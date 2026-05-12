Nhận cuốc xe lúc rạng sáng, tài xế xe công nghệ gặp nạn

Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đã bắt giữ Huỳnh Đức Hùng (26 tuổi) và Lê Thị Ngọc (19 tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ.

Đôi nam nữ dùng dao cướp xe máy, điện thoại của tài xế xe ôm công nghệ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, anh T.V.T. nhận chở khách từ TPHCM về ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Sau khi kết thúc cuốc xe, anh tiếp tục nhận được yêu cầu đón khách tại một quán cà phê trên đường Mỹ Lộc - Phước Hậu, thuộc ấp Thanh Ba, xã Cần Giuộc.

Khi đến nơi, anh T. gặp một nam thanh niên đi cùng một phụ nữ. Hai người này nói tài xế đứng chờ để đợi thêm một xe khác đến đón.

Trong lúc anh T. đang chờ, nam thanh niên bất ngờ dùng dao kề vào cổ, khống chế rồi cướp tiền, điện thoại và xe máy của nạn nhân. Sau khi gây án, cả hai chạy về hướng TPHCM bằng chính chiếc xe vừa cướp được.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ Hùng và Ngọc tại một phòng trọ ở phường Linh Trung, TPHCM.

Cơ quan điều tra cũng thu hồi đầy đủ tang vật liên quan vụ án.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo tài xế xe ôm truyền thống và xe công nghệ cần nâng cao cảnh giác, hạn chế nhận cuốc xe vào khung giờ khuya tại khu vực vắng người, đồng thời chủ động báo cho người thân hoặc đồng nghiệp biết lộ trình di chuyển để bảo đảm an toàn.