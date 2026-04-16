Xã Bình Hưng, TPHCM: Xóa các điểm rác tự phát trên tuyến Nguyễn Văn Linh

Ngày 16-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, UBND xã Bình Hưng, TPHCM cho biết, ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, địa phương đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xử lý tình trạng rác thải tự phát trên tuyến Nguyễn Văn Linh, đoạn dài hơn 10 km (từ cầu Ông Lớn đến khu vực gần cầu Cần Giuộc).

Tận dụng nguồn xã hội hóa, địa phương lắp đặt rào lưới B40 tại nhiều khu đất trống để ngăn chặn tình trạng đổ trộm rác

Dù thường xuyên kiểm tra, tổ chức ra quân dọn dẹp, tình trạng đổ trộm rác vẫn liên tục tái diễn. Nhiều điểm vừa được làm sạch thì chỉ sau một đêm lại xuất hiện rác trở lại, gây áp lực lớn cho công tác quản lý môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị trên tuyến cửa ngõ.

Nhiều hành vi đổ trộm rác đã bị hệ thống camera an ninh ghi nhận, phục vụ công tác truy vết và xử lý vi phạm

Qua rà soát, hiện trên tuyến còn 4 điểm rác tự phát lớn, chủ yếu tại các khu đất trống, dự án chậm triển khai và khu vực dân cư thưa, gồm: góc đường 9A (KDC Him Lam, Trung Sơn) giao Nguyễn Văn Linh; khu đất dự án 194 gần cầu Rạch Ngang; khu đất Dự án Hoa Đồng – khu vực Bệnh viện dã chiến COVID-19; và khu đất trống xen kẽ nhà dân từ chung cư Khiêm Khải đến giao lộ Nguyễn Văn Linh – Trịnh Quang Nghị. Ngoài ra, nhiều điểm rác nhỏ lẻ vẫn phát sinh rải rác dọc tuyến, buộc lực lượng chức năng phải duy trì dọn dẹp gần như hằng ngày.

Dù đã tăng cường xử lý, nhiều điểm rác tự phát trên tuyến Nguyễn Văn Linh vẫn tái diễn, gây mất mỹ quan đô thị

Theo UBND xã Bình Hưng, tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân: một bộ phận người dân chưa tham gia dịch vụ thu gom hoặc chưa tuân thủ thời gian thu gom; hoạt động buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường; sự tồn tại của các phương tiện thu gom tự phát (xe lôi, xe kéo) không đăng ký, không ký hợp đồng.

Bên cạnh đó, một số điểm rác nằm tại khu vực "quy hoạch treo", ít dân cư, thiếu chiếu sáng, trong khi một số đơn vị thu gom chưa bảo đảm tần suất, khiến việc kiểm tra, giám sát gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng xã Bình Hưng tổ chức thu gom, xử lý rác thải tự phát trên tuyến Nguyễn Văn Linh

Đáng chú ý, hệ thống camera an ninh trên toàn tuyến đã được đưa vào vận hành, kết nối giám sát tập trung. Dữ liệu camera được tăng cường trích xuất để truy vết, nhận diện hành vi vi phạm, đặc biệt tại 4 điểm "nóng" về rác thải tự phát.

Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng lợi dụng ban đêm, rạng sáng để đổ trộm rác tại các khu đất trống. Một số trường hợp còn sử dụng phương tiện gắn biển kiểm soát giả, che chắn hoặc tháo biển số nhằm né tránh truy vết, khiến tình trạng vi phạm thêm phức tạp.

Tình trạng đổ rác không đúng quy định vẫn diễn ra tại một số khu vực vắng người trên tuyến Nguyễn Văn Linh

Trước thực trạng trên, UBND xã Bình Hưng đã đồng loạt triển khai các biện pháp: tăng cường tổng vệ sinh, tập trung xử lý các điểm "nóng"; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các đơn vị thu gom không bảo đảm thời gian, tần suất; đồng thời rà soát, lập danh sách các hộ dân, chủ nguồn thải để yêu cầu ký hợp đồng chuyển giao rác đúng quy định.

Địa phương đồng loạt triển khai rào chắn, lắp đặt camera và tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên nhằm hạn chế tối đa tình trạng đổ trộm rác

"Xã tăng cường tuần tra, kiểm tra trên toàn tuyến, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn" - ông Nguyễn Hòa Lan, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, thông tin.

Các khu đất trống trên tuyến Nguyễn Văn Linh được rào chắn nhằm ngăn chặn tình trạng đổ trộm rác.

Trong thời gian tới, địa phương đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 4 điểm rác tự phát thông qua cải tạo cảnh quan, rào lưới B40 tại các khu đất trống, dự án chậm triển khai (dự kiến hoàn thành trong tháng 4-2026), nhằm ngăn chặn tái phát từ gốc.