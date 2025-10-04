Nhật Bản: Đảng Dân chủ Tự do bầu lãnh đạo mới

Có 5 ứng viên tham gia cuộc đua, nổi bật là cựu bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi; Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản Shinjiro Koizumi và Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi.

Trong chiến dịch tranh cử, bà Sanae Takaichi cam kết sẽ tạo cú hích cho nền kinh tế bằng các gói chi tiêu công mạnh tay, cũng như nêu khả năng đàm phán lại thỏa thuận đầu tư với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, các ứng viên khác tuyên bố sẽ cắt giảm thuế để hỗ trợ các hộ gia đình đang chịu gánh nặng chi phí sinh hoạt leo thang, nhưng về tổng thể sẽ giữ lập trường thắt chặt tài khóa giống Thủ tướng Shigeru Ishiba.

Theo hãng tin Kyodo, Chính phủ Nhật Bản và LDP đang xúc tiến các bước chuẩn bị để triệu tập kỳ họp bất thường của Quốc hội, dự kiến vào ngày 15-10, nhằm chọn người kế nhiệm ông Ishiba. Nhà lãnh đạo tiếp theo của LDP nhiều khả năng trở thành thủ tướng mới. Liên minh cầm quyền gồm LDP và đối tác là Đảng Công minh đã mất thế đa số ở cả lưỡng viện Quốc hội nhưng vẫn là lực lượng lớn nhất. Trong khi đó, các đảng đối lập vẫn chưa thống nhất ủng hộ một ứng cử viên chung.

5 ứng viên tham gia cuộc đua cho vị trí lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do ở Nhật BảnẢnh: Kyodo

Theo một khảo sát của Kyodo trước thềm cuộc bầu cử lãnh đạo LDP, các ứng viên cho thấy họ muốn ưu tiên trước hết vào việc giải quyết các vấn đề trong nước, như chi phí sinh hoạt leo thang, trong lúc tỏ ra thận trọng về khả năng kêu gọi tổng tuyển cử sớm sau khi nhậm chức. Bước đi này có thể giúp thủ tướng mới tận dụng mức tín nhiệm nội các thường tăng lên dưới một chính phủ mới, cũng như giúp LDP cùng Đảng Công minh giành lại thế đa số rất cần thiết tại Hạ viện. Tuy nhiên, kịch bản trên cũng tiềm ẩn rủi ro khi nhiều thành viên LDP lo ngại công chúng sẽ không ủng hộ nếu cảm thấy bầu cử sớm chỉ nhằm phục vụ lợi ích của đảng chứ không phải của người dân.

Vào năm ngoái, Thủ tướng Shigeru Ishiba đã giải tán Hạ viện chỉ 8 ngày sau khi nhậm chức hôm 1-10-2024. Tuy nhiên, động thái này bị xem là phản tác dụng, khiến ông phải lãnh đạo một chính phủ thiểu số. Liên minh cầm quyền cũng đã mất đa số ghế tại Thượng viện trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 năm nay.