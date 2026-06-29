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Nhan sắc người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa thế giới 2026

Yến Anh

(NLĐO)- Người đẹp Myanmar Soe Myintzu Lwin đã đăng quang Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa thế giới) tối 28-6.

Đêm chung kết diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, có sự tham gia của 20 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Người đẹp của Myanmar - Soe Myintzu Lwin đã xuất sắc vượt qua 19 thí sinh để chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Văn hóa thế giới 2026.

Nhan sắc người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa thế giới 2026 - Ảnh 1.

Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa thế giới 2026

Không chỉ ghi dấu ấn bởi nhan sắc rạng rỡ, phong thái tự tin và tư duy hiện đại, Soe Myintzu Lwin còn chinh phục Ban giám khảo bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần hội nhập. Bên cạnh vương miện hoa hậu, cô còn được trao giải thưởng phụ Best Body (Người đẹp có hình thể đẹp nhất).

Miss Multicultural World 2026 sinh năm 2003, nặng 49kg. Cô tốt nghiệp Cử nhân Thiết kế & Marketing Thời trang tại Đại học Sunderland (MDIS), Singapore trong giai đoạn 2022-2025. Hiện cô là một nhà thiết kế thời trang, đồng thời tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ. Khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh cũng giúp Soe Myintzu Lwin tự tin kết nối, giao lưu và lan tỏa những giá trị văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Nhan sắc người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa thế giới 2026 - Ảnh 2.

Hoa hậu Phan Kim Oanh là chủ tịch - kiêm nhà sáng lập cuộc thi Miss Multicultural World, trao vương miện cho người đẹp Soe Myintzu Lwin

Trong đêm chung kết, tại phần thi ứng xử, Soe Myintzu Lwin nhận được câu hỏi: Nếu được dùng danh hiệu Miss Multicultural World để khởi xướng một dự án có sức ảnh hưởng toàn cầu, bạn sẽ chọn vấn đề gì và vì sao?

Người đẹp đã chinh phục Ban giám khảo khi tự tin khẳng định, nếu được vinh dự trở thành Miss Multicultural World 2026, cô sẽ khởi xướng một dự án toàn cầu mang tên "Kết nối Văn hóa", nhằm thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa thông qua giáo dục, các chương trình giao lưu thanh niên và hoạt động cộng đồng.

Nhan sắc người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa thế giới 2026 - Ảnh 3.

Theo Soe Myintzu Lwin, ngày nay, nhiều xung đột trên thế giới bắt nguồn từ sự hiểu lầm, định kiến và nỗi sợ hãi trước những khác biệt. Cô tin rằng khi chúng ta thực sự tìm hiểu về văn hóa, truyền thống và những giá trị của nhau, chúng ta sẽ xây dựng được sự tôn trọng thay vì những rào cản.

Trên cương vị Miss Multicultural World, người đẹp mong muốn hợp tác với các trường học, tổ chức cộng đồng và các đối tác quốc tế để khuyến khích các bạn trẻ từ nhiều quốc gia chia sẻ câu chuyện của mình, tự hào về bản sắc văn hóa và cùng nhau thực hiện những dự án ý nghĩa.

Nhan sắc người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa thế giới 2026 - Ảnh 4.

"Tôi tin rằng hòa bình bắt đầu từ sự thấu hiểu, và sự thấu hiểu bắt đầu từ đối thoại. Nếu tôi có thể truyền cảm hứng để dù chỉ một người biết trân trọng sự đa dạng bằng cả trái tim, thì tôi tin mình đã tạo nên một giá trị ý nghĩa cho thế giới"- Soe Myintzu Lwin nói.

Ban tổ chức cho biết, việc trao vương miện hoa hậu lần này cho Soe Myintzu Lwin không chỉ là sự ghi nhận dành cho một đại diện xuất sắc, mà còn là sự tiếp nối tinh thần mà cuộc thi hướng tới - nơi vẻ đẹp được khẳng định bằng tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Nhan sắc người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa thế giới 2026 - Ảnh 5.

Hoa hậu và các Á hậu cuộc thi

Trên cương vị Miss Multicultural World 2026, Soe Myintzu Lwin được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trên hành trình xây dựng một thế giới cởi mở hơn, đoàn kết hơn và biết trân trọng sự khác biệt như một giá trị làm nên sức mạnh của nhân loại.

Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu dành cho người đẹp Myanmar, trong đêm chung kết, Ban tổ chức đã trao danh hiệu Á hậu 1 cho Nathaly Jireth Salmeron Ruiz đến từ Honduras. Người đẹp Việt Nam Nguyễn Trần Hà Linh được trao danh hiệu Á hậu 2. Danh hiệu Á hậu 3 thuộc về người đẹp Philippines Kylah Grace Giganto. Á hậu 4 thuộc về người đẹp đến từ Mỹ Sarah Elizabeth Ortiz.

Đồng thời, cuộc thi cũng trao các giải thưởng phụ khác: Người đẹp tri thức - Sarah Elizabeth Ortiz (Mỹ); Người đẹp tài năng - Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras); Người đẹp trình diễn hay nhất - Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam); Người đẹp có gương mặt khả ái - Kylah Grace Giganto (Philippines); Người đẹp trình diễn áo dài Việt Nam đẹp nhất - Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam); Người đẹp có trang phục dân tộc đẹp nhất - Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras); Người đẹp truyền thông - Kylah Grace Giganto (Philippines).


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