Thời sự Xã hội

Nhặt được "vật lạ" tại đoạn đường vắng, nhóm nam sinh lập tức giao nộp

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Biết đây là vật nguy hiểm, nhóm nam sinh đã nhanh chóng mang đến Công an phường Quảng Trị để giao nộp

Ngày 13-3, Công an phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa tiếp nhận, xử lý một khẩu súng tự chế do nhóm nam sinh trên địa bàn giao nộp.

Nhóm nam sinh giao nộp súng tự chế tại Quảng Trị thể hiện tinh thần trách nhiệm - Ảnh 1.

Ba nam sinh đã mang khẩu súng tự chế nhặt được đến Công an phường Quảng Trị giao nộp. Ảnh: Anh Tuấn

Trước đó, vào trưa ngày 12-3, trong quá trình đi qua khu vực Trung tâm Bảo trợ xã hội cũ (thuộc khu phố 3 (phường 1 cũ), phường Quảng Trị), các em học sinh, gồm: Nguyễn Gia Bảo (SN 2012), Đỗ Văn Huy (SN 2011) và Võ Đặng Thiên Anh (SN 2011; cùng học Trường THCS Lương Thế Vinh, phường Quảng Trị) đã phát hiện một khẩu súng tự chế.

Nhận thức được đây là vật nguy hiểm, các em học sinh này đã nhanh chóng mang đến Công an phường Quảng Trị để giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản tiếp nhận và xử lý khẩu súng tự chế này theo quy định.

Theo Công an phường Quảng Trị, hành động tự giác, trung thực và có ý thức chấp hành pháp luật của các em học sinh là việc làm rất đáng biểu dương, góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chung tay bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Thông qua sự việc này, Công an phường Quảng Trị khuyến cáo người dân, đặc biệt là các em học sinh, khi phát hiện vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các vật nguy hiểm cần kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý theo quy định, tuyệt đối không tự ý sử dụng hoặc cất giữ.

