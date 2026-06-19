Nhân viên y tế, giáo dục rối loạn lo âu đến 60,1%

Tỉ lệ rối loạn sức khỏe tâm thần (stress, lo âu, trầm cảm) ở nhân viên y tế và giáo dục đang ở mức báo động, có nơi lo âu lên đến 60,1%. Thông tin này được TS Hà Trọng Nghĩa, Trường ĐH Mở TPHCM, cho biết tại hội thảo "Mô hình hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người lao động đang làm việc trong khu vực hành chính công" do trường tổ chức chiều 19-6.

Theo TS Nghĩa, các nguyên nhân chính bao gồm đặc thù công việc (trực đêm, quá tải hành chính), bất cập về thu nhập và các yếu tố cá nhân (nữ giới, lao động trẻ).

Do đặc thù công việc như trực đêm, quá tải ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của người lao động trong lĩnh lực y tế

"Sức khỏe tâm thần của người lao động khu vực công không còn là vấn đề cá nhân mà là hệ quả của các rào cản cấu trúc tổ chức sức khỏe tâm thần đang trở thành thách thức toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ công và sự thịnh vượng của quốc gia. Tại Việt Nam, nhóm lao động trong khu vực hành chính công đang đối mặt với áp lực lớn nhưng chưa nhận được sự quan tâm nghiên cứu tương xứng"- TS Nghĩa cho biết.

ThS Nguyễn Thị Ngọc Tú, Trường ĐH Mở TPHCM, đề xuất bảo đảm quyền và nghĩa vụ về sức khỏe tâm thần cho công chức, viên chức; phòng chống phân biệt đối xử, quấy rối nơi công sở.

"Lồng ghép sàn lọc khám sức khỏe tâm thần định kỳ vào khám sức khỏe hàng năm. Nhận diện lo âu, trầm cảm, kiệt sức nghề nghiệp của người lao động đang làm trong khu vực hành chính công"- ThS Tú đề xuất.

Các diễn giả và đại biểu tham gia tọa đàm

Trong bối cảnh đổi mới hiện nay, chuyển đổi số và áp lực ngày càng gia tăng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, vấn đề sức khỏe tâm thần của người lao động nói chung và người làm việc trong khu vực hành chính công đang trở thành mối quan tâm cấp thiết.

Sức khỏe tâm thần không khỏe mạnh không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cá nhân người lao động mà còn tác động trực tiếp đến hiệu quả công vụ, chất lượng công việc và sự phát triển bền vững của tổ chức.