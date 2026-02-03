Nhận hối lộ 47 tỉ đồng, cựu Viện trưởng ở TPHCM lĩnh án 14 năm tù

Ngày 3-2, TAND TP Hà Nội đã tuyên án bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TPHCM, 14 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TPHCM Huỳnh Nguyễn Lộc

Cùng tội danh, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại bị tuyên 5 năm tù; bị cáo Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, 9 năm 6 tháng; Võ Thị Kim Loan, cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre, 5 năm 6 tháng.

Bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm, bị phạt 7 năm tù về tội Đưa hối lộ và 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp 15 năm tù; Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ, bị tuyên 19 năm tù. Các bị cáo còn lại lĩnh 2 năm đến 8 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ.

Bản án sơ thẩm đánh giá hành vi của các bị cáo nghiêm trọng, cần nghiêm trị răn đe, song khi quyết định mức án, tòa cân nhắc các yếu tố giảm nhẹ, vai trò trong vụ án, thành tích công tác... để đưa ra mức án.

Thông qua vụ án, Toà án cũng kiến nghị Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố và các Sở Y tế tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực cung ứng thuốc chữa bệnh theo Bảo hiểm Y tế để bảo đảm quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Theo cáo buộc, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã có hành vi chủ mưu, cấu kết với bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 18,1 tỉ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Các bị cáo tại phiên toà

Ngoài ra, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã có hành vi chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thúy Kim nhiều lần đưa hối lộ cho bị cáo Thân Đức Lại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Ngoài ra, quá trình Công ty Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, bị cáo Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ hơn 70,3 tỉ đồng để không bị gây khó khăn trong quá trình cung cấp thuốc.

Trong vụ án này, nhiều bị can từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước đã nhận hối lộ nhiều tỉ đồng của lãnh đạo các doanh nghiệp. Điển hình, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu viện trưởng Viện y dược học dân tộc TPHCM, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách để tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương, cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, nhận hối lộ hơn 10 tỉ đồng. Đinh Thị Mộng Thanh, cựu phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh, bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 4,1 tỉ đồng; Nguyễn Thị Hiệu, cựu trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh, nhận hối lộ hơn 1,8 tỉ đồng…