HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Người phụ nữ ở TPHCM trả lại 50 triệu đồng nhặt được

Anh Vũ

(NLĐO) - Nhặt được cọc tiền 50 triệu đồng, chị Huỳnh Thị Thu Trang đã liên hệ với công an phường Tân Mỹ nhờ trả lại cho người đánh rơi.

Ngày 10-3, thông tin từ Công an phường Tân Mỹ, TPHCM cho biết chị Huỳnh Thị Thu Trang (ngụ phường Tân Mỹ) đã trả lại 50 triệu đồng nhặt được cho anh Nguyễn Hoài Châu.

- Ảnh 1.

Chị Huỳnh Thị Thu Trang trao trả lại tài sản cho anh Nguyễn Hoài Châu.

Vào chiều 9-3, chị Trang đang đi trên đường về nhà ở phường Tân Mỹ thì nhặt được chiếc túi. Kiểm tra, chị phát hiện cọc tiền mới mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 50 triệu đồng. Lập tức chị mang đến Công an phường Tân Mỹ nhờ trả lại.

Nhận lại tiền, anh Châu đã cảm ơn hành động đẹp của chị Trang. Anh cho biết số tiền là mồ hôi nước mắt, là cả tháng ngày vất vả làm ăn để lo cho gia đình, cho con cái. "Mất nó, em như mất đi hy vọng…" - anh Châu nói nghẹn ngào.

Công an phường Tân Mỹ đã biểu dương tinh thần "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" của chị Trang.

Tin liên quan

Xử phạt tài xế "bất chấp", lấn làn ở TPHCM

(NLĐO) - Tài xế N.T.P bị CSGT TPHCM xử phạt 5 triệu đồng do "không đi bên phải theo chiều đi của mình".

Xe tải chở tiền bung cửa, người dân đổ xô nhặt tiền

(NLĐO) - Cảnh sát bang Indiana – Mỹ đang yêu cầu những ai nhặt tiền từ chiếc xe tải trên đường cao tốc liên bang I-70 hôm 2-5 phải trả lại.

Nhặt tiền “rơi” ngoài thảo nguyên

Vào mùa khô, người Hà Nhì ở xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên lại có thêm một khoản thu nhập nữa là đi nhặt phân trâu, bò khô để bán. Từ khi cửa khẩu A Pa Chải (Điện Biên) - Long Phú (Vân Nam - Trung Quốc) thông thương, đã giúp cho người dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập không nhỏ.

nhặt được của rơi công an phường người đánh rơi phường Tân Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo