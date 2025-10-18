HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Lần đầu tiên tại Côn Đảo bệnh nhân đột quỵ được cứu sống

Hải Yến

(NLĐO) - Bệnh nhân 34 tuổi đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo trong tình trạng yếu tay chân trái, méo miệng, đau âm ỉ thái dương

Sở Y tế TP HCM cho biết Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo vừa cấp cứu thành công một ca đột quỵ cấp nhờ sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ bác sĩ chuyên Khoa Nội thần kinh của Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) trong khuôn khổ chương trình luân phiên bác sĩ. Đồng thời, ca bệnh được cứu sống có sự phối hợp hiệu quả với các chuyên gia đầu ngành qua hệ thống hội chẩn từ xa ở đất liền.

Lần đầu tiên tại Côn Đảo bệnh nhân đột quỵ được cứu sống - Ảnh 1.

BSCKI Huỳnh Minh Triết, Khoa Bệnh lý Mạch máu não - Bệnh viện Nhân dân 115, thăm khám, đánh giá tình trạng đột quỵ của bệnh nhân.

Trước đó, sáng 17-10, bệnh nhân T.V.K (34 tuổi) được đưa vào Khoa Cấp cứu của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo trong tình trạng đột ngột yếu tay chân trái, méo miệng, sau hai ngày đau đầu âm ỉ vùng thái dương phải. 

Lúc này, BSCKI Huỳnh Minh Triết, Khoa Bệnh lý Mạch máu não - Bệnh viện Nhân dân 115, đã nhanh chóng thăm khám, đánh giá tình trạng bệnh nhân có dấu hiệu đột quỵ bán cầu phải ở giờ thứ nhất và chỉ định chụp CT sọ não.

Chỉ sau 40 phút, các triệu chứng của bệnh nhân trở nên nặng hơn như liệt mặt trung ương bên trái, yếu tay chân trái, nói đớ, thang điểm NIHSS tăng từ 2 lên 12 điểm. 

Kết quả CT scan sọ não được gửi khẩn về Bệnh viện Nhân dân 115 qua hệ thống PACS và được hội chẩn ngay với các chuyên gia gồm PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng Khoa Bệnh lý Mạch máu não, ThS-BS Phạm Nguyên Bình, phó khoa. Hình ảnh CT cho thấy không có xuất huyết nội sọ, thang điểm ASPECTS 9 điểm, được chẩn đoán nhồi máu não cấp có chỉ định tiêu sợi huyết tĩnh mạch.

Bệnh nhân được điều trị cấp cứu bằng thuốc tiêu sợi huyết (rTPA) do Bệnh viện Nhân dân 115 hỗ trợ, thực hiện bởi BS Triết phối hợp cùng BSCKII Nguyễn Thị Thanh Trúc, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM). 

Ngay trong quá trình truyền thuốc, bệnh nhân cải thiện tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức cơ tay và chân bên trái phục hồi, đến khi kết thúc truyền thuốc, thang điểm NIHSS giảm từ 12 xuống chỉ còn 1 điểm, phục hồi gần như hoàn toàn.

Sở Y tế khẳng định hiệu quả của mô hình phối hợp y tế tuyến trước – tuyến sau cũng như tính khả thi trong triển khai đơn vị đột quỵ tại đảo xa. Việc đưa bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh đến công tác luân phiên tại Côn Đảo không chỉ là sự hỗ trợ y tế đơn thuần mà còn mang lại cơ hội điều trị "giờ vàng" ngay tại chỗ cho người dân địa phương.

Sở Y tế TP HCM ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Nhân dân 115 trong việc triển khai đơn vị đột quỵ tại Côn Đảo, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng xa, hải đảo. Đây là minh chứng sống động cho thành công của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa – một chính sách nhân văn và hiệu quả, cần được tiếp tục nhân rộng.

PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não - Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết trước đây, tại Côn Đảo, bệnh nhân đột quỵ cấp thường không được điều trị kịp thời do thiếu bác sĩ chuyên khoa và trang thiết bị, tỉ lệ tàn phế rất cao.

Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân nam 34 tuổi đột ngột liệt nửa người trái sáng 17-10 vừa qua là một ngoại lệ đầy tích cực. Nhờ sự có mặt đúng lúc của BS Huỳnh Minh Triết (Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Nhân dân 115) đang công tác tại đảo và mang theo thuốc tiêu sợi huyết rtPA, bệnh nhân đã được xử trí đúng "giờ vàng".

Ngay sau hội chẩn từ xa và xác nhận chẩn đoán, bệnh nhân được truyền rtPA. Chỉ sau 2 giờ, bệnh nhân phục hồi gần như hoàn toàn. "Tôi chỉ muốn nói vui bác sĩ đột quỵ "chính hiệu" dù đi đâu cũng nên luôn... nhét sẵn một lọ rtPA trong túi!" - BS Thắng tươi cười.

đột quỵ chăm sóc sức khỏe trung tâm y tế Côn Đảo người dân địa phương bác sĩ chuyên khoa bác sĩ ra đảo
