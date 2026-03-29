Thời sự

Nhặt được 74 triệu đồng, nhân viên tiếp thị tìm người trả lại

Đức Anh

(NLĐO) – Nhặt được số tiền lớn cùng giấy tờ tuỳ thân, một nhân viên tiếp thị ở Gia Lai đã trình báo công an để tìm người đánh rơi, trả lại đầy đủ tài sản.

Ngày 29-3, Công an phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã biểu dương anh Vương Thế Vinh (SN 1989; trú tổ 15, phường Ayun Pa) vì có hành động đẹp, trả lại của rơi cho người bị mất.

Nhặt được 74 triệu đồng, nhân viên tiếp thị tìm người trả lại - Ảnh 1.

Anh Vinh trao lại chiếc ví với số tiền 74 triệu đồng cho chị Linh.

Trước đó, vào sáng 27-3, khi đang lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Ayun Pa, anh Vinh nhặt được một chiếc túi vải màu đỏ. Kiểm tra bên trong, anh phát hiện có giấy tờ tùy thân cùng số tiền lên đến 74 triệu đồng.

Ngay sau đó, anh Vinh đã mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Ayun Pa trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh, tìm người đánh rơi. Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan công an xác định số tài sản trên là của chị Nguyễn Thị Giao Linh (SN 1977; trú tổ 6, phường Ayun Pa).

Công an phường Ayun Pa đã liên hệ, tạo điều kiện để anh Vinh trực tiếp trao trả lại chiếc túi cùng toàn bộ số tiền cho chị Linh. Nhận lại tài sản, chị Linh bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Vinh cũng như lực lượng công an địa phương.

Theo Công an phường Ayun Pa, hành động của anh Vinh là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Được biết, anh Vinh hiện là nhân viên tiếp thị bột giặt, đồng thời là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại tổ 15, phường Ayun Pa.

Tin liên quan

Nhặt được "vật lạ" tại đoạn đường vắng, nhóm nam sinh lập tức giao nộp

(NLĐO) - Biết đây là vật nguy hiểm, nhóm nam sinh đã nhanh chóng mang đến Công an phường Quảng Trị để giao nộp

Người phụ nữ ở TPHCM trả lại 50 triệu đồng nhặt được

(NLĐO) - Nhặt được cọc tiền 50 triệu đồng, chị Huỳnh Thị Thu Trang đã liên hệ với công an phường Tân Mỹ nhờ trả lại cho người đánh rơi.

Nhặt được ví hơn 9 triệu đồng, 2 học sinh ở Gia Lai trả lại người đánh rơi

(NLĐO) - Nhặt được chiếc ví, hai học sinh tiểu học ở xã Ia Pa (Gia Lai) đã nhanh chóng báo thầy cô.

