Nhan sắc Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri khi đến Việt Nam

Kick off Miss World 2026 tại TPHCM

Miss World lần thứ 75 sẽ được tổ chức tại Việt Nam với chuỗi hoạt động trải dài từ tháng 8 đến tháng 9-2026.

Buổi họp báo kick-off Miss World 2026 vừa diễn ra tại TPHCM với sự tham dự của tổ chức Miss World, Chủ tịch Julia Morley cùng đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri và đại diện Sen Vàng - đơn vị đăng cai Miss World tại Việt Nam và hàng loạt hoa hậu, á hậu.

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Miss World không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc mà còn là hành trình của văn hóa, sự kết nối toàn cầu và lòng nhân ái với tinh thần "Beauty With A Purpose" - Sắc đẹp vì mục đích cao cả.

Tại họp báo, ban tổ chức chính thức công bố những điểm đến đầu tiên của hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam gồm Hải Phòng, phường Vũng Tàu - TPHCM những địa phương đại diện cho vẻ đẹp hiện đại, năng động nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ là nơi diễn ra các hoạt động nổi bật như "Dance Of The World" và đêm chung kết Miss World 2026. Trong khi đó, Hải Phòng sẽ đăng cai một số hoạt động đồng hành, còn Vũng Tàu trở thành điểm đến của nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ cuộc thi.

Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch Miss World Julia Morley cho biết bà luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam từ nhiều năm trước."Trước khi nhiều người ở đây được sinh ra, tôi đã yêu đất nước Việt Nam. Tôi từng đến Việt Nam, đi dọc những dòng sông và cảm nhận vẻ đẹp của con người nơi đây.

Ngày hôm nay, chúng ta cùng đồng hành trên hành trình phát triển không chỉ về nhan sắc hay du lịch, mà còn lan tỏa những giá trị của "Beauty With A Purpose". Hơn 130 đại diện từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Việt Nam để cùng tạo nên những giá trị tốt đẹp. Tôi yêu con người Việt Nam và rất hạnh phúc khi Miss World 2026 được tổ chức tại đây" - bà chia sẻ.

Trong khi đó, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri gửi lời chào đến người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam và bày tỏ sự háo hức trước hành trình sắp tới cùng cuộc thi.

Người đẹp Thái Lan cho biết cô mong muốn mang thông điệp tích cực của Miss World lan tỏa đến khán giả quốc tế, đồng thời kỳ vọng mùa giải tại Việt Nam sẽ trở thành dịp để bạn bè năm châu hiểu hơn về văn hóa, con người và vẻ đẹp Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của họp báo là nghi thức trao tặng sách cho Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM.

Trên sân khấu, Thạc sĩ Phạm Kim Dung, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri cùng bà Trịnh Thị Thanh thực hiện nghi thức trao tặng hơn 1.000 đầu sách với tổng giá trị 100 triệu đồng.

Theo ban tổ chức, tại Miss World 2026 với sự tham gia của hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, mỗi đại diện sẽ mang theo một quyển sách thiếu nhi được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa quốc gia mình đến trẻ em Việt Nam.

Những quyển sách được xem như món quà văn hóa, trở thành nhịp cầu kết nối tri thức, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc giữa các quốc gia. Toàn bộ sách sẽ được trao tặng trong Ngày hội sách dành cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Dịp này, ban tổ chức cũng công bố series đồng hành cùng Miss World mang tên Her Journey To Vietnam do Giám đốc vận hành Phạm Tuấn Ngọc sản xuất với sự tham gia của Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Nguyễn Ngọc Kiều Duy.

Chuỗi nội dung sẽ giới thiệu hồ sơ, câu chuyện và hành trình của hơn 130 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Miss World 2026, qua đó giúp khán giả có góc nhìn gần gũi, khách quan hơn về các thí sinh trước thềm cuộc thi diễn ra tại Việt Nam.