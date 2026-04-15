Kinh tế

Nhập khẩu máy nông nghiệp từ Trung Quốc tăng mạnh

Tin Ngọc Ánh, ảnh: AN NA

(NLĐO) – Năm 2025, kim ngạch nhập khẩu máy nông nghiệp từ Trung Quốc vào Việt Nam đạt 451 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ

Tại lễ khởi động “Triển lãm Công nghệ Máy móc nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2026” (CIAME Asia Vietnam 2026) diễn ra ngày 15-4 ở TP HCM, ông Vũ Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhấn mạnh cơ giới hóa là chìa khóa để hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển các mô hình nông nghiệp xanh, sạch, tuần hoàn, thông minh và nông nghiệp số.

Theo ông Tiến, hiện nay Việt Nam tự sản xuất được khoảng 30% các loại máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp; 70% còn lại phải nhập khẩu, từ các nguồn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Trong đó, Trung Quốc chiếm khoảng 60% - 70%.

Thị phần máy móc nông nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Vũ Văn Tiến phát biểu tại sự kiện

Thông tin cụ thể hơn, ông You Ling, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân phối Máy nông nghiệp Trung Quốc, cho biết năm 2025, kim ngạch nhập khẩu máy nông nghiệp từ Trung Quốc vào Việt Nam đạt 451 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ. Đây không chỉ là con số tăng trưởng thương mại mà còn phản ánh việc máy nông nghiệp Trung Quốc đã thực sự đi vào đồng ruộng Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân.

“Các sản phẩm máy nông nghiệp của Trung Quốc, với ưu thế về giá thành và tính ứng dụng thực tiễn, rất phù hợp với nhu cầu sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực máy nông nghiệp cỡ nhỏ và vừa” – ông You Ling nói.

Phát biểu tại sự kiện, bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ mang đến sản phẩm mà còn mang đến giải pháp tổng thể, đồng hành cùng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, bảo trì và hỗ trợ vận hành lâu dài. Theo bà Vân, cơ giới hóa là xu hướng tất yếu; điều quan trọng là đầu tư đúng và vận hành tốt để mang lại hiệu quả cho người nông dân.

CIAME Asia Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25-7 tại Trung tâm Triển lãm Sky Expo, Công viên phần mềm Quang Trung (phường Trung Mỹ Tây, TP HCM). Triển lãm do các hiệp hội máy nông nghiệp Trung Quốc phối hợp với Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam tổ chức, dưới sự hỗ trợ của Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn và Liên minh HTX Việt Nam.

Triển lãm trưng bày đa dạng sản phẩm như máy kéo; máy, công cụ nông nghiệp; máy làm đất; máy thu hoạch; hệ thống tưới tiêu thông minh; nông nghiệp chính xác; năng lượng bền vững; thiết bị bảo vệ thực vật, bón phân; giải pháp sau thu hoạch; hệ thống silo; xử lý nước thải; logistics và kho bãi.

Các ngành hàng trọng tâm gồm lúa gạo, mía, sắn, cao su, ngô, cà phê, trái cây và các cây trồng hàng hóa khác.


Ô tô nhập khẩu Trung Quốc tăng mạnh

Ô tô nhập khẩu Trung Quốc tăng mạnh

Đáng chú ý, ô tô nhập từ Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với 10.047 chiếc, tăng tới 85,4%.

Du khách Trung Quốc có thể dùng ví điện tử Alipay để quét mã thanh toán tại Việt Nam

(NLĐO) – Khách Trung Quốc sang Việt Nam du lịch không cần đổi tiền mà dùng ví điện tử Alipay để quét mã VIETQRGlobal khi mua sắm hàng hóa, dịch vụ...

Hợp tác Việt Nam - Trung Quốc: Xác lập tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối về lý tưởng niềm tin, lợi ích phát triển và văn hóa, lòng dân

