ thuật Việt Nam nói chung.

Cuộc hội tụ "Bốn cánh chim trời" này cũng sẽ cho khán giả thêm một lần nữa nhận diện chân dung con người và âm nhạc của 4 nhạc sĩ thông qua những ca khúc tiêu biểu của họ, đã trở thành những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Việt Nam.

Và qua những góc nhìn khác nhau, cùng soi chiếu lại hành trình cuộc đời của những nhạc sĩ để thấy họ đã kể lại đời mình, kể lại thời đại của mình bằng âm nhạc một cách sống động ra sao.

Cả 4 nhạc sĩ đều có những mối quan hệ gần gũi, thân thiết cả trong âm nhạc và ngoài đời, và nay, lần đầu tiên, họ ở "bên nhau" trong một chương trình âm nhạc trên một sân khấu lớn hoành tráng.