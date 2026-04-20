Nhặt được túi xách chứa số tiền lớn, thanh niên ở Đà Lạt mang nộp công an

Ngày 20-4, thông tin từ Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), đơn vị này đã xác minh được và trả lại tài sản cho người đánh rơi chiếc túi xách trên đường Thánh Mẫu.



Anh Vũ cùng Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt trao lại chiếc túi xách cho người đánh rơi.

Theo đó, tối 19-4, anh Nguyễn Hồng Vũ (19 tuổi, ngụ phường Lâm Viên - Đà Lạt) trong lúc lưu thông trên đường Thánh Mẫu đã nhặt được chiếc túi xách trên. Khi kiểm tra, nam thanh niên phát hiện trong túi xách có một số giấy tờ tùy thân cùng nhiều tiền mặt.

Không do dự, nam thanh niên này lập tức mang đến Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt giao nộp để tìm người đánh rơi. Qua kiểm đếm, bên trong túi xách này có 85 triệu đồng.

Công an phường đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và hỗ trợ anh Vũ trao trả đầy đủ tài sản cho chủ sở hữu theo đúng quy định.

Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt tuyên dương hành động trung thực, không hám lợi của anh Vũ là nghĩa cử rất đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người dân Đà Lạt văn minh, nghĩa tình.