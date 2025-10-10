Nhạc sĩ Thái Nguyên ra mắt MV bằng AI, gửi thông điệp về hy vọng sau mưa lũ

Ca khúc được lấy cảm hứng từ những hình ảnh và tin tức về trận mưa lũ xảy ra tại Thái Nguyên ngày 9-10, mang thông điệp về lòng dũng cảm, tình người và niềm hy vọng sau thiên tai.

Ca khúc kể lại hành trình của con người giữa thiên nhiên dữ dội, nơi những nỗ lực cứu trợ và sự sẻ chia hiện lên chân thực qua hình ảnh và âm nhạc. Giọng hát giàu cảm xúc của AI/T - nữ ca sĩ ảo đại diện cho sự kiên cường và nhân ái - đã thể hiện trọn vẹn tinh thần "vẫn cùng nhau đứng dậy, hướng về bình minh mới" mà ca khúc muốn gửi gắm.

Nhạc sĩ Thái Nguyên

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Thái Nguyên, ca khúc là dự án kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ, được anh sáng tác và sản xuất với sự hỗ trợ của hệ sinh thái nghệ sĩ ảo do chính mình phát triển. Hệ thống AI đảm nhiệm phần xử lý giọng hát, phối khí và tạo dựng hình ảnh cho nhân vật ca sĩ ảo, nhưng cảm xúc và thông điệp của bài hát vẫn bắt nguồn từ trải nghiệm và sự đồng cảm của con người.

"Tôi muốn cho thấy rằng AI không làm mất đi cảm xúc, mà có thể trở thành công cụ giúp nghệ sĩ lan tỏa tinh thần nhân văn mạnh mẽ hơn. Trong MV này, công nghệ chỉ là cầu nối để đưa thông điệp về tình người đến gần với khán giả" - Thái Nguyên chia sẻ.

Hình ảnh AI trong MV “Bình minh trong cơn bão”

Với "Bình minh trong cơn bão", nhạc sĩ Thái Nguyên tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng "AI Artist Ecosystem" - hệ sinh thái nghệ sĩ ảo đầu tiên tại Việt Nam, nơi công nghệ và cảm xúc được kết hợp để tạo nên những sản phẩm nghệ thuật mới mẻ.

Dù ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sản phẩm vẫn giữ tinh thần nhân văn rõ nét - khi âm nhạc trở thành lời tri ân dành cho những con người kiên cường, những tấm lòng sẻ chia giữa thiên tai. Ca khúc khép lại bằng thông điệp: "Sau cơn bão… là bình minh, Và trong tim… vẫn còn tình người".

MV “Bình minh trong cơn bão”



