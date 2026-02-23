HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VATM điều hành gần 45.000 chuyến bay an toàn trong cao điểm Tết Bính Ngọ 2026

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam điều hành an toàn 44.871 chuyến bay, trong bối cảnh lưu lượng tăng cao đồng thời tại nhiều khu vực trọng điểm.

Trong 14 ngày cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (9-2 đến 22-2), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) điều hành an toàn tuyệt đối 44.871 chuyến bay (25.682 chuyến cất, hạ cánh và 19.189 chuyến quá cảnh), trong bối cảnh lưu lượng tăng cao đồng thời tại nhiều khu vực trọng điểm.

VATM điều hành gần 45.000 chuyến bay an toàn trong cao điểm Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Kíp trực Điều hành bay tại Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất. Ảnh: VATM

Tân Sơn Nhất vượt 1.055 chuyến/ngày

Sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục là khu vực có mật độ hoạt động cao nhất với 13.455 chuyến cất, hạ cánh trong giai đoạn cao điểm.

Theo Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân, lưu lượng tăng mạnh từ trước Tết và đạt đỉnh ngày 24 tháng Chạp với 1.055 chuyến bay. Các ngày 26-27 tháng Chạp duy trì mức trên 1.030-1.050 chuyến/ngày. Sản lượng dự báo cao nhất lên tới 1.075 chuyến/ngày, cho thấy áp lực điều hành ở mức rất lớn.

Trong các khung giờ cao điểm, tần suất khai thác đạt 50-51 chuyến/giờ. Với mật độ này, kiểm soát viên không lưu phải xử lý liên tục các luồng máy bay đến và đi trong khu vực tiếp cận. Dù vậy, công tác điều hành tại Tân Sơn Nhất vẫn duy trì ổn định, bảo đảm phân cách an toàn và trật tự hoạt động bay.

Nội Bài ứng phó thời tiết hạn chế tầm nhìn

Tại Nội Bài, tổng sản lượng đạt 9.255 chuyến cất, hạ cánh. Ngày cao điểm 14-2 (27 tháng Chạp) ghi nhận 718 chuyến được điều hành.

VATM điều hành gần 45.000 chuyến bay an toàn trong cao điểm Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Kíp trực Điều hành bay tại Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài. Ảnh: VATM

Thời điểm này, khu vực phía Bắc chịu ảnh hưởng mưa phùn, sương mù, làm giảm tầm nhìn và ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực khai thác. Trong điều kiện vừa tăng tải theo giờ, vừa hạn chế bởi thời tiết, các cơ sở kiểm soát không lưu tiếp cận và tại sân đã bám sát diễn biến khí tượng, điều hành phù hợp với năng lực thực tế, duy trì an toàn và ổn định.

Đà Nẵng xử lý tình huống thiết bị bay không người lái

Khu vực Đà Nẵng ghi nhận 4.200 chuyến bay trong dịp Tết. Ngoài lưu lượng tăng cao, một số thời điểm xuất hiện thiết bị bay không người lái trong khu vực hoạt động bay.

Các cơ sở kiểm soát không lưu thuộc Công ty Quản lý bay miền Trung đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, hiệp đồng với lực lượng chức năng để kiểm soát tình hình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho máy bay, không để ảnh hưởng lan rộng.

VATM điều hành gần 45.000 chuyến bay an toàn trong cao điểm Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Kíp trực Điều hành bay tại Đài Kiểm soát không lưu Đà Nẵng

Áp lực trên diện rộng

Ngoài các đầu mối lớn, lưu lượng tại Phú Quốc, Cam Ranh và nhiều sân bay địa phương khác cũng tăng mạnh, cho thấy áp lực điều hành phân bổ trên phạm vi toàn quốc.

"Không chỉ tăng về số lượng, mật độ hoạt động bay theo khung giờ cũng ở mức cao, đặt ra yêu cầu tối ưu hóa năng lực vùng trời, điều tiết luồng không lưu linh hoạt và đảm bảo phân cách an toàn trong toàn bộ vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý"- đại diện VATM cho biết.

Trong cao điểm Tết, công tác điều hành không chỉ bảo đảm phân cách an toàn mà còn điều tiết linh hoạt luồng không lưu, hạn chế chậm chuyến và sẵn sàng phương án dự phòng trước yếu tố thời tiết, kỹ thuật hay tình huống bất thường.

Hệ thống vận hành 24/7 với kíp trực tăng cường, hiệp đồng chặt chẽ giữa kiểm soát không lưu đường dài, tiếp cận và tại sân, bảo đảm chuyển giao máy bay thông suốt, không gián đoạn. Lực lượng khí tượng hàng không cung cấp đầy đủ dự báo, cảnh báo, hỗ trợ điều hành trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Việc duy trì khai thác ổn định suốt cao điểm tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức, điều hành và làm chủ vùng trời của VATM trong giai đoạn áp lực lớn nhất năm.

