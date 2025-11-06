Nhiều chương trình khuyến mãi cho khách đoàn tham quan Mỹ Sơn

Vừa qua, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) công bố loạt chương trình khuyến mãi dành cho đối tác và du khách tham quan khu di sản trong thời gian tới.

Theo đó, sẽ có 3 gói chính sách khuyến mãi dành cho công ty lữ hành, đối tượng học sinh, sinh viên và khuyến mãi hàng hóa dịch vụ vào các ngày lễ chính trong năm.

Du khách tham quan Mỹ Sơn

Cụ thể, với công ty lữ hành, khách đoàn mua từ 20 vé sẽ được tặng 1 vé vào cổng, đồng thời tiếp tục được tặng 20 vé vào cổng nếu trong một quý (3 tháng) đưa từ 1.500 - 2.000 khách đến Mỹ Sơn.

Tương tự, sẽ tặng 30 vé nếu đưa từ 2.001 - 2.500 khách đến Mỹ Sơn trong một quý; đoàn có số lượng từ 2.501 - 3.000 khách/quý sẽ được tặng 40 vé vào cổng; từ 3.001 - 3.500 khách/quý sẽ tặng 50 vé vào cổng.

Riêng các công ty thường xuyên đưa khách đến Mỹ Sơn, hàng năm Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn sẽ gặp mặt tri ân, trao giấy chứng nhận đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn Mỹ Sơn cùng những phần quà đón Tết Nguyên đán.

Ban Quản lý di sản sẽ tổ chức các đoàn famtrip mời doanh nghiệp tham gia khi ra mắt sản phẩm mới; phối hợp với doanh nghiệp Minh Phan triển khai chương trình khuyến mãi nghỉ dưỡng tại khách sạn Mỹ Sơn Heritage, kết hợp thưởng thức dịch vụ về đêm tại Mỹ Sơn. Đồng thời, cấp thẻ VIP cho chủ doanh nghiệp lữ hành khi vào cổng tham quan khu di sản.

Với đối tượng học sinh, sinh viên, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn sẽ miễn giảm 30% số khách (học sinh, giáo viên) giá phí dịch vụ trong đoàn tham quan. Để thực hiện, đoàn có thể gửi công văn xin miễn giảm về Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn qua email: mysonstr@gmail.com trước khi đến tham quan.

Ngoài ra, các ngày lễ chính trong năm như: Giỗ tổ Hùng Vương; 30-4; 1-5; Ngày Di sản Việt Nam 23-11; Ngảy kỷ niệm Mỹ Sơn được công nhận là di sản văn hóa thế giới 4-12; Tết Dương lịch, sẽ giảm 10% hóa đơn khi mua hàng tại các quầy lưu niệm thuộc khu di sản.

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, cho biết đây là lần đầu tiên đơn vị triển khai các chương trình khuyến mãi mạnh mẽ và đồng bộ nhằm tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động du lịch Mỹ Sơn.

Đi cùng các chính sách khuyến mãi, Mỹ Sơn sẽ tiếp tục nâng cấp, làm mới và phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng, mang đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn, qua đó giúp du khách lưu lại lâu hơn ở Mỹ Sơn.