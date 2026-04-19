Thời sự Xã hội

Chủ quán ăn ở Đà Lạt bất ngờ phát hiện 1 con vật quý hiếm bò vào quán

Nhất Đăng

(NLĐO) - Phát hiện 1 động vật hoang dã quý hiếm trong sách đỏ bò vào quán ăn, chủ quán ở Đà Lạt lập tức báo lực lượng kiểm lâm

Ngày 19-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Trần Thế Hùng (chủ quán nhậu trên đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt) cho biết đã giao nộp một con tê tê cho Hạt Kiểm lâm Đà Lạt tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Tê tê bò vào quán ăn ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Con tê tê bò vào quán nhậu của anh Trần Thế Hùng trên đường Hùng Vương.

Chủ quán này chia sẻ đêm 18-4, trong lúc quán nhậu của anh đang buôn bán thì phát hiện một con tê tê bò vào tầng hầm nên mọi người vây bắt. 

Xác định đây là loài động vật hoang dã quý hiếm trong sách đỏ, chủ quán liền báo cáo lực lượng chức năng đến tiếp nhận.

Anh Hùng chia sẻ thêm do quán nằm gần khu vực rừng thông lâu năm nên có một số động vật rừng thường bò vào quán. Cách đây không lâu có 1 con tê tê khác cũng bò vào rồi sau đó lại bò đi mất.

Tê tê bò vào quán ăn ở Đà Lạt - Ảnh 2.

Anh Hùng bàn giao tê tê cho lực lượng chức năng.

Mỗi khi phát hiện động vật hoang dã tại khu vực quán, anh Hùng thường dặn mọi người trong quán không được làm hại, thường đẩy đuổi để chúng trở lại rừng an toàn hoặc báo cơ quan chức năng đến xử lý theo quy định.

Tê tê là động vật hoang dã thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Tin liên quan

Khánh Hòa: Phát hiện vụ nuôi nhốt 5 con tê tê trái phép, 1 con đã chết

Khánh Hòa: Phát hiện vụ nuôi nhốt 5 con tê tê trái phép, 1 con đã chết

(NLĐO)- Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang 2 vợ chồng có hành vi nuôi nhốt 4 con tê tê, 1 con khác đã chết

Phát hiện tê tê quý hiếm, người dân giao nộp nhà nước

(NLĐO) - Phát hiện loài tê tê quý hiếm, một người dân ở phường Kon Tum đã giao nộp cho nhà nước và được thả về tự nhiên.

7 con tê tê Java được thả về tự nhiên

(NLĐO)- Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam vừa phối hợp tái thả về tự nhiên 7 cá thể động vật hoang dã đang bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu

động vật hoang dã Lâm Đồng Đà Lạt tê tê rừng thông Đà Lạt
