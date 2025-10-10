Nhạc sĩ Thái Nguyên ra mắt MV bằng AI, gửi thông điệp về hy vọng sau mưa lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nhạc sĩ Thái Nguyên ra mắt MV bằng AI, gửi thông điệp về hy vọng sau mưa lũ

Thùy Trang

(NLĐO) - "Bình minh trong cơn bão", sản phẩm âm nhạc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với giọng hát của nghệ sĩ ảo AI/T.

Ca khúc được lấy cảm hứng từ những hình ảnh và tin tức về trận mưa lũ xảy ra tại Thái Nguyên ngày 9-10, mang thông điệp về lòng dũng cảm, tình người và niềm hy vọng sau thiên tai.

Ca khúc kể lại hành trình của con người giữa thiên nhiên dữ dội, nơi những nỗ lực cứu trợ và sự sẻ chia hiện lên chân thực qua hình ảnh và âm nhạc. Giọng hát giàu cảm xúc của AI/T - nữ ca sĩ ảo đại diện cho sự kiên cường và nhân ái - đã thể hiện trọn vẹn tinh thần "vẫn cùng nhau đứng dậy, hướng về bình minh mới" mà ca khúc muốn gửi gắm.

Nhạc sĩ Thái Nguyên ra mắt MV bằng AI, gửi thông điệp về hi vọng sau mưa lũ - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Thái Nguyên

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Thái Nguyên, ca khúc là dự án kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ, được anh sáng tác và sản xuất với sự hỗ trợ của hệ sinh thái nghệ sĩ ảo do chính mình phát triển. Hệ thống AI đảm nhiệm phần xử lý giọng hát, phối khí và tạo dựng hình ảnh cho nhân vật ca sĩ ảo, nhưng cảm xúc và thông điệp của bài hát vẫn bắt nguồn từ trải nghiệm và sự đồng cảm của con người.

"Tôi muốn cho thấy rằng AI không làm mất đi cảm xúc, mà có thể trở thành công cụ giúp nghệ sĩ lan tỏa tinh thần nhân văn mạnh mẽ hơn. Trong MV này, công nghệ chỉ là cầu nối để đưa thông điệp về tình người đến gần với khán giả" - Thái Nguyên chia sẻ.

Nhạc sĩ Thái Nguyên ra mắt MV bằng AI, gửi thông điệp về hi vọng sau mưa lũ - Ảnh 2.
Nhạc sĩ Thái Nguyên ra mắt MV bằng AI, gửi thông điệp về hi vọng sau mưa lũ - Ảnh 3.
Nhạc sĩ Thái Nguyên ra mắt MV bằng AI, gửi thông điệp về hi vọng sau mưa lũ - Ảnh 4.

Hình ảnh AI trong MV “Bình minh trong cơn bão”

Với "Bình minh trong cơn bão", nhạc sĩ Thái Nguyên tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng "AI Artist Ecosystem" - hệ sinh thái nghệ sĩ ảo đầu tiên tại Việt Nam, nơi công nghệ và cảm xúc được kết hợp để tạo nên những sản phẩm nghệ thuật mới mẻ.

Dù ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sản phẩm vẫn giữ tinh thần nhân văn rõ nét - khi âm nhạc trở thành lời tri ân dành cho những con người kiên cường, những tấm lòng sẻ chia giữa thiên tai. Ca khúc khép lại bằng thông điệp: "Sau cơn bão… là bình minh, Và trong tim… vẫn còn tình người".

MV “Bình minh trong cơn bão”


Tin liên quan

Nguyên Vũ tuyên chiến với AI

Nguyên Vũ tuyên chiến với AI

(NLĐO) - Say một đời vì em, dự án mang tính bước ngoặt mới trong sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Nguyên Vũ.

Bước chuyển mình của "công chúa Gen Z" Thoại Nghi với AI

(NLĐO)- Thoại Nghi táo bạo mời đạo diễn AI đầu tiên thế giới làm MV "Đầu hàng đi" – cú lột xác ngoạn mục sau HIT "Dắt anh về nhà"

Trấn Thành sẽ bảo chứng rating cho A.I LÀ AI?

(NLĐO) - Trấn Thành sẽ làm MC của A.I LÀ AI?, gây tò mò về lần đầu dẫn dắt chương trình có trí tuệ nhân tạo.

trí tuệ nhân tạo MV AI nhạc sĩ Thái Nguyên Bình minh trong cơn bão
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo