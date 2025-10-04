Nhật Bản: Đảng Dân chủ Tự do bầu lãnh đạo mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nhật Bản: Đảng Dân chủ Tự do bầu lãnh đạo mới

Hoàng Phương

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong ngày 4-10 sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu chọn lãnh đạo mới, người có thể trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.

Có 5 ứng viên tham gia cuộc đua, nổi bật là cựu bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi; Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản Shinjiro Koizumi và Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi.

Trong chiến dịch tranh cử, bà Sanae Takaichi cam kết sẽ tạo cú hích cho nền kinh tế bằng các gói chi tiêu công mạnh tay, cũng như nêu khả năng đàm phán lại thỏa thuận đầu tư với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, các ứng viên khác tuyên bố sẽ cắt giảm thuế để hỗ trợ các hộ gia đình đang chịu gánh nặng chi phí sinh hoạt leo thang, nhưng về tổng thể sẽ giữ lập trường thắt chặt tài khóa giống Thủ tướng Shigeru Ishiba.

Theo hãng tin Kyodo, Chính phủ Nhật Bản và LDP đang xúc tiến các bước chuẩn bị để triệu tập kỳ họp bất thường của Quốc hội, dự kiến vào ngày 15-10, nhằm chọn người kế nhiệm ông Ishiba. Nhà lãnh đạo tiếp theo của LDP nhiều khả năng trở thành thủ tướng mới. Liên minh cầm quyền gồm LDP và đối tác là Đảng Công minh đã mất thế đa số ở cả lưỡng viện Quốc hội nhưng vẫn là lực lượng lớn nhất. Trong khi đó, các đảng đối lập vẫn chưa thống nhất ủng hộ một ứng cử viên chung.

Nhật Bản: Đảng Dân chủ Tự do bầu lãnh đạo mới - Ảnh 1.

5 ứng viên tham gia cuộc đua cho vị trí lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do ở Nhật BảnẢnh: Kyodo

Theo một khảo sát của Kyodo trước thềm cuộc bầu cử lãnh đạo LDP, các ứng viên cho thấy họ muốn ưu tiên trước hết vào việc giải quyết các vấn đề trong nước, như chi phí sinh hoạt leo thang, trong lúc tỏ ra thận trọng về khả năng kêu gọi tổng tuyển cử sớm sau khi nhậm chức. Bước đi này có thể giúp thủ tướng mới tận dụng mức tín nhiệm nội các thường tăng lên dưới một chính phủ mới, cũng như giúp LDP cùng Đảng Công minh giành lại thế đa số rất cần thiết tại Hạ viện. Tuy nhiên, kịch bản trên cũng tiềm ẩn rủi ro khi nhiều thành viên LDP lo ngại công chúng sẽ không ủng hộ nếu cảm thấy bầu cử sớm chỉ nhằm phục vụ lợi ích của đảng chứ không phải của người dân.

Vào năm ngoái, Thủ tướng Shigeru Ishiba đã giải tán Hạ viện chỉ 8 ngày sau khi nhậm chức hôm 1-10-2024. Tuy nhiên, động thái này bị xem là phản tác dụng, khiến ông phải lãnh đạo một chính phủ thiểu số. Liên minh cầm quyền cũng đã mất đa số ghế tại Thượng viện trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 năm nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo