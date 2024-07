Nhiều bệnh viện, cơ sở y tế thuê xe cứu thương hoạt động "chui" ở Quảng Bình

Theo Thanh tra Sở Y tế Quảng Bình, với tư nhân hiện trên địa bàn tỉnh chỉ có Công ty TNHH cấp cứu 115 được cấp phép và đang quản lý 7 xe cấp cứu, hồ sơ pháp lý rõ ràng.

Ngày 12-7, Thanh tra Sở Y tế Quảng Bình cho biết vừa có kết quả kiểm tra liên ngành về việc chấp hành các quy định của pháp luật tại cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2024.



Theo đó, đoàn đã kiểm tra 20 cơ sở với 34 xe ô tô cứu thương, phát hiện nhiều xe cứu thương chưa được cấp giấy phép hoạt động.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy đã ký hợp đồng với ông Hoàng Thanh Hải (trú tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy); Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch đã ký hợp đồng với Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh thuộc Công ty TNHH TM Tổng hợp 379 (ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) và Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa đã ký hợp đồng với ông Tôn Thất Đạt (trú thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa)...

Các cơ sở này chưa được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh. Đáng chú ý, danh mục va ly thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu trang bị cho một kíp cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương chưa đầy đủ đúng theo quy định. Trang bị các tiêu chuẩn của xe ô tô cứu thương chưa đầy đủ theo quy định…

Ngoài ra, Cơ quan chức năng cũng phát hiện 9 xe ô tô cứu thương hoạt động dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh mà chưa được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

Đoàn kiểm tra yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

Sau khi làm việc và có kết quả cuối cùng, đoàn đã yêu cầu các cơ sở y tế công lập chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh. Bổ sung đầy đủ các danh mục va ly thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu trang bị cho một kíp cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương đúng theo quy định.

Cùng đó, tiến hành làm thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho các xe ô tô cứu thương đối với những xe chưa có giấy phép hoặc giấy phép hết hiệu lực.

Yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế thu hồi hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân đã ký với các cơ sở nêu trên và báo cáo kết quả về Sở Y tế. Riêng các cơ sở y tế tư nhân hoạt động "chui" yêu cầu phải dừng hoạt động dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Y tế Quảng Bình cũng đề nghị Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, Phòng PC08 Công an tỉnh có phương án ngăn chặn, nghiêm cấm hoạt động và xử lý nghiêm các xe ô tô cứu thương vận chuyển người bệnh của các cơ sở chưa được thẩm định và cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh lưu thông trên địa bàn toàn tỉnh…