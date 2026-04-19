Văn hóa - Văn nghệ

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: Con đường sáng tạo là vô tận

THÙY TRANG thực hiện

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh là gương mặt quen thuộc của làng nhạc, nổi bật với dấu ấn cá nhân rõ nét và luôn tiên phong xu hướng

Dù thường "lặn" mình trong sáng tạo, song mỗi lần xuất hiện, anh đều mang đến bất ngờ thú vị cho khán giả.

.Phóng viên: Nhìn lại chặng đường âm nhạc, đâu là cột mốc quan trọng nhất định hình phong cách của anh hôm nay?

Nhạc sĩ VÕ THIỆN THANH: Con đường sáng tạo là vô tận - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

- Nhạc sĩ VÕ THIỆN THANH: Cột mốc quan trọng nhất có lẽ là khi album "Xích lô" ra đời vào năm 2001. Đây là dự án đầu tiên tôi bước chân vào làng nhạc với vai trò nhà sản xuất âm nhạc, trực tiếp định hình phong cách và màu sắc tổng thể. Album tập hợp các sáng tác của nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Quốc Dũng, Văn Thành Nho, Nguyễn Ngọc Thiện, Tiến Luân.

Các bản phối trong album trải dài từ jazz rock, world music, classical crossover, blues, đến epic cinematic. Sự đa dạng trong các bản phối đã định hình phong cách âm nhạc của tôi: luôn mới, linh hoạt và không lặp lại cái cũ.

."Chất liệu cuộc sống" trong âm nhạc của tôi thường đến từ trải nghiệm cá nhân hay từ những quan sát xung quanh?

- Tôi nghĩ cả hai. Bên cạnh trải nghiệm cá nhân, việc mở rộng thế giới quan giúp âm nhạc vượt qua mọi giới hạn. Quan sát cuộc sống, thấu cảm với con người, xã hội và tình yêu thiên nhiên là nền tảng để sáng tạo bền bỉ, sâu sắc và rộng mở.

.Ca khúc nào khiến anh xúc động mỗi lần nghe lại? Vì sao?

- Đó là ca khúc "Tiếng rao". Hình ảnh gánh hàng rong len lỏi khắp mọi nẻo đời, vừa quen thuộc vừa day dứt, như một lát cắt phản chiếu những thách thức trên hành trình đưa Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao.

.Yếu tố nào định hình "chất riêng" trong sáng tác của anh?

- Khi sáng tác hay hòa âm, tôi không chủ đích tạo "nét riêng", chỉ lắng nghe và đi theo cảm xúc của mình. Có lẽ chính tinh thần luôn đổi mới, không lặp lại cái cũ đã dần định hình phong cách Võ Thiện Thanh. Bí quyết của tôi là nghe thật nhiều, ở mọi thể loại âm nhạc, trên nền tảng cốt lõi là nhạc cổ điển. Tất cả sẽ ngấm dần, để một ngày giúp mình đi xa hơn.

.Điều gì đã thôi thúc anh chuyển từ âm nhạc sang viết tản văn?

- Trên Facebook, tôi xác định đây là không gian để chia sẻ những cảm xúc tích cực về cuộc sống và âm nhạc, tìm kiếm ý nghĩa thật sự của cuộc sống và nuôi dưỡng cảm xúc và kết nối cộng đồng. Viết tản văn giúp dòng chảy cảm xúc trong tôi luôn thông suốt, để rồi chuyển hóa tự nhiên vào âm nhạc. Khi nhận được sự đồng cảm và lời mời từ nhà xuất bản, tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn chia sẻ những điều ấy đến nhiều người hơn. Tôi viết tản văn một cách vô tư và từ thôi thúc nội tâm.

.Tập tản văn lần này cho thấy một Võ Thiện Thanh như thế nào so với trong âm nhạc?

- Nó không khác biệt lắm. Vẫn là những suy tư, trăn trở với cuộc sống, tình yêu và mục đích cuộc đời. Chỉ khác là phương tiện biểu đạt, một bên là âm nhạc, một bên là tản văn.

.Khi viết, anh có cảm thấy mình "thoát" khỏi vai trò nhạc sĩ?

- Về bản chất, các loại hình nghệ thuật đều giống nhau, cốt lõi là xúc cảm với cuộc sống. Tản văn giúp tôi đa dạng cách tiếp cận và phản ánh cuộc sống, từ đó mở rộng không gian sáng tạo âm nhạc.

.Âm nhạc và văn chương bổ trợ cho nhau như thế nào trong hành trình sáng tạo của anh?

- Tôi vẫn là một nhạc sĩ. Viết văn giúp âm nhạc của tôi được cởi trói, thoáng đãng hơn, tâm hồn bớt dồn nén hơn.

