Chủ quán ăn ở Đà Lạt bất ngờ phát hiện 1 con vật quý hiếm bò vào quán

Ngày 19-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Trần Thế Hùng (chủ quán nhậu trên đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt) cho biết đã giao nộp một con tê tê cho Hạt Kiểm lâm Đà Lạt tiếp nhận, xử lý theo quy định.



Con tê tê bò vào quán nhậu của anh Trần Thế Hùng trên đường Hùng Vương.

Chủ quán này chia sẻ đêm 18-4, trong lúc quán nhậu của anh đang buôn bán thì phát hiện một con tê tê bò vào tầng hầm nên mọi người vây bắt.

Xác định đây là loài động vật hoang dã quý hiếm trong sách đỏ, chủ quán liền báo cáo lực lượng chức năng đến tiếp nhận.

Anh Hùng chia sẻ thêm do quán nằm gần khu vực rừng thông lâu năm nên có một số động vật rừng thường bò vào quán. Cách đây không lâu có 1 con tê tê khác cũng bò vào rồi sau đó lại bò đi mất.

Anh Hùng bàn giao tê tê cho lực lượng chức năng.

Mỗi khi phát hiện động vật hoang dã tại khu vực quán, anh Hùng thường dặn mọi người trong quán không được làm hại, thường đẩy đuổi để chúng trở lại rừng an toàn hoặc báo cơ quan chức năng đến xử lý theo quy định.