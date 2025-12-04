Nhận diện 4 rào cản khiến người dân ngày càng khó mua được nhà ở

Trong báo cáo "Bất động sản cho người ở thật: Nhu cầu và giải pháp" công bố gần đây, ông Dương Long Thành, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group, nhận định áp lực giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập đang là vấn đề cốt lõi khiến giấc mơ an cư của nhiều người ngày càng xa tầm với.

Ông dẫn chứng năm 2010, một căn nhà ở Bến Cát (Bình Dương cũ) chỉ khoảng 300 triệu đồng, người lao động thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng có thể tích lũy 5-6 năm để mua nhà, thì hiện nay điều này hầu như không thể.

Nhà phát triển bất động sản Nam Long đáp ứng nhu cầu người thu nhập trung bình.

4 rào cản chính

Theo ông Dương Long Thành, có bốn rào cản chính khiến người dân khó tiếp cận nhà ở.



Thứ nhất, giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập suốt một thập kỷ qua. Giá nhà bình quân tăng 12-20% mỗi năm, trong khi thu nhập chỉ tăng 6-8%. Khoảng cách này kéo dài nhiều năm đã khiến khả năng mua nhà của người lao động suy giảm rõ rệt.

Thứ hai, sản phẩm trên thị trường chưa phù hợp nhu cầu thực. Nhiều dự án theo đuổi phân khúc cao cấp, diện tích lớn, vật liệu đắt đỏ, dẫn đến giá bán cao. Trong khi đó, nhu cầu thực lại tập trung vào các căn hộ diện tích vừa phải, tiện ích đủ dùng, an toàn và thuận tiện.

Thứ ba, chi phí đầu vào leo thang. Giá nhà bị đội lên bởi chi phí pháp lý, thuế phí, giá đất và vật liệu xây dựng, chưa kể áp lực từ lãi suất vay.

Thứ tư, việc tiếp cận tín dụng gặp khó khăn khi lãi suất huy động và cho vay tăng, cùng với các quy định siết chặt dòng vốn vào bất động sản.

Đồ hoạ: AI - V.Vinh

3 giải pháp chính

Từ những thách thức nêu trên, ông Thành cho rằng thị trường cần quay trở lại giá trị cốt lõi: nhà ở phải phục vụ nhu cầu an cư của người dân. Để thu hẹp khoảng cách an cư, ông đề xuất loạt giải pháp ở ba cấp độ.

Ở cấp độ Nhà nước, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, cải cách pháp lý và tăng mạnh nguồn cung nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ người mua nhà lần đầu, rút gọn thủ tục nhằm giảm chi phí và rủi ro cho cả doanh nghiệp lẫn người dân.

Ở cấp độ địa phương, việc lập quy hoạch cần hướng đến lợi ích người dân, phát triển đô thị theo mô hình "đô thị nén 15 phút", tức là nơi cư dân có thể tiếp cận đầy đủ dịch vụ thiết yếu trong phạm vi di chuyển ngắn. Điều này đòi hỏi hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ nhằm cải thiện chất lượng sống và tăng khả năng tiếp cận nhà ở.

Ở cấp độ doanh nghiệp, ông Thành cho rằng các chủ đầu tư cần tập trung phát triển những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực, đặt mục tiêu phục vụ cư dân sống tốt, đảm bảo giá bán hợp lý, pháp lý minh bạch và chất lượng công trình đạt kỳ vọng. Chỉ khi cung cấp đúng sản phẩm mà thị trường cần, doanh nghiệp mới tạo được giá trị bền vững và góp phần giải bài toán an cư cho xã hội.