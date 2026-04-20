Nhật Bản hướng đến trí tuệ nhân tạo vật lý

Tại triển lãm robot hình người ở thủ đô Tokyo - Nhật Bản vào tuần rồi, robot do Công ty Galbot (Trung Quốc) phát triển thu hút nhiều chú ý với cánh tay linh hoạt.

Trong lúc tiến lại gần kệ để lấy chai trà, robot này còn có thể pha trò khi hỏi: "Trong tương lai, liệu chúng tôi - những robot - có được nghỉ lễ không? Biết đâu một ngày nào đó, tôi có thể ra bãi biển". Đúng lúc khách tham quan bắt đầu bối rối và thắc mắc điều tương tự, robot trấn an bằng một câu đùa: "Thôi vậy, không cần đâu. Tôi không muốn bị cháy nắng."

Triển lãm nêu trên là sự kiện đầu tiên chuyên về robot hình người diễn ra tại Nhật Bản. Giống như cỗ máy biết hài hước của Galbot, phần lớn robot hình người được giới thiệu tại triển lãm đều do công ty Trung Quốc phát triển, phản ánh sự thống trị ngày càng tăng của Bắc Kinh trong lĩnh vực này.

Theo trang Euronews, robot đang trở thành một phần của cuộc cạnh tranh công nghệ rộng lớn hơn giữa Trung Quốc và Mỹ, với những tác động ngày càng rõ rệt đối với an ninh quốc gia. Kế hoạch giai đoạn 2026-2030 của Bắc Kinh cam kết "hướng tới những lĩnh vực tiên phong của khoa học và công nghệ". Việc đẩy nhanh phát triển các sản phẩm như robot hình người và ứng dụng của chúng là một phần của kế hoạch này.

Trong bối cảnh đó, cuộc triển lãm cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản đang chọn hướng đi tập trung vào "trí tuệ nhân tạo (AI) vật lý". Cụ thể, Nhật Bản phát triển hạ tầng dữ liệu và phần mềm để robot có thể vận hành, tương tác trong môi trường thực.

Một robot tại triển lãm robot hình người ở thủ đô Tokyo - Nhật Bản tuần rồi. Ảnh: AP

AI vật lý là một trong những trọng tâm chính của triển lãm, với phần lớn sản phẩm trưng bày là robot được tích hợp AI. Ông Nao Yamada, chuyên gia tại Công ty FastLabel (Nhật Bản), giải thích với AP rằng khi nhắc đến AI, người ta thường nghĩ đến các hệ thống như ChatGPT - nơi người dùng nhập nội dung và nhận lại phản hồi tương ứng. Tuy nhiên, với "AI vật lý", hệ thống tiếp nhận dữ liệu từ cảm biến và cho phép máy móc như robot hoặc ô tô vận hành trong thế giới thực.

Nói cách khác, đây là loại AI giúp máy móc thực sự có thể hành động ngoài đời. FastLabel cho biết họ đã hợp tác với Công ty Robot RealMan (Trung Quốc) để hỗ trợ phát triển dữ liệu huấn luyện dùng để xây dựng các mô hình AI cho robot.

Dù robot biết nhảy múa hoặc trình diễn võ thuật đã trở nên quen thuộc thì động tác cầm nắm tưởng chừng đơn giản vẫn được xem là một trong những thách thức khó nhất đối với robot hình người. Khả năng thực hiện các động tác phức tạp sẽ là yếu tố then chốt để robot hình người có thể hỗ trợ con người tại các nhà máy, bệnh viện...

"Hiện tại, robot hình người chủ yếu được hướng đến các ngành sản xuất đang thiếu hụt lao động. Yếu tố then chốt sẽ là mức độ chúng có thể phát triển thành những robot thực sự sử dụng được trong lĩnh vực này" - ông Masato Ando, chuyên gia tại Công ty Aska Corporation (Nhật Bản), nhấn mạnh.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới và đang đối mặt tình trạng thiếu lao động. Một số ngành công nghiệp đang chuyển sang sử dụng robot và AI để bù đắp khoảng trống lao động.

Theo một số chuyên gia, kỳ vọng dành cho công nghệ này là rất lớn nhưng một số người có thể cảm thấy chưa yên tâm do nó vẫn chưa thực sự phổ biến trong đời sống hằng ngày. Họ nhấn mạnh robot hình người không nhằm thay thế con người mà cùng tồn tại và hợp tác với con người.

Bước tiến của Trung Quốc Một robot hình người đã giành chiến thắng trong cuộc đua bán marathon dành cho robot tại thủ đô Bắc Kinh ngày 19-4 với tốc độ nhanh hơn cả kỷ lục thế giới của con người. Cụ thể, robot của Công ty Honor (Trung Quốc) đã hoàn thành chặng đường 21 km với thời gian 50 phút 26 giây, trong khi kỷ lục thế giới của con người là khoảng 57 phút. Theo AP, thành tích trên là minh chứng cho bước tiến công nghệ vượt bậc của Trung Quốc. Nó cũng đánh dấu bước tiến đáng kể so với cuộc tranh tài đầu tiên vào năm ngoái, khi robot chiến thắng mất đến 2 giờ 40 phút 42 giây để về đích. Đại diện Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh, nơi cuộc đua diễn ra, cho biết khoảng 40% robot dự giải năm nay tự điều hướng trong suốt chặng đua trong khi số còn lại được điều khiển từ xa. Quy mô sự kiện năm nay lớn gần gấp 5 lần năm ngoái, với hơn 100 đội tham gia tranh tài, trong đó có 5 đội đến từ nước ngoài. Ông Du Xiaodi, kỹ sư phát triển và kiểm thử sản phẩm của Honor, cho biết robot chiến thắng được trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng và được thiết kế dựa trên những vận động viên xuất sắc, với đôi chân dài khoảng 95 cm. "Trong tương lai, những công nghệ này có thể được ứng dụng vào các lĩnh vực khác. Ví dụ, độ bền kết cấu và công nghệ làm mát bằng chất lỏng có thể được áp dụng ở một số kịch bản công nghiệp" - ông nói với hãng tin AP. Trong bảng xếp hạng toàn cầu về số lượng robot thông minh đa năng được xuất xưởng, Tổ chức Nghiên cứu và Tư vấn công nghệ Omdia (Anh) gần đây xếp 3 công ty Trung Quốc - AGIBOT, Unitree Robotics, UBTech Robotics Corp - vào nhóm dẫn đầu thế giới. Cụ thể, 2 công ty trong số này xuất xưởng hơn 5.000 robot và công ty còn lại xuất xưởng hơn 1.000 robot trong năm ngoái. Cao Lực