.Những điều nhỏ bé nào trong cuộc sống thường khiến anh rung động và muốn ghi lại?

- Đó là những con người giàu đức hy sinh, quên mình vì cộng đồng. Họ là những người làm công tác xã hội, bác sĩ, lao công… Họ lặng lẽ góp phần làm nên bức tranh cuộc sống.

.Sự trầm tĩnh có phải là yếu tố giúp anh quan sát và sáng tạo sâu sắc hơn? Trong thời đại nhiều biến động, anh giữ cho cảm xúc và nguồn cảm hứng "nguyên bản" của mình bằng cách nào?

- Chậm rãi và quan sát, ta sẽ thấy cuộc sống lộ ra nhiều điều kỳ diệu; còn nếu lướt đi quá nhanh, ta sẽ bỏ lỡ không ít. Tình yêu, với tôi vừa là kim chỉ nam vừa là sự cứu rỗi. Chính tình yêu và âm nhạc là nguồn cảm hứng bất tận nuôi dưỡng sáng tạo.

.Triết lý sống nào anh gửi gắm xuyên suốt qua âm nhạc và tản văn? Anh mong khán giả cảm nhận điều gì khi nghe nhạc và đọc tản văn của mình?

- Với âm nhạc, tôi tin tưởng tuyệt đối vào những gì mình làm. Với cuộc sống, tôi lấy tình yêu làm cứu cánh. Chính tình yêu là cái tồn tại vĩnh viễn. Tôi mong mọi người cảm nhận rằng tôi chỉ như người gác chuông, gõ những tiếng chuông nhỏ bé ca ngợi cái đẹp, tình yêu, khát vọng vươn tới một xã hội tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.

.Theo anh, nghệ sĩ hôm nay cần thay đổi như thế nào để giữ được bản sắc mà vẫn bắt nhịp thời đại?

- Trong thời đại công nghệ, âm nhạc đích thực phi thời gian. Nó không lệ thuộc vào phương tiện biểu đạt. Âm nhạc luôn cần thấm đẫm tình yêu, vì con người đang thiếu nhất là tình yêu. Đừng chạy theo hình thức hay công nghệ mà đánh mất chính mình.

.Anh có từng lo lắng rằng khán giả sẽ "hiểu sai" những gì mình gửi gắm?

- Nếu khán giả hiểu khác, tôi sẽ nhìn lại chính mình và khả năng truyền đạt. Những giá trị thực sự, sớm hay muộn, cũng sẽ được thấu hiểu và thừa nhận.

.Anh còn "giấc mơ nghệ thuật" đang ấp ủ mà chưa thực hiện?

- Tôi ấp ủ đam mê với những bản nhạc hòa tấu new age, world music, epic cinema, nơi tôi có thể thả sức bay bổng theo cảnh giới riêng.

.Anh muốn nhắn gửi điều gì đến những người trẻ làm nghệ thuật hôm nay?

- Điều quan trọng nhất là tin vào con đường mình chọn. Bởi nếu không tin chính mình, sẽ chẳng ai làm điều đó thay bạn.

.Nếu mô tả hành trình của mình bằng một giai điệu hoặc một đoạn văn ngắn, anh sẽ chọn điều gì?

- Tôi sẽ chọn "Một hôm tôi bỗng nhớ ra!"

.Võ Thiện Thanh hôm nay muốn nói gì với chính mình của những ngày đầu bước vào con đường nghệ thuật?

- Con đường sáng tạo là vô tận. Khi ta nghĩ mình vừa đến chân trời này, thì một chân trời mới lại mở ra. Vòng tròn quay lại từ đầu! 

"Viết lách như một cuốn nhật ký cảm xúc. Nếu tâm hồn chưa khô cạn, tôi sẽ còn viết tiếp để giải tỏa những bế tắc tạm thời trên hành trình sáng tạo" - nhạc sĩ Võ Thiện Thanh bộc bạch.


Tin liên quan

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với "Một hôm tôi bỗng nhớ ra"

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với "Một hôm tôi bỗng nhớ ra"

(NLĐO) - "Âm nhạc và hạnh phúc"- điều mà nhạc sĩ Võ Thiện Thanh muốn gởi đến bạn đọc qua cuốn sách "Một hôm tôi bỗng nhớ ra".

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nói về trách nhiệm của người nổi tiếng với xã hội

(NLĐO) - Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh khẳng định một người bình thường đã phải cần có trách nhiệm với xã hội rồi, huống chi là một người nổi tiếng.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: Tôi đang ấp ủ dòng nhạc an lạc và hạnh phúc

Âm nhạc mà tôi muốn hướng tới vẫn là tình yêu, nhưng là tình yêu rộng lớn hơn để người nghe cảm thấy được an lạc và hạnh phúc

