Nhiệt độ giảm xuống -3 độ C, băng giá bao phủ nóc nhà Đông Dương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiệt độ giảm xuống -3 độ C, băng giá bao phủ nóc nhà Đông Dương

Như Quỳnh

(NLĐO) - Miền Bắc chìm trong giá rét, nhiệt độ xuống thấp, đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá dày.

Miền Bắc đang chìm trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài, nền nhiệt giảm sâu trên diện rộng. Khoảng 6 giờ sáng 7-1, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (tỉnh Lào Cai) giảm xuống tới -3 độ C.

Do nhiệt độ xuống thấp, trên đỉnh Fansipan xuất hiện lớp băng dày nhất kể từ đầu mùa, tạo nên khung cảnh mùa đông đầy ấn tượng. Trước đó, ngày 18-12-2025, tuyết đã rơi nhẹ trên đỉnh Fansipan.

- Ảnh 1.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh núi Fansipan. Ảnh: Sun Group

- Ảnh 2.

Băng giá tạo nên cảnh đẹp huyền ảo trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Sun Group

Theo quan sát của nhân viên cáp treo Sun World Fansipan Legend, thời tiết năm 2026 có nhiều điểm tương tự với những năm tuyết phủ dày như 2019, 2021, tuyết rơi nhỏ rồi rơi nhiều và thường xuyên hơn và phủ dày hẳn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 7-1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời rét, có nơi rét đậm.

- Ảnh 3.

Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan khi nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: Sun Group

- Ảnh 4.

Băng giá phủ kín cây lá trên đỉnh đỉnh Fansipan. Ảnh: Sun Group

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến từ 11-14 độ; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 9-12 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Tin liên quan

Miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại dưới 10 độ C, đề phòng băng giá

Miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại dưới 10 độ C, đề phòng băng giá

(NLĐO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay 2-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ.

Băng giá phủ trắng đỉnh núi khi nền nhiệt giảm dưới 0°C

(NLĐO) – Nhiều khu vực miền núi xuất hiện băng giá khi nền nhiệt giảm dưới 0°C.

Băng giá bất ngờ xuất hiện ở "Thiên đường mây Tà Xùa" vào tháng 3

(NLĐO) - Dù đã cuối mùa đông nhưng lần đầu tiên trong tháng 3 năm nay, băng giá xuất hiện ở đỉnh núi Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Sun World Fansipan Legend trung tâm dự báo không khí lạnh đợt không khí lạnh vùng núi cao Đợt rét đậm Khu vực Bắc Bộ trời rét đậm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo