Nhiệt độ giảm xuống -3 độ C, băng giá bao phủ nóc nhà Đông Dương

Miền Bắc đang chìm trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài, nền nhiệt giảm sâu trên diện rộng. Khoảng 6 giờ sáng 7-1, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (tỉnh Lào Cai) giảm xuống tới -3 độ C.

Do nhiệt độ xuống thấp, trên đỉnh Fansipan xuất hiện lớp băng dày nhất kể từ đầu mùa, tạo nên khung cảnh mùa đông đầy ấn tượng. Trước đó, ngày 18-12-2025, tuyết đã rơi nhẹ trên đỉnh Fansipan.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh núi Fansipan. Ảnh: Sun Group

Băng giá tạo nên cảnh đẹp huyền ảo trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Sun Group

Theo quan sát của nhân viên cáp treo Sun World Fansipan Legend, thời tiết năm 2026 có nhiều điểm tương tự với những năm tuyết phủ dày như 2019, 2021, tuyết rơi nhỏ rồi rơi nhiều và thường xuyên hơn và phủ dày hẳn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 7-1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan khi nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: Sun Group

Băng giá phủ kín cây lá trên đỉnh đỉnh Fansipan. Ảnh: Sun Group

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến từ 11-14 độ; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 9-12 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.