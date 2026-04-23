HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Tôi lên tiếng

Nhất cử lưỡng tiện

Ngô Viết Thu (TP HCM)

Hiện nay, đời sống người thu gom rác dân lập vẫn còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn có thể cải thiện mức sống cho họ, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường nếu mạng lưới thu gom được tổ chức lại một cách khoa học.

Nếu mỗi người thu gom phụ trách khoảng 150 hộ dân, thu nhập của họ sẽ được bảo đảm ổn định. Tại hẻm 517 Nguyễn Trãi, phường An Đông, mức phí hiện là 110.000 đồng/hộ. Với mức 70.000 đồng trước đây, một tuyến 150 hộ mang lại thu nhập khoảng 10,5 triệu đồng mỗi tháng. Nếu làm cẩn thận, họ còn có thêm thu nhập từ ve chai.

Cụ thể, các phường cần dựa trên dữ liệu dân cư để sắp xếp lại các tuyến rác, quy mô khoảng 150 hộ liền kề. Việc bốc thăm nhận tuyến giúp bảo đảm công bằng, giữ việc làm cho người lao động cũ và ngăn chặn sự can thiệp không chính đáng từ bên ngoài. Phường cũng cần đứng ra quy định cơ chế để người lao động trực tiếp có thể mua lại tuyến từ các "đầu nậu", bảo đảm hài hòa lợi ích và chấm dứt tình trạng bóc lột sức lao động.

Khi mạng lưới ổn định và được tập huấn bài bản, chính người thu gom sẽ hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn. Hệ thống vận chuyển cũng cần phân công rõ rệt: rác vô cơ đến nơi đốt, rác hữu cơ đến nơi xử lý thành phân bón. Đối với rác hữu cơ, việc áp dụng chế phẩm sinh học như EM1 giúp tiết kiệm chi phí, chỉ khoảng 60.000 đồng/tấn. Sau 35 ngày ủ, mỗi tấn rác thu được 300 kg phân compost. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả vì không tốn quỹ đất chôn lấp vĩnh viễn, mặt bằng được giải phóng định kỳ để tái sử dụng.

Với quy mô hơn 14 triệu dân, lượng rác hữu cơ phát sinh khoảng 2.600 tấn mỗi ngày. Diện tích cần thiết để xử lý xoay vòng chỉ khoảng 1,04 ha - một con số rất khả thi. Nếu có sự tham vấn từ các đơn vị chuyên môn như Xí nghiệp Phân bón Bình Điền để phối hợp ủ thêm chất thải chăn nuôi, phân bón thu được sẽ có hàm lượng dinh dưỡng cao, phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp.

Nhìn chung, rác thải cần được xử lý triệt để theo đúng công năng: rác vô cơ đem đốt, xà bần tái sử dụng san lấp, rác hữu cơ tuần hoàn thành phân bón. Thực hiện đồng bộ các giải pháp này không chỉ giải bài toán môi trường mà còn giúp sinh kế của người lao động thu gom rác bước sang trang mới bền vững hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo