Nhiều Bộ cùng gỡ vướng Nghị định 46 kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm

Nghị định số 46 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức quản lý an toàn thực phẩm theo hướng tiếp cận dựa trên quản lý rủi ro, tiệm cận thông lệ quốc tế.



Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu phương án phân cấp cho UBND cấp tỉnh tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai, do Nghị định có hiệu lực ngay, trong khi một số quy định mới chưa có hướng dẫn chi tiết và chưa thiết lập cơ chế chuyển tiếp đối với các lô hàng đã nhập khẩu trước thời điểm hiệu lực nhưng chưa hoàn tất thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm, đã phát sinh một số khó khăn trong tổ chức thực hiện tại cửa khẩu.

Trước tình hình trên, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Theo đó, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị Sở Công Thương các tỉnh biên giới tăng cường trao đổi, đàm phán với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý của nước có chung đường biên giới để triển khai các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, tăng thời gian thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thông quan và xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong dịp Lễ, Tết tránh để phát sinh ùn ứ hoặc ách tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.

Tiếp tục cập nhật đưa tin thường xuyên về diễn biến giao nhận, thông quan hàng hóa tại cửa khẩu và các vấn đề liên quan; kịp thời trao đổi, phản ánh với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan những vấn đề phát sinh để cùng phối hợp xử lý.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố cùng phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để triển khai các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm; thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình từ các tỉnh biên giới để chủ động cân nhắc, điều chỉnh nhịp độ đưa hàng lên biên giới và nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam phù hợp với năng lực thông quan của các cửa khẩu.

Trước đó, ngày 1-2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến phạm vi, đối tượng và phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định số 46, bảo đảm rõ ràng, thống nhất, thuận lợi cho tổ chức thực hiện. Định hướng quản lý xuyên suốt là chuyển mạnh sang phương thức hậu kiểm có kiểm soát, gắn với phân cấp, phân quyền hợp lý, tăng cường trách nhiệm của địa phương, qua đó giảm áp lực tập trung tại cửa khẩu, rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu phương án phân cấp cho UBND cấp tỉnh tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các lô hàng nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ, trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc một đầu mối, tránh chồng chéo, phân tán trách nhiệm. Cơ quan Trung ương giữ vai trò xây dựng quy trình, ban hành hướng dẫn thống nhất, tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện, bảo đảm kỷ cương, hiệu lực quản lý nhà nước.

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành liên quan chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 46 theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, sát thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.