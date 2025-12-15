Nhật Bản viện trợ 1,5 triệu USD hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau thiên tai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Nhật Bản viện trợ 1,5 triệu USD hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau thiên tai

Dương Ngọc

(NLĐO)- Khoản hỗ trợ của Nhật Bản tập trung vào các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng - những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Ngày 15-12, Chính phủ Nhật Bản công bố khoản viện trợ trị giá 1,5 triệu USD thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) nhằm hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi sau thiên tai tại Việt Nam.

Nhật Bản viện trợ 1 , 5 triệu USD hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau thiên tai - Ảnh 1.

Ngài Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản, cùng phu nhân và bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF, đã đến thăm các hoạt động về nước sạch và vệ sinh tại trường Tiểu học Kim Cúc, tỉnh Cao Bằng. Các hoạt động này do UNICEF và Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ, nhằm khắc phục hậu quả sau bão Yagi năm 2024

Khoản hỗ trợ tập trung vào các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng - những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do chuỗi áp thấp nhiệt đới, bão và lũ lụt xảy ra liên tiếp trong năm 2025. Trong đó, 1 triệu USD được phân bổ cho IOM để cung cấp hàng phi lương thực cho hơn 32.000 người dân, đồng thời trang bị thiết bị cứu hộ cho 20 đội tìm kiếm, cứu nạn địa phương, hỗ trợ khoảng 4.000 người dân.

UNICEF sẽ triển khai 500.000 USD còn lại để cải thiện tiếp cận nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân (WASH), sửa chữa công trình vệ sinh, nâng cấp hệ thống chiếu sáng tại trường học, với mục tiêu hỗ trợ 20.000 người, trong đó có 14.000 trẻ em.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông ITO Naoki, nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng khoản viện trợ khẩn cấp này sẽ nhanh chóng đến tay người dân, giảm nhẹ hậu quả bão lũ và thúc đẩy phục hồi tại các khu vực bị ảnh hưởng. Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật thông qua JICA, đặc biệt trong quản lý nước và phát triển hạ tầng tại miền Trung."

Năm 2025, Việt Nam trải qua 15 cơn bão và các trận lũ lịch sử, gây thiệt hại ước tính 3,6 tỉ USD. Bão Kalmaegi (6-11) khiến hơn 500.000 người phải sơ tán tạm thời. Tính đến cuối tháng 11, 409 người thiệt mạng hoặc mất tích, hơn 337.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hỏng. Báo cáo mới nhất cho thấy khoảng 1,9 triệu người tại 9 tỉnh chưa tiếp cận được nước sạch và điều kiện vệ sinh an toàn.

Nhật Bản viện trợ 1 , 5 triệu USD hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau thiên tai - Ảnh 3.

Một gia đình tại xã Kim Cúc, tỉnh Cao Bằng được sử dụng nước sạch nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản thông qua UNICEF.

Đại diện UNICEF tại Việt Nam, bà Silvia Danailov, cho biết: "Trẻ em không gây ra biến đổi khí hậu, nhưng lại chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhờ hỗ trợ từ Nhật Bản, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ thiết yếu, bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ dịch bệnh và giúp cộng đồng tăng khả năng chống chịu."

Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của Nhật Bản trong việc nâng cao năng lực ứng phó thiên tai: "IOM sẽ cung cấp bộ dụng cụ sửa chữa nhà ở, hàng hóa phi lương thực và trang bị thiết bị cứu nạn cho các đội phản ứng nhanh tại cộng đồng."

Trước đó, trong năm 2024, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam ứng phó với bão Yagi, giúp gần 35.000 người dân tại các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp cận nước sạch và dịch vụ bảo vệ trẻ em. IOM cũng xây dựng 6 nhà tránh trú cộng đồng, tạo nơi ở an toàn cho gần 1.000 người dân trong vùng nguy cơ cao.

Cả UNICEF và IOM đều cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để hỗ trợ tái thiết sau thiên tai, đồng thời tăng cường khả năng phòng ngừa và ứng phó với các rủi ro khí hậu trong tương lai.

Tin liên quan

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là hình mẫu thành công của hợp tác song phương

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là hình mẫu thành công của hợp tác song phương

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu

Anh tăng mức viện trợ lên đến 800.000 bảng Anh, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

(NLĐO)- Chính phủ Anh vừa công bố khoản bổ sung trị giá 300.000 bảng Anh hỗ trợ công tác cứu trợ nhân đạo tại miền Trung Việt Nam sau các trận bão lũ gần đây.

Mỹ công bố viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam sau các cơn bão liên tiếp

(NLĐO)- Mỹ cung cấp khoản viện trợ trị giá 500.000 USD sau thiệt hại do bão Fengshen và bão Kalmaegi gây ra, tiếp nối 500.000 USD mà Mỹ đã cung cấp hồi tháng 10

chính phủ Nhật Bản UNICEF Liên Hợp Quốc IOM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo