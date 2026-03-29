Nhặt được 74 triệu đồng, nhân viên tiếp thị tìm người trả lại

Ngày 29-3, Công an phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã biểu dương anh Vương Thế Vinh (SN 1989; trú tổ 15, phường Ayun Pa) vì có hành động đẹp, trả lại của rơi cho người bị mất.

Anh Vinh trao lại chiếc ví với số tiền 74 triệu đồng cho chị Linh.

Trước đó, vào sáng 27-3, khi đang lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Ayun Pa, anh Vinh nhặt được một chiếc túi vải màu đỏ. Kiểm tra bên trong, anh phát hiện có giấy tờ tùy thân cùng số tiền lên đến 74 triệu đồng.

Ngay sau đó, anh Vinh đã mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Ayun Pa trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh, tìm người đánh rơi. Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan công an xác định số tài sản trên là của chị Nguyễn Thị Giao Linh (SN 1977; trú tổ 6, phường Ayun Pa).

Công an phường Ayun Pa đã liên hệ, tạo điều kiện để anh Vinh trực tiếp trao trả lại chiếc túi cùng toàn bộ số tiền cho chị Linh. Nhận lại tài sản, chị Linh bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Vinh cũng như lực lượng công an địa phương.

Theo Công an phường Ayun Pa, hành động của anh Vinh là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Được biết, anh Vinh hiện là nhân viên tiếp thị bột giặt, đồng thời là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại tổ 15, phường Ayun Pa.